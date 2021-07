Todo lo que debes saber sobre la Bitcoin y las criptomonedas para tu inversión

Invertir no es algo que se haga de la noche a la mañana, y, cuando se trata de criptomonedas se debe pensar con mayor detenimiento. Es un ámbito donde la volatilidad de precios reina; y sin información correcta, puede que te genere dolores de cabeza. Por ello, para esta ocasión queremos darte todo lo que necesitas saber sobre la Bitcoin, y cripto-activos a nivel general. ¡Además te enseñaremos a invertir en ellas de forma segura!

Las criptomonedas ya tienen un tiempo entre nosotros. Desde el 2009 cuando Satoshi Nakamoto (seudónimo usado por un grupo o persona que aún no ha dado su primera aparición pública) las presentó, creo una forma descentralizada de pagos.

Es decir, no había necesidad de estar estableciendo relación financiera con los bancos o entidades gubernamentales ¡Eso es una de las tantas ventajas de usarlas! Pero, además, el anonimato estaba presente, y transacciones verificables a través de la base de dato Blockchain.

Una buena forma de invertir es a través de las casas de cambio y trading

Todo ese conjunto de cosas logró hacer de la BTC, y el resto de criptomonedas, una buena forma de inversión. Aunado, a su subida súbita de precio, que pasó de valer $1000 hasta los $21.000 en diciembre del 2017 ¡Impresionante! Y, a todo esto ¿cómo invertir en BTC de forma segura? Vemos a fondo las maneras de hacerlo.

Para ello debes acudir al uso de Exchange, o sitios especializados para el intercambio de criptomonedas. En ellas puedes comprar Ethereum, BTC, Litecoin, ¡y muchísimas monedas digitales de forma directa! Luego de ello, puedes intercambiarla por otra cuando más te convenga (comprar a la baja y vender al alza). Es un proceso que puedes hacer de forma manual o bien recurrir a software automatizado.

Ten en cuenta que Ethereum o Bitcoin no es la única moneda disponible, existen más de mil a la fecha de hacerse redactado este artículo. Tal como mencionamos, es un mercado muy volátil, en el que muchísimos factores ponen en juego el precio de cada una como tal.

El trading necesita de algo de estudio, pero la curva de aprendizaje no es tan alta como muchos creen. Puedes hacer cursos online o incluso en plataformas como YouTube existe buen material. Las principales casas de cambio son Kraken, Poloniex, Binance o Coinlist, aunque existen muchísimas más. Eso sí, cerciórate de que haya buenas referencias por su comunidad de usuarios, y sobre todo, por el nivel de seguridad que albergue para proteger si suceden robos o hackeo de cuentas. ¡Es que el dinero digital también sufre de este tipo de males!

Invertir en equipo de minería para generar criptomonedas

Pero no te preocupes, además de hacer trading existe, otra alternativa de inversión. Se trata de la compra de hardware de minería. Así se le conoce al proceso de verificar transacciones, por lo cual se recibe una “propina” por así decirlo. Se debe configurar el software necesario para ello, e investigar un poco sobre que modelo disponible comprar.

Los equipos específicamente se tratan de GPU (tarjetas de video dedicadas), cuya finalidad en principio es la de generar imágenes en 3D, diseñar y para videojuegos. No obstante, su poder de calculo es vital para mantener la red de transacciones de criptomonedas activa. Deben estar encendidas las 24 horas al día para ello, lo cual amerita manejar sus temperaturas, configurar software, medir su consumo energético, etc.

Suena difícil, pero una vez hayas puesto todo en marcha, vale la pena. Las ganancias se generan diariamente, y la inversión inicial, aunque alta, se recupera en un máximo de 1 año. Es una buena alternativa para quienes no desean realizar trading.

¿Qué te parece? Después de todo, no es tan difícil hacer una inversión en Bitcoin u criptomonedas. Solo debes tener cierto cuidado, y tener paciencia ¡cómo todo en la vida! Si te has animado, no lo pienses más, pues vale la pena intentarlo. ¡Cuéntanos tu experiencia!