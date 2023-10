Realizar exámenes universitarios directamente desde tu domicilio ya es posible gracias al proctoring

Proctoring significa literalmente supervisión en inglés, y se emplea para hacer mención a una persona imparcial o, en este caso, un software que vigila el comportamiento de los estudiantes durante los exámenes para detectar si hacen trampa. La startup Smowl ha creado una herramienta que garantiza la seguridad en los exámenes online, algo inimaginable hace unos pocos años, pero que la demanda de estudiantes ha acelerado su creación para cumplir con las necesidades actuales de la formación online.

El proceso de digitalización de la sociedad actual se ha implantado en el entorno educativo, sobre todo con el gran impulso que supuso el año pandémico. Los entornos online no han dejado de avanzar para ofrecerles a los estudiantes nuevas plataformas en las que completar los estudios. Muchas escuelas han optado por este método al completo, y no solo para las clases, sino incluso para las pruebas escritas. Este paso definitivo ha sido posible gracias a la startup Smowltech, que ha creado una herramienta de vigilancia para que los estudiantes no puedan hacer trampas durante los exámenes online.

SMOWL, la herramienta revolucionaria para realizar exámenes a distancia con garantías

Esta tecnología española recibe el nombre eProctoring, y se basa en la inteligencia artificial y el reconocimiento facial, tanto para verificar la identidad de un estudiante como para monitorizar la actividad de este y evitar que copie durante los exámenes. De esta manera, SMOWL es el software que hace posible que se garantice la misma integridad de los exámenes presenciales, pero a distancia.

El objetivo de este dispositivo es crear entornos seguros de evaluación para eliminar el riesgo de fraudes, suplantación de identidad, plagio, que se hagan exámenes en grupo, el uso de internet para buscar las respuestas o herramientas de comunicación desde las que recibir ayuda de terceros, entre otros.

Este tipo de herramienta permite a las Universidades, organizaciones educativas y formativas, así como Empresas a supervisar exámenes en línea, garantizando que el candidato ha hecho su examen de forma individual y sin apoyos, tal y como lo haría de manera presencial.

¿Cómo funciona SMOWL?

En primer lugar, para utilizar esta herramienta, el alumno debe registrarse y tomarse tres fotografías con la cámara del ordenador. A la hora de realizar estas fotos, debe asegurarse de aparecer en el centro de un recuadro, tal y como le indicará el sistema, así como de que su cara esté visible y no a contraluz. Del mismo modo, evitará cualquier accesorio que tape parte de su rostro, como gorras o bufandas.

Estas imágenes son las que se utilizarán posteriormente para verificar su identidad durante el examen. Una vez que comienza la prueba escrita, el alumno tiene que permitir que el sistema tenga acceso en todo momento a la cámara y al audio.

Posteriormente, en un lateral de la pantalla, se ve la imagen que capta este software y se le hace saber al estudiante que siendo grabado. En realidad, esta herramienta no graba al alumno durante todo el tiempo, sino que captura diferentes fotografías de él y de la actividad que lleva a cabo.

Con este sistema de captación de imágenes, el sistema es capaz de detectar si el alumno ha recibido ayuda de alguien más que se encuentre en la misma estancia, si hay consultado páginas en Google en busca de las respuestas o en los propios apuntes, entre otras artimañas que favorezcan de manera artificiosa el aprobado.

Ventajas del proctoring en los exámenes

Una de las ventajas más evidentes es que los estudiantes pueden realizar los exámenes desde la comodidad del hogar, lo que es especialmente interesante para quienes cursan unos estudios a distancia lejos de su lugar de residencia. Del mismo modo, se evita la presión y ansiedad que algunos alumnos sufren en las aulas de exámenes, rodeados de compañeros nerviosos, permitiendo que sean realizados desde un lugar tranquilo, mejorando la concentración necesaria para responder las preguntas.

En relación a la seguridad que garanticen la legitimidad de los resultados obtenidos en las pruebas escritas, el proctoring ofrece un nivel de confiabilidad total. SMOWL es una herramienta que ha sido especialmente desarrollada para identificar cualquier actividad sospechosa, como el acceso a recursos externos durante el examen o el uso de dispositivos que no están autorizados. De este modo, queda garantizado que las notas obtenidas son el reflejo de los conocimientos, habilidades y capacidades reales de los estudiantes.

Aunque son evidentes sus beneficios, algunos críticos argumentan en contra que la vigilancia constante supone una invasión de la privacidad de los alumnos. Sin embargo, la herramienta de proctoring desarrollada por Smowltech la garantiza absolutamente y protege los datos personales de los estudiantes.



En conclusión, no cabe duda que, con la expansión de la educación en línea, esta herramienta va a resultar cada vez más valiosa en el entorno educativo, por lo que tiene asegurado un crecimiento exponencial en su utilización en el corto y medio plazo.