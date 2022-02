Ser entrenador personal sin estudiar carrera y de forma legal es posible

Una profesión con mucha demanda

El mundo del ejercicio y el deporte, aunque las condiciones físicas de muchos permitan con incorporarse a él con relativa facilidad, necesitan siempre de una mano experta que guíe cada paso. En ese sentido, la figura del entrenador personal se ha extendido en los últimos años. Especialmente, dado que un personal trainer no sólo toma como terreno unas instalaciones diseñadas para practicar un ejercicio u otro, sino que también desarrolla su profesión, como el nombre bien indica, de forma personalizada. Esto quiere decir que, aun sin disponer de elementos pensados para ello, y como razón de su altísima demanda, un personal trainer puede entrenarnos también en casa.

Evidentemente, para convertirse en entrenador personal todo individuo requiere de una formación como personal trainer. Sin embargo, muchos han desistido en su intento al no poder acceder a una carrera o una Formación Profesional (FP) de esta rama. Sea a causa del coste o del tiempo hábil para ello. Pero, por fortuna, existen alternativas legales para poder formarse como personal trainer. De hecho, existen academias que, como el curso de entrenador personal CPE de AudioFit, ofrecen formación en personal training a fin de obtener un certificado de profesionalidad tras aprobar el examen. Una opción plausible y, sobre todo, legal para quienes no han podido acceder a carera o FP.

Así funcionan los certificados de profesionalidad

En primer lugar, es preciso definir qué es exactamente un certificado de profesionalidad y cuál es su aparente diferencia respecto a un título de carrera o Formación Profesional. Si bien se trata de una acreditación oficial y que goza de validez legal en todo el territorio nacional, su naturaleza es algo distinta. Por ejemplo, en España, este tipo de acreditación depende del Ministerio de Trabajo y no del de Educación, como sí sucede en una carrera o una FP. Además, su perfil de alumno se centra tanto en trabajadores como en desempleados –y no estudiantes como tal– a fin de ampliar conocimientos y acreditar competencias, situándose como acreditación laboral y no académica.

Asimismo, cabe añadir que, a diferencia de los grados de una FP o los cursos de una carrera, los certificados de profesionalidad se desarrollan en tres niveles que van de menos a más. Así, mientras un certificado de nivel 1 no requiere de demasiados, los certificados de nivel 2 y 3 tienen ciertos requisitos. Por ejemplo, tener la ESO o un equivalente, en el caso del nivel 2, o tener título universitario o técnico en el nivel 3. Una vez adquirido el certificado, éste tiene la función de reconocer la experiencia laboral o una formación. Documento mediante el que nuestras competencias serán clave para aumentar nuestra empleabilidad en aras de encontrar trabajo.

Según el repertorio oficial que facilita el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en España existen 26 familias profesionales de certificados de profesionalidad, donde encontramos ramas que van desde la química y la sanidad hasta el turismo y las artes gráficas. Cuanto al ámbito deportivo, el SEPE también incluye la acreditación como entrenador personal, situándola como un certificado de profesionalidad de nivel 3. Pero para obtenerlo, es preciso aprobar un examen para cuya preparación y competencias es indispensable inscribirse en un curso de formación oficial. Sobre todo, si queremos aumentar nuestras posibilidades de aprobar con un conocimiento bien blindado.

¿Necesitas ayuda para aprobar ese examen?

Como se ha mencionado, con un grueso de 26 familias laborales entre las que escoger la rama que más se ajusta a nuestras opciones, es natural que existan todo tipo de cursos y academias para obtener un certificado de profesionalidad. En el caso de algunas, como la anteriormente señalada AudioFit, centradas específicamente en uno de sus ámbitos, como es el de personal trainer. A fin de contribuir al estudio, muchas de estas academias imparten sus clases online y en directo. Una opción que permite no sólo una mayor comodidad en cuanto a desplazamientos, sino también la oportunidad de formarnos a nuestro ritmo dada la flexibilidad que ello permite.

En el caso concreto del entrenamiento personal, el proceso de desarrolla en tres fases. En primer lugar, mediante el aprendizaje de conocimientos específicos durante un curso que, en algunos casos, se extiende a las 700 horas de contenido. En segundo lugar, validando las competencias a través de un examen oral ante un tribunal público constituyendo así el proceso de acreditación de lo aprendido. Y, en tercer y último lugar, la obtención del certificado de profesionalidad mediante el que ejercer de personal trainer de forma totalmente legal y sin haber pasado por una carrera o FP. Porque, como se ha dicho, las alternativas para alcanzar nuestro sueño sí son posibles.