El 2 de agosto de 2024, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 2/2024, de 1 de agosto, que introduce importantes modificaciones en la regulación de las prórrogas de las concesiones portuarias en España. Esta reforma, detallada por Alejandro Auset del despacho Cuatrecasas, tiene como objetivo mejorar y simplificar la normativa vigente, afectando tanto a las concesiones actuales como a las solicitudes en trámite.

Uno de los aspectos más destacados de la reforma es la limitación del plazo máximo y el número de prórrogas ordinarias que pueden otorgarse. Según Alejandro Auset, se ha incrementado el nivel de inversión requerido para las prórrogas extraordinarias al 50%, excluyendo las inversiones comprometidas en reposición. Esta medida busca asegurar que las concesionarias realicen inversiones significativas que contribuyan al desarrollo y modernización de las infraestructuras portuarias.

La nueva redacción del artículo 82 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM) sigue diferenciando entre prórrogas ordinarias y extraordinarias. En las prórrogas ordinarias, se distinguen dos supuestos: aquellas previstas en el título de otorgamiento, y aquellas que requieren inversiones relevantes. Para las prórrogas extraordinarias, se diferencian según si la concesionaria realiza una nueva inversión adicional o una contribución económica para financiar infraestructuras portuarias estratégicas.

Alejandro Auset destaca que se han incorporado nuevas reglas para las prórrogas ordinarias. Ahora se permite el otorgamiento de nuevas prórrogas no previstas en el título de otorgamiento si la concesionaria no ha agotado la prórroga ordinaria prevista. Si la posibilidad de prórroga está prevista en el título, esta no podrá ser superior a la mitad del plazo inicial. En caso contrario, el plazo de cada prórroga no podrá ser superior a la mitad del plazo inicial y la suma total no podrá exceder una vez y media el plazo inicial de la concesión.

En cuanto a las prórrogas extraordinarias, se ha elevado el nivel de inversión requerido del 20% al 50% del valor actualizado de la inversión inicialmente prevista. Además, se han añadido dos nuevos supuestos para la contribución económica: la construcción o mejora de infraestructuras portuarias básicas, así como la construcción o mejora de instalaciones para el suministro de combustibles alternativos o electricidad a los buques durante su estancia en el puerto. El socio del despacho Cuatrecasas Alejandro Auset subraya que la contribución económica debe satisfacerse en su totalidad en un plazo máximo de seis meses desde el otorgamiento de la prórroga, y antes de su entrada en vigor si esta ocurre en un plazo inferior.

Otra modificación importante es la eliminación del límite que impedía que los plazos de las prórrogas extraordinarias por inversión adicional superaran la mitad del plazo inicial. Esto facilita que esta modalidad pueda alcanzar hasta 75 años, promoviendo inversiones a largo plazo que beneficien significativamente al sector portuario.

La reforma incorpora un régimen transitorio retroactivo que aplica no solo a las concesiones vigentes, independientemente de su fecha de otorgamiento, sino también a los expedientes de prórroga en trámite a la fecha de entrada en vigor de la ley. Alejandro Auset explica que esta disposición consolida un criterio uniforme para todas las concesiones, proyectando la aplicación retroactiva del nuevo marco normativo incluso a expedientes iniciados antes de su entrada en vigor y aún no resueltos.

Conclusión

La reforma introducida por la Ley 2/2024 representa un cambio significativo en la regulación de las concesiones portuarias en España. Alejandro Auset, del despacho Cuatrecasas, destaca que estas modificaciones buscan fomentar inversiones sustanciales y asegurar un desarrollo sostenible y eficiente de las infraestructuras portuarias. La aplicación retroactiva del nuevo régimen transitorio garantiza una uniformidad normativa que beneficiará tanto a las concesionarias actuales como a aquellas con solicitudes en trámite.