El injerto capilar es una cirugía que se realiza con la finalidad de superar la alopecia. Esta condición se caracteriza por provocar la caída del cabello excesiva, dejando zonas despobladas del cuero cabelludo. Es un problema que puede considerarse como netamente estético, pero que puede tener repercusiones psicológicas importantes. Es por ello, que darle solución es tan necesario. El trasplante de cabello es la mejor forma de hacerlo y para evitar inconvenientes, hemos preparado este post. Con los mejores tips para no tener un injerto capilar mal hecho.

Un injerto capilar mal hecho es una situación que no debería ocurrir, pero sucede. Por fortuna, existen formas de evitarlo, al buscar clínicas y cirujanos de alto prestigio. Existen otras formas de evitar pasar por esta mala experiencia y, en este artículo, conocerás cada una de ellas.

¿Cómo reconocer un injerto capilar mal hecho?

Entre los principales problemas al realizar un injerto capilar, el diseño de la línea de implantación, es uno de ellos. Es importante tener en cuenta que la estructura ósea de cada persona es diferente. Esto determina la forma que tendrá cada rostro. A la hora de crear un diseño de implantación, se debe respetar esta característica, si lo que se busca, es un resultado natural.

El diseño de la línea de implantación debe efectuarse de manera individualizada. Procurando mantener la armonía facial y prestando atención a las facciones de cada paciente. La etnia de la persona debe tomarse en cuenta, dado que la línea de implantación también se diferencia según la raza.

La línea debe resultar natural y guardar relación con la edad que el paciente tiene. Para que, según pase el tiempo, la apariencia de la persona no acabe por presentar un resultado artificial.

Otro de los inconvenientes que pueden ser reconocidos como un mal injerto, es la dirección del pelo. Al momento de injertar las unidades foliculares, es muy importante que el cirujano respete la dirección natural de crecimiento. Un mal implante de cabello, es aquel donde las unidades foliculares no siguen el mismo patrón de dirección del resto de la melena. Esto, al momento de peinarse, puede resultar un problema.

Para finalizar, otra de las características que se relaciona a un mal injerto, son las cicatrices. Es posible que no exista una correcta cicatrización, debido a una mala forma de suturar o por no seguir las recomendaciones del cirujano. La existencia de cicatrices evita el surgimiento de pelo de estos folículos. Por lo que la densidad alcanzada, no es la esperada.

¿Por qué ocurre un injerto capilar mal hecho?

Falta de experiencia profesional

Cualquiera de los métodos de implantación capilar existentes, requieren de habilidades meticulosas, que solo se adquieren a través de la experiencia. Ningún paciente desea ser el conejillo de indias de un cirujano. Para dominar la disciplina de la cirugía capilar, el profesional debe tener mucho estudio y práctica. Sin embargo, algunos médicos que llevan a cabo trasplantes de cabello, son inexpertos. Dando como resultado, implantaciones mal realizadas, con resultados deplorables.

El paciente no es candidato al injerto capilar

Se debe tener muy claro que no todas las personas que sufren caída del cabello, son aptas para este tratamiento. No obstante, algunas clínicas saltan el paso de diagnosticar al paciente correctamente. Para satisfacer sus requerimientos, realizar la intervención y sacar ganancia de ello.

Cuando no se es candidato para someterse a esta cirugía, lo más seguro es que el resultado sea poco satisfactorio. Teniendo una gran probabilidad de sufrir la caída del nuevo cabello implantado. Un paciente podría no ser apto para un trasplante de pelo, cuando:

El área calva es muy extensa, ameritando un gran número de unidades foliculares.

Se cuenta con poca densidad en el área donante. Por lo que el número de injertos será muy bajo.

Se padece una alopecia cicatricial activa

El injerto capilar no se recomienda a pacientes con alopecia precoz, debido a su juventud y falta de estabilidad en la calvicie. Si esta, no ha llegado a un punto estable, más pelo se perderá y será necesaria una segunda intervención.

Recuperación poco cuidadosa

El éxito de la cirugía dependerá en gran medida del seguir a cabalidad las recomendaciones del cirujano durante el postoperatorio. Mantener los cuidados correctos tras la intervención, ayudará a que los folículos recién colocados, cicatricen correctamente. Permitiendo una curación efectiva tanto en la zona donante como en la receptora.

Recolección excesiva

Sucede que la densidad capilar no es acorde, pues se pierde demasiado pelo de la parte posterior y lateral, y se implanta excesivamente en la coronilla y las entradas. Esta distribución no es uniforme, por lo que, tras el crecimiento total del cabello, el efecto será poco estético.

Mala implantación de la línea de pelo

Es de los mayores fracasos en el injerto de cabello. Pues, cuando el paciente considera este tratamiento, lo que busca es volver a tener su melena de antes. En cambio, recibe un trasplante asimétrico y antinatural. Cuando se efectúa una cirugía poco profesional, se corre el riesgo de tener el conocido pelo de muñeca. Mechones de cabello mal distribuidos en el cuero cabelludo.

Tips para no tener un mal injerto capilar

Un mal injerto capilar es un resultado que puede evitarse, tomando en cuenta los siguientes tips: