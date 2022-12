Tipos de correos electrónicos que deberías implementar en tu estrategia de email marketing

El email marketing es una de las herramientas más poderosas que tienen hoy en día las empresas para darse a conocer y mostrar al público sus productos y promociones. A pesar de que muchas personas creen que el email marketing ya no funciona como antes, lo cierto es que este pensamiento suele venir asociado al hecho de tener que enfrentarnos, cada día, a miles de correos electrónicos de spam o que, simplemente, no están bien estructurados o no tienen un sentido estratégico claro.

Teniendo como base los objetivos corporativos y sabiendo qué acciones concretas queremos cumplir con una estrategia de email marketing podemos empezar a desarrollar un trabajo del que, sin ninguna duda, obtendremos excelentes resultados. Además, hoy en día con herramientas como MailRelay, que ofrecen una cuenta gratuita con envíos de hasta 80.000 mail al mes, sin publicidad ni limitaciones de envío, no hay excusas para empezar a probar estas estrategias de email marketing y comprobar, por nosotros mismos, cómo de efectivas son para un negocio.

Por este motivo, en el día de hoy hemos querido resumir algunos tipos básicos de correos electrónicos que cualquier empresa podría llegar a incluir en su estrategia de email marketing, desde un correo de presentación hasta una newsletter o un mail de venta exclusiva.

Correo de presentación

Un correo de presentación será siempre uno de los más difíciles de redactar, diseñar y estructurar. Hay que tener en cuenta que un mail de presentación puede ser la puerta de entrada (o de salida) de cualquier cliente, por lo que debe ser sintético y responder a las preguntas que le cliente se pueda hacer una vez se haya registrado en la web o se haya suscrito a la lista de correo electrónico. Debe ser conciso, poco comercial y, a ser posible, debe incluir algún detalle práctico para el cliente, de manera que le incite a realizar una acción estratégica que hayamos contemplado.

Email promocional

El email promocional es aquel que se utiliza para dar a conocer un nuevo servicio o producto, para avisar de una época de descuentos o para informar de las novedades que afectan al proceso de compra. En este tipo de emails es muy importante centrar los esfuerzos en dar una recompensa a nuestra audiencia, para que reconozca que no únicamente le enviamos un mail corporativo para intentar venderle algo. En este sentido, puede ser buena idea incluir un descuento exclusivo para la lista de mails o anunciar que por su compra recibirá un regalo extra solo por haber recibido ese correo. En este tipo de correos es muy necesario también segmentar bien el público e, incluso, contar con dos o tres tipos de mail promocional según el perfil de cada usuario.

Newsletter

La newsletter es un tipo de email que muchas empresas se empeñan en desarrollar, pero que no a todas les funciona de la misma manera. Hay que tener en cuenta que invertir tiempo y recursos en una newsletter es hacerlo en un valor intangible para la empresa, ya que, en principio, este tipo de mail no está pensado para crear una retorno de la inversión. Las newsletter son contenidos que se trabajan en exclusiva para aportar un valor extra a nuestros usuarios, sin que esto se convierta en un folleto publicitario de nuestros productos o servicios. Aquí, se podrían incluir desde hitos y logros de la empresa o novedades y noticias del sector, hasta entrevistas, consejos para utilizar mejor un artículo de nuestro catálogo, infografías o preguntas frecuentes.

Correo de exclusividad

Los correos de exclusividad están enfocados básicamente en dos líneas: por una parte, fidelizar a los clientes más leales y, por otro lado, realizar una campaña comercial distintiva, reducida y que se percibe como un privilegio solo al alcance de unos pocos clientes de la compañía. En estos mails de exclusividad se debe trabajar una línea de diseño disruptiva, muy enfocada y segmentada para cierto sector de nuestra clientela, en la que la audiencia se pueda ver reflejada. Gracias a estos mails de exclusividad podemos realizar preventas, ventas privadas o anticipadas, lanzamientos de productos exclusivos o de descuentos solo disponibles para los usuarios anotados a la lista o para aquellos que hayan realizado un cierto número de pedidos o hayan facturado un mínimo en compras en el último año.

Email informativo

Un email informativo es, probablemente, uno de los más difíciles de redactar. Más allá de que un mail informativo debe estar perfectamente diseñado, estructurado y redactado para transmitir verazmente la información que se quiere difundir al cliente, también debe tener en cuenta otros aspectos. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el hecho de diseñar la información para que se transmita y se mantenga la identidad de la marca, utilizando la creatividad y la coherencia con la imagen de la compañía. Además, también es importante sintetizar la información y mostrarla de forma original y útil.