Si quieres hacer deporte tienes que conocer la importancia de la ropa y el equipamiento deportivo adecuado

Hacer deporte es algo que debemos realizar por costumbre y no como obligación, pero cuando no estás acostumbrado cuesta tomar la decisión. Para los que ya lo han hecho felicidades, han empezado a tener una vida más saludable llena de beneficios entre los que se encuentran:

Reducir el riesgo de enfermedades cardíacas

Reducir su riesgo de cáncer de mama, colorrectal y uterino

de mama, colorrectal y uterino Mantener flexibles las articulaciones, los tendones y los ligamentos

Reducir algunos efectos del envejecimiento

Contribuir al bienestar mental y ayudar a tratar la depresión

Ayudar a aliviar el estrés y la ansiedad

Aumentar la energía y la resistencia

Mejorar el sueño

Ayudar a aumentar su metabolismo

Cuando hablamos de deporte, siempre lo hacemos sobre la importancia de beber agua para y así es, pero además también lo son otros factores como el hecho de elegir la ropa y el equipamiento adecuado para el tipo de deporte que vamos a realizar. De este modo evitaremos alcanzar grandes temperaturas, estaremos cómodos con cualquier movimiento y provistos de todo lo necesario.

¿Cómo elegir correctamente?

Para no tener ningún problema en la práctica de cualquier deporte es necesario disponer de ropa y complementos adecuados. Para elegirlo correctamente, hay que tener en cuenta algunos factores:

Tipo de deporte

Según el deporte que vayas a practicar, es necesario enterarse de que es necesario ya sea preguntando a algún especialista o buscando información.

La transpiración

Para transpirar, es indispensable que la ropa seque rápido y mantenga la humedad bajo control. De este modo, conseguimos mantenernos a una buena temperatura durante la actividad.

Tipo de tela

Una prenda deportiva de calidad debe ser flexible y ligera que nos permitan movernos con facilidad y transpirar.

Beneficios

El mayor beneficio de utilizar la ropa y los accesorios adecuados es el cuidado de la piel. De este modo evitamos ampollas, irritaciones, pie de atleta, además de mejorar la circulación.

¿Qué accesorios no me pueden faltar?

Sea cual sea el deporte que quieras practicar hay una serie de accesorios que te pueden faltar como son:

Bolsa de deporte

Para guardar todos tus objetos deportivos, así como personales, es necesario llevar una bolsa deportiva del tamaño adecuado para que sea cómodo transportar todo lo necesario.

Zapatillas adecuadas

No se recomienda realizar actividades deportivas con el calzado que utilizamos en nuestro día a día. Lo ideal es que las que elijamos nos brinden estabilidad, amortigüen los golpes y sean resistentes a los terrenos que pisamos.

Protectores deportivos

Hablamos de diferentes equipos de protección personal muy eficientes contra los accidentes. Pueden ser: chalecos salvavidas, protección para muñecas, pecho, codos y otros.

¿Cuánto ejercicio es recomendable realizar?

Lo más recomendable es realizar deporte menos tiempo y más días a la semana pues de esta manera acostumbramos a nuestro cuerpo a la rutina. Un buen objetivo es hacer ejercicio 5 veces por semana durante al menos 30 minutos cada vez.

Para los que están empezando se aconseja hacer ejercicio 2 o 3 veces por semana durante 20-30 minutos según la resistencia que se tenga y poco a poco gradualmente irlo aumentando hasta llegar a lo deseado.

