Evita el endeudamiento: tips para gestionar tus gastos con tarjetas de crédito

Las tarjetas bancarias son el método de pago por excelencia en España. Habilitadas para hacer pagos en tiendas físicas desde hace años, hoy las tarjetas son también el servicio más popular para pagos online. Su larga trayectoria las ha ubicado como uno de los métodos más confiables para este ámbito, en el que abundan los fraudes y las estafas.

Mientras las tarjetas de débito se utilizan mayormente en tiendas de ropa en línea, las de crédito son más frecuentes en plataformas de ocio, en donde la garantía de seguridad es uno de los criterios fundamentales, por eso la tarjeta de crédito en casinos online es usada para pagos y retiros. Además, permite al usuario administrar su dinero, un factor esencial para evitar el endeudamiento.

Los siguientes tips pueden resultarte útiles para no vulnerar tu situación financiera y tener un mayor control de tus gastos mensuales, ya sea que utilices tu tarjeta de crédito para compras en tiendas online de cualquier tipo o para administrar tu dinero si eres usuario frecuente en casinos online.

1. Evita utilizar más de una tarjeta de crédito

Para tener un mayor control de tus gastos es recomendable que utilices una sola tarjeta de crédito o, en su defecto, una tarjeta según categoría. Es decir, puedes destinar una tarjeta de crédito a gastos generales (compras de supermercado, gastos de alquiler, etc.) y otra al rubro de ocio y entretenimiento, por ejemplo.

Reducir la cantidad de tarjetas ayuda a que tus gastos estén centralizados en una sola cuenta bancaria y que, por ende, el total mensual sea más sencillo de calcular. Cada banco dispone de distintos paquetes y ofrece distintas promociones. Elige tu tarjeta de crédito teniendo en consideración el tipo de uso y frecuencia que le vayas a dar.

2. Administra tus finanzas de antemano

Seguro te ha sucedido alguna vez que, al mirar el resumen de la tarjeta de crédito te has tomado la cabeza con las manos pensando que has gastado más de lo que debías. Las tarjetas de crédito llevan sus límites máximos, pero puede suceder que, por no haber supervisado tus gastos, excedas los límites de tu capacidad financiera.

El mal trago es evitable. Consiste en que, a comienzo de cada mes, elabores un pequeño plan de gastos. No se trata de complejas tablas de Excel, puedes organizar tus finanzas personales como lo creas conveniente. Los analistas recomiendan destinar solo un 10% de los ingresos en ocio; dado que tiende a ser la categoría en la que habitualmente derrapamos.

3. Aprovecha beneficios y promociones

Para mayor ahorro es esencial tener en consideración los beneficios que ofrecen los distintos bancos. Las tarjetas de crédito provistas por las grandes multinacionales como Visa, Mastercard y American Express son aceptadas en la mayoría de los rubros, tanto online como en tiendas físicas, pero no cuentan con las mismas promociones.

Analiza en la página de cada banco las ofertas de los comercios adheridos a la tarjeta según el día del mes. Ten en cuenta que las promociones fraudulentas son la carnada de muchos ciberdelincuentes. El phishing es una de las estafas más comunes del siglo XXI, si recibes una oferta de promoción demasiado buena para ser real, duda de antemano y comunícate por vía oficial con tu banco para corroborarla.

4. Configura alerta de gastos

Con la llegada de la era digital y el fácil acceso a los gastos que brindan las tarjetas y otras alternativas de pago a través de internet, las empresas han puesto a disposición de los clientes las alertas de gastos. Puedes configurarlas fácilmente para que te notifiquen cuando excedes un monto específico.

Si la función se encuentra activa puede que en alguna ocasión la tarjeta se bloquee. Los bancos cuentan con sistemas de identificación de patrones fraudulentos e implementan el mecanismo de bloqueo automático. Puede dispararse por alguna transacción hecha desde una ubicación remota o mediante una compra que supera los montos regulares. Comunícate con tu banco para que procedan a desbloquearla.

5. No pospongas el pago de facturas

Como cliente bancario te sugerimos que te familiarices con el sitio o app del banco para acceder sin complicaciones a los resúmenes de cuenta y pagos de factura. Para no endeudarte evita a toda costa posponer los pagos. Los bancos cobran comisiones por los importes aplazados y la acumulación de deuda puede desembocar en un caos financiero.

Según el Banco de España, los pagos con tarjeta representaron el 66,8% del número total de pagos efectuados con servicios alternativos al efectivo durante el primer semestre del 2023. A pesar del surgimiento de nuevas pasarelas, como los monederos electrónicos o las tarjetas prepago, las tarjetas de crédito continúan liderando el mercado de servicios financieros. Su sistema cómodo y seguro protege a los usuarios de maniobras fraudulentas, propias de la era virtual que atravesamos.