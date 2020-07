TAROT SIN SECRETOS ¿Quieres buscar un tarot sin mentiras ni engaños?

Te invitamos a consultar el mejor Tarot sin secretos de España, sin engaños y sin mentiras, ha llegado el momento de buscar la tranquilidad, la paz y la prosperidad que tanto has deseado. Porque la carta astral tiene la respuesta a todas las dudas que os afectan física y emocionalmente.

Es importante que cuando se busca aclarar situaciones complicadas ante el oráculo, logres recibir buenos resultados o respuestas acertadas del problema que os pueda estar pasando. Hay que evitar a los falsos guros del cosmos que llenan a la gente de palabras vacías que no ayudan en nada, solo son estafas, puras ilusiones.



Buscamos evitar a toda costa un mal rato o la pérdida de vuestro dinero consultando con videntes o tarotistas de mentira. Por ello, hoy os traemos a verdaderas conocedoras de las videncias y el oráculo. ¿Estáis pasando por un desamor?, ¿un problema familiar, de salud o económico?, aquí podrás conocer a profesionales en técnicas esotéricas que te van a escuchar y ayudar a superar cualquier dificultad.

Sin darle muchas vueltas a las cosas, podéis llamar en este instante a la tarotista Cristina, una gran guía espiritual, que con ayuda del oráculo puede responder cualquier duda referente al trabajo.

• ¿Quieres conseguir empleo?

• ¿Deseas un aumento del sueldo?

• ¿Estás pensando en renunciar y no sabes qué hacer?

• ¿No eres feliz con el trabajo que tienes?

Cristina es una experta de la cartomancia que puede responder a todas esas dudas que te causan angustia, tristeza y no te permite estar bien contigo mismo. Atiende personalmente consultas por teléfono y está disponible las 24h sin gabinete, por lo que resulta bueno llamar cuando quieras.

Tirada completa de las cartas del tarot 2020 sin mentiras y sin engaños

La echada completa de las barajas del tarot puede variar según la experta que lo realiza, es una técnica sin mentiras ni engaños que consta de la interpretación de 28 barajas, sin embargo no es un número fijo, también puede ser con solo tres naipes y se denomina completa. Si os preguntáis, ¿por qué solo 3 barajas es una lectura completa?

¡Sencillo! Solo con 3 cartas puedes conocer los tres tiempos, es decir, una puede enseñaros el pasado, otra analiza el presente, la otra muestra el futuro incierto, ese que tanto os preocupa e inquieta. ¡Ya solo por eso es una técnica completa de la cartomancia! Esmeralda Llanos es una tarotista profesional que responde a cualquier duda con una lectura de la carta astral, una adivina que no se anda por las ramas para decir solo la verdad.

Lo curioso de esta pitonisa es que para ella no hay secretos, si por vuestra mente pasa el deseo de descubrir o saber acerca de algún secreto sobre otra persona, puedes llamar a Esmeralda Llanos, ella tiene las respuestas que buscáis.



• Puedes descubrir cuando una persona no está siendo leal.

• Saber de las buenas y malas intenciones de la gente que te rodea.

• Descubrir secretos oscuros de cualquier persona.

¿Sabías que? Existen tirada de cartas a corto plazo



Las lecturas astrales que muestran los sucesos a corto plazo son como el horóscopo diario, por lo general son predicciones de un día para otro o visiones semanales, que indican aspectos del amor, salud, dinero, familia, parejas, etc.



Omitie es la experta conocedora de la interpretación diaria del horóscopo, este es un tema que ya mucha gente conoce, asi que lo mejor es aprovechar que hemos hablado hoy con esta gran profetisa, para que haga una lectura a corto plazo del futuro. Si vosotros consideran que quieren conocer más a fondo y en modo personal, os aconsejo que la contacten a su número de teléfono directo.

Me han pedido una lectura del tarot sin mentiras ni engaños, os digo que no hay truco en las adivinaciones, solo son mensajes y señales que envían los astros y los espíritus para que os puedan andar con buen pie en la vida, no hay nada fuera de lo normal que buscar.

Ahora bien, veamos que tienen los astros esta semana preparado para vosotros, solo será una videncia basada en los aspectos de la cotidianidad.

¡Ya no tienes que buscar una lectura del tarot sin mentiras o engaños!

Os quiero recordar que las adivinaciones solo muestran un posible, la decisión al final la tiene cada uno de vosotros, por lo que cada quien decide si creer o no. Ya no quiero darle vueltas al asunto y veamos de una vez los primeros tres consejos para esta semana:

• El mago:

En primer lugar, este arcano indica que para esta semana se viene un nuevo aire, vas a iniciar algo nuevo que os sacará de vuestra zona de confort. Es importante que prepares tu mente ante lo inédito, ¿cómo puedes prepararte?, ten mente positiva, con mucho optimismo, piensa solo en lo bueno de este nuevo aire que se avecina para vuestra vida.

• El loco:

Esta carta viene en este caso a cuestionar, ya que se ha manifestado para que te hagas esta pregunta: ¿Qué es lo que realmente te hace sentir feliz y pleno? ¿Lo que estás haciendo ahora, te lleva al lugar donde quieres estar mañana?, por tal motivo toma un tiempo para reflexionar y si es posible, reestablece vuestros enfoques y visiones futuras. Es importante prestar atención a las señales, ellas nunca se equivocan y siempre previenen a la gente.

• El mundo:

Es momento de estar más pendiente con la salud, revisa el auto-cuidado, como te tratas a ti mismo y como tratas a los demás, esta baraja te invita a que te mantengas esta semana centrado, nada de distracciones, centrate en ti y tu persona interior. Define lo que te gusta y ten cuidado con lo que toleras, puede convertirse en un arma de doble filo.

Finalmente, han podido ver lo que esta gran pitonisa Omitie os pudo decir como predicción a corto plazo, sin engaños ni mentiras, ya no tienes que buscar, este es el mejor tarot fiable por teléfono y sin gabinete de España.



