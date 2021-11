Tarjeta revolving Bankinter (Bankintercard): reclamar intereses abusivos

Las tarjetas tipo revolving de Bankinter han sido comercializadas desde hace más de 20 años, siendo tarjetas de crédito que dadas sus características permiten fraccionar los pagos mensualmente, lo cual combinado con unos intereses normalmente superiores al 20% hace que la deuda contraída nunca termine.

A consecuencia de estas tarjetas existen miles de familias y particulares afectadas que no solo llevan años pagando intereses abusivos, si no que cuando no pueden pagar se pueden llegar a ver en situaciones dramáticas por las consecuencias de impago de estas tarjetas. Desde que la deuda total crezca de manera descontrolada hasta acoso telefónico reclamando el cobro tanto al particular como a familiares o en el puesto de trabajo.

Sin embargo, estas situaciones tienen solución, ya que gracias a la Sentencia del Tribunal Supremo del 26 de febrero de 2020 que declaraba usurarios los intereses aplicados por una tarjeta tipo revolving. Este hecho sentó jurisprudencia para dar seguridad a la hora de reclamar judicialmente, pudiendo reclamar tanto tarjetas revolving activas como ya canceladas.

Así nos explica P.A.A. cabeza de familia residente de León, con mujer y dos hijos, nos cuenta cómo ha vivido esta situación y su forma de resolverla cuando tuvo que reclamar una tarjeta revolving a Bankinter. "Después de 10 años pagando una tarjeta de Bankinter no pude asumir las cuotas, al cabo de unos meses la deuda se había duplicado y no dejaba de recibir llamadas de recobro a todas horas, tanto a mí como a toda mi toda mi familia. No sabía qué era una tarjeta revolving hasta que contacté con Reclama Por Mi. Me explicaron todo y se hicieron cargo de reclamar la tarjeta revolving Bankinter sin que yo me preocupase por nada. Después de un año se declaró la nulidad del contrato y nos devolvieron todos los intereses pagados desde la primera cuota, además de que por fin terminaron las llamadas telefónicas. Nos ha cambiado la vida".

Hemos seguido el proceso de reclamar tarjetas revolving Bankinter afectadas con intereses y hemos encontrado que el tratamiento a la hora de reclamar es similar para todas las tarjetas siempre que sean del tipo revolving con intereses abusivos. El primer paso fue recibir asesoramiento para conocer la situación y despejar las dudas, simplemente rellenando el formulario de la solicitud en la página de Reclama Por Mi un abogado especializado se puso en contacto con nosotros y nos explicó cómo reclamar una tarjeta revolving con intereses abusivos. Este bufete de abogados con un 98% de éxito primero trata de arreglar la situación por medio de una reclamación extrajudicial. Lo normal es que no se resuelva de esta manera, por eso después interponen una reclamación judicial, todo ello con un procurador de forma que el afectado no tiene que desplazarse ni preocuparse por nada.

Este tipo de empresas como reclamapormi.com se ocupan de ayudar a los afectados a reclamar intereses abusivos de tarjeta Bankinter y defender así a los consumidores. Dirigen sus reclamaciones de manera personalizada y online, para que los afectados no tengan que preocuparse por trámites legales, simplemente enviando la documentación al mail ellos se encargan. Además, se trata de un despacho de abogados especializados que entiende la situación del cliente y por eso cobra a éxito, es decir, solo cobrará una parte proporcional en caso de ganar el juicio.