Tarotistas del amor con un tarot del amor bueno y fiable

Gabriela:

Esmeralda Llanos:Omitie:

Sus webs:

videnteomitie.com

esmeraldallanos.com

Todas las preguntas en el ámbito amoroso lo puedes saber en este momento si hablas con una verdadera experta en las lecturas de las cartas. Gabriela Tarotista es una profesional en la interpretación de los astros y conexión con el cosmos, que dedica su conocimiento divino y cósmico a todo lo relacionado con el romance, deseos prohibidos, relación de parejas, amores imposibles, rupturas amorosas y mucho más.

Gabriela es una verdadera amiga que expresa sabiduría, revela vuestros miedos, angustias, penas y temores, convirtiéndolos en valor, alegría, alivio y paz. Existen momentos difíciles donde los sentimientos y situaciones juegan una mala pasada, pero lo importante es la actitud con que enfrentas esas etapas de la vida.

Gabriela siempre le dice a sus clientes los cuales hoy, la mayoría son sus amigos. ¡A mal tiempo, buena cara! La vida te golpeará de mil formas, lo importante es que comprendas cómo enfrentarla, porque el vivir es una línea ondulada y deja de serlo el día en que mueres.

Gabriela os enseña que vuestro mundo interior es el reflejo del mundo exterior, por lo que ama hoy sin importar el mañana, ¡ama por completo y sin medidas!

Un tema muy solicitado, puesto que la mayoría de las personas basan su felicidad en las emociones afectivas y amorosas, además no solo es un enfoque dirigido al noviazgo, pareja o a la relación, también implica los afectos familiares, la amistad, la convivencia con el entorno.

Estas expertas del oráculo y de la mancia astral son muy verídicas y conocidas por sus visiones acertadas al momento de predecir cualquier suceso.



Se harán las mismas preguntas para comparar opiniones, así que los que nos leen pueden sacar su propia conclusión.

Omitie



¡Vamos a ir directo al grano! Hemos tomado las preguntas más destacadas por los usuarios, respecto a un tema bastante complejo que son los sentimientos del corazón, queremos saber qué nos dicen los naipes con respecto a estas dudas.

• ¿Por qué amar es sufrimiento?

Bien, el amar a alguien no siempre es sufrimiento, va a depender del pensamiento de cada persona, del nivel de madurez, porque es normal que los ciclos inicien y terminen, así es la vida y es algo que no toda la gente comprende, o si lo sabe, pero no lo pone en práctica, ¡y es normal! Somos seres humanos con derecho a errar.



• ¿El romance se acaba?

¡Por supuesto que se acaba! Cuando existe el desinterés, cuando caemos en la rutina, a mi me llaman a diario por esto. Porque cuando no existe una conexión real desde un comienzo, el romance dura poco, y después vienen a mi por hechizos y cosas y ¡no! ¡no es la salida!, por ello siempre se lo hago saber a la gente, para que lo tenga presente en la búsqueda de la persona ideal.

• ¿Cómo superar a un ex?

Hay miles de técnicas esotéricas que borran en un instante el recuerdo de un ex, sin embargo, hay un elemento clave más poderoso que el universo y la creación misma, de seguro os preguntáis ¿cuál es?, bien, es la mente, la fuerza de voluntad, el amor propio.

No me gusta engañar a la gente, me gusta ayudar a comprender desde lo real, lo que está bien y lo que no, y siempre va estar bien quererse uno mismo por sobre todas las cosas.

Esmeralda Llanos

De igual modo aplica para Esmeralda Llanos, una de las dos mejores tarotistas buenas del amor, que a través del tarot bueno y fiable ayuda cada día a miles de personas a comprender los designios del corazón.

• ¿Por qué amar es sufrimiento?

Esta duda existe cuando hay inseguridad, porque si estás con alguien que tiene todo lo que te enamora, no debe haber sufrimiento. Hay momentos donde se pasan por problemas, pero eso no es sufrir, son etapas que forman parte del vivir y que hacen fuerte una relación de cualquier tipo.

• ¿El romance se acaba?

¡La vida se acaba! ¿Por qué no habría de acabar un romance? A veces mis clientes me dicen que soy dura con mis consejos pero me gusta hacerles ver la vida con firmeza, porque es una forma en que aprenden a dar pasos firmes, el oráculo, las barajas pueden mostrar todo, pero al final tú eres quien decide.

• ¿Cómo superar a un ex?

Esta respuesta era en conjunto a lo anterior y os digo por qué. Si enciendes un vela verde, atraes la energía positiva a tu vida, ¡puedes olvidar la pena más dura!

Sin embargo, a veces somos egoístas, nos aferramos a lo que nos hace daño, yo solo soy un medio, una herramienta, te muestro una sugerencia, lo demás queda en vuestras manos, debe existir la fe, ¡ganas! ¡ya que en sí el poder divino reside dentro de ti!, esto es clave y todos debéis saberlo.



