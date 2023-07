Regalopublicidad, empresa de artículos promocionales líder en el sector

¿Tienes un negocio? Entonces sabrás que el marketing es una parte fundamental de él, y el motor que atrae muchos clientes a lo largo del año. Existen diferentes tipos de marketing, el más común actualmente es el digital, centrado sobre todo en las redes sociales. No te lo vamos a negar, suele funcionar muy bien si se lleva a cabo correctamente, pero nada que ver con el marketing de toda la vida, el tradicional, el que todos conocemos desde que somos pequeños. Nos apostamos cualquier cosa a que todavía guardas ese boli o ese llavero que le dieron a tu padre hace 30 años en su tienda favorita. Le habrás dado más o menos uso, pero lleva con vosotros media vida. Lo mismo ocurre con las gorras personalizadas, que nos sacan de un apuro verano tras verano. De eso se trata.

Si estás pensando en tener un detalle con tus clientes, coge papel y boli que lo que te vamos a contar te interesa y mucho.

Regalar algo útil a tus clientes es una garantía de permanecer en sus vidas durante mucho tiempo

Sí, el marketing tradicional es el que más funciona. Tener un detalle con los clientes es un buen gesto pero mucho cuidado con lo que regalas, que corres el riesgo de que acabe en la basura. Si vas a regalar algo, que sea algo útil y que vayan a utilizar en su día a día. No vayas a regalar un objeto meramente decorativo porque lo más seguro es que quede olvidado en un cajón o, como decíamos, en el contenedor de reciclaje. La funcionalidad en estos casos es la clave. Así que lo primero que debes hacer es estudiar el perfil de tu cliente habitual y cómo es su día a día, de esta forma seguro que encuentras algún objeto que sí o sí vayan a darle uso. El caso de las gorras, por ejemplo, es algo que siempre funciona porque en verano todos necesitamos una, y si encima es la gorra de nuestro comercio favorito, muchísimo mejor.

Es una buena idea personalizarlas con tu logo o una frase que represente tu negocio. Así, además de tenerte ellos presente, podrás llegar a más gente. Te advertimos que en regalopublicidad.com son expertos en plasmar tu identidad y cuidar con mimo cada detalle.

El cliente que se siente cuidado y valorado siempre vuelve, es un hecho

Seguro que has dejado de comprar en un comercio por el trato nefasto que has recibido, o porque no te has sentido suficientemente valorado. Esto es así, la atención y los detalles con el cliente son fundamentales a la hora de fidelizar. Un cliente que se siente querido y valorado siempre a querer comprar de nuevo en tu negocio. ¿Por qué? Porque se siente bien, porque siente que su dinero, además de comprar buenos productos, está invertido en un lugar donde lo tratan como se merece. Es por esto que tener detalles de vez en cuando siempre es sinónimo de que ese cliente importa y mucho.

En definitiva, el boca a boca y los métodos tradicionales son los que a veces más funcionan, por eso llevan tanto tiempo entre nosotros. Fidelizar a los clientes a base de cariño y detalles es una garantía de que se quedarán contigo para siempre. Eso sí, rodéate siempre de empresas líderes en el sector que sepan transmitir exactamente lo que tú necesitas, la esencia de tu marca. En regalopublicidad.com tienes un amplio abanico de posibilidades que se adaptan a ti, tus circunstancias y necesidades en cada momento. ¿A cuántos clientes has fidelizado desde que tienes detalles con tus clientes?