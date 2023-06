Tipos de empleados que pueden tener las empresas

Mucho se ha tratado sobre cuál es la forma correcta de catalogar a los diferentes tipos de empleados que puede llegar a tener una empresa. Cada organización tendrá su propia forma de analizar y categorizar a sus propios trabajadores. De forma generalizada, estos que se presentan a continuación son los que suelen formar parte de una plantilla.

1. El líder

Siempre hay una persona entre el equipo de trabajo que destaca por su carácter, personalidad y carisma, que dirige de manera eficaz los proyectos, organizando adecuadamente al resto de los compañeros. Cuando aparece este tipo de empleado la empresa debe enfocarse en su potencial, y ofrecerle algún tipo de incentivo, tratándolo con especial deferencia, puesto que sabrá sacar a la empresa de más de un apuro.

2. El resolutivo

El trabajador eficiente, capaz de sacar adelante los más complejos proyectos y dar solución a los problemas cuando aparecen, es una pieza fundamental en las empresas. Es el elegido para realizar trabajos en solitario, como por ejemplo salir a un país extranjero. En estos casos, habrá que ser muy cuidadosos y prestarle todo tipo de colaboración y ayuda como, por ejemplo, un seguro para expatriados, que se sienta apoyado y querido por la compañía. Este tipo de empleados son leales, íntegros, saben comunicarse con eficacia y saben cuándo se deben hacer las cosas.

3. El despistado

En el bando de los pocos productivos se encuentra ese asalariado que no parece encontrarse cómodo en su puesto, cuenta las horas para salir del trabajo y, por lo tanto, no se concentra en sus labores, abstrayéndose con asiduidad. Su rendimiento nunca sobresale, convirtiéndose en una carga para la organización.

4. El voluntarioso

Otro valor positivo para la empresa es aquel que siempre está dispuesto a realizar cualquier tarea, incluso si eso incluye hacer horas extras. Aquel que no se niega a realizar trabajos más allá de lo que se supone que es su cometido merece también ser considerado como parte importante de la organización. En cualquier caso, será el superior o el encargado el que deberá saber administrar este esfuerzo extra y no sobresaturar, pues puede llegar a considerar que se abusa de él o no hacer el trabajo de la manera correcta por cansancio.

5. El multitarea

No es raro encontrar a alguien que se siente más cómodo realizando varios trabajos al mismo tiempo, que se aburre con la monotonía de una sola actividad constante. Para estas personas es más fácil perder la concentración cuando realizan una sola tarea que si realizan varias a la vez. Al igual que el voluntarioso es una rara avis que hay que saber cuidar y no cansarlo, ya que esto afectaría a su productividad.

El rebelde

También es bastante habitual que uno de los empleados esté en continua pelea con el mundo, que, por arrogancia, inseguridad, desconocimiento o educación, lleve un ambiente hostil y problemático al área de trabajo. Generalmente, es desorganizado, perezoso, desafiante… el problema llega cuando es un buen trabajador en solitario, pero terrible en equipo. El encargado no sabrá muy bien qué hacer con él.

6. El vago

Por último, aquel que siempre que puede va a evitar realizar el trabajo. Es un verdadero genio para inventar excusas, suele presentar una alternativa, otra idea para no hacer lo que se le encomienda. Tarda más que el resto en hacer lo mismo, se retrasa en cualquier situación, y no presenta una disposición laboral en ningún caso. Requiere de constante supervisión, es impuntual y representa la peor de las cargas para una empresa.