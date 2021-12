Me quiero divorciar. ¿Cuáles son los primeros pasos que debo tomar?

Son numerosas las personas, que en algún momento de sus vidas se plantean el divorcio por múltiples motivos, pero ¿realmente es lo que quieren?

Una separación es un momento doloroso, sobre todo cuando la pareja tiene hijos comunes. Se debe tomar una decisión acertada y segura con respecto a la visión de futuro y bienestar familiar.

Es normal que surjan las primeras dudas al comenzar con los trámites de un procedimiento de divorcio, sin embargo, al finalizar la lectura, conocerás toda la información que necesitas saber.

¿Por qué quiero el divorcio?

En muchas ocasiones, darte cuenta del verdadero motivo por el que te quieres divorciar tarda su tiempo.

Puede ser que tu matrimonio no funcione porque tengáis demasiadas discusiones, diferencias, no compartís hobbies o simplemente, ya no hay amor entre vosotros.

Lo más importante es pensar en tu felicidad y visión de futuro, y a partir de ahí, gestionar de la mejor manera posible el trámite, para asegurar el bienestar de tus hijos.

Primeros pasos

Para comenzar a dar los primeros pasos, lo más importante es estar seguro/a de la decisión de iniciar una nueva vida por separado. Para ello, tómate tu tiempo y piensa en cómo te sientes. Si todavía dudas sobre la posibilidad de salvar tu relación, es mejor que no te precipites para evitar así, un trastorno en la duración del procedimiento.

Si crees que estás completamente seguro/a de la ruptura y de iniciar los trámites de divorcio, lo primero que debes hacer es comunicar tu voluntad a la otra parte.

Cuando se produzca esta conversación, tu pareja puede entender la situación poniéndote las cosas fáciles, o puede no estar de acuerdo y oponerse al fin del matrimonio. En cualquier caso, si una de las partes decide finalizar la relación, causará efecto antes o después, según lo dispuesto en el Código Civil.

Lo más importante es poder llegar a un acuerdo. Siempre es posible con ayuda de un abogado de familia, que estudie el caso para gestionar una separación y un reparto de bienes y responsabilidades, lo más equitativo posible.

Cómo comunicar a mis hijos el divorcio

Es importante transmitir la noticia con especial delicadeza, acordando con la otra parte, las palabras y la manera en que se va a comunicar la noticia.

Siempre es recomendable decir la verdad y explicarles, que la decisión no tiene nada que ver con ellos. Hay que trasmitirles afecto y que todo estará bien, pero también es importante decirles que habrá una serie de cambios y que siempre será para mejor.

Mantener el respeto por la otra parte delante de ellos es fundamental, así como, no dar esperanzas de reconciliación, aunque sean ciertas.

Con esta serie de cambios, los más pequeños pueden sufrir alteraciones en su comportamiento y debemos comprenderlo, sin embargo, no se deben premiar malos comportamientos justificados por el dolor. Se debe castigar si es necesario y consolar en caso de que se sientan heridos.

¿Qué documentación necesito para solicitar el divorcio?

Los abogados de divorcios en Madrid nos indican que la documentación que necesitas tener a mano para iniciar los trámites de divorcio, son el certificado de matrimonio, certificado de empadronamiento y certificado de nacimiento de los hijos, donde conste la fecha de cada uno de ellos (si se tienen). En caso de que no las tengas en tu poder, puedes solicitarlos en el Registro Civil.

Entregada la documentación mencionada al abogado de familia, se podrá iniciar el procedimiento. A continuación, para que cause efecto, se encargará de elaborar el convenio regulador si se trata de un divorcio de mutuo acuerdo. Para ello, también es necesario una copia autorizada de la escritura de capitulaciones matrimoniales debidamente inscrita en el Registro Civil y documentos que acrediten la situación económica en la que se encuentra cada cónyuge.

Si se trata de un divorcio contencioso será el Juez quién dicte sentencia.

Divorcio de mutuo acuerdo o contencioso. ¡Elige bien!

Sin lugar a dudas, un divorcio de mutuo acuerdo es la mejor opción para ambos. El presupuesto que puede darte un abogado de familia no sería tan elevado y la duración sería menor que en un divorcio contencioso, pero entendemos que no siempre es posible contemplar esta posibilidad.

Una vez firmados los papeles del divorcio y dependiendo de lo dispuesto en las capitulaciones matrimoniales, se procederá a la disolución de la sociedad de gananciales y su correspondiente liquidación. Si se trata de un régimen económico matrimonial de separación de bienes, se efectuará la división del patrimonio y el reparto de propiedades.

En caso de tener hijos comunes, se tendrá que acordar un convenio regulador por medio de un abogado especializado en derecho de familia, donde fijar la custodia de los menores, las visitas y/o pensiones alimenticias.

Por otro lado, puede que tu decisión no sea totalmente aceptada por la otra persona e incluso, se niegue a firmar el acuerdo de divorcio. Sin embargo, en España, la ley permite poder divorciarse sin el consentimiento de la otra persona, siempre y cuando hayan transcurrido tres meses desde que se produjo la casación.

Si no se llega a un acuerdo entre las dos partes, se tendría que llevar a cabo un procedimiento de divorcio contencioso, por lo que el Juzgado será quién decidirá las pautas sobre su regulación, en el momento en el que se cite a declarar a los cónyuges, acompañado siempre de un abogado de familia.

Señalar que la parte contraria puede alargar al máximo el procedimiento de divorcio si así lo desea, lo que conlleva una subida de costes de los trámites, si su abogado de familia presenta escritos en forma de quejas, recursos, y objeciones.

Concluir que finalmente, el divorcio causará efecto de todas las maneras.