¿Qué son las criptomonedas y cuáles son sus riesgos y ventajas?

Las criptomonedas o criptodivisas son monedas virtuales que nacieron como un medio de intercambio digital. Desde su nacimiento su utilización se ha ido extendiendo, provocando la creación de innumerables tipos de las mismas y cada vez son más las empresas que aceptan pagos con este tipo de monedas. Las características y protocolos varían de unas a otras, aunque todas ellas tienen características similares a la primera criptodivisa que fue creada, el Bitcoin.

¿Cuáles son las características de las criptomonedas?

La particularidad de este activo es que su pago es admitido por una gran cantidad de empresas y particulares por todo el mundo. Además, al basarse su titularidad en nombres de usuarios, principalmente, permiten una mayor privacidad. La gran parte de las criptomonedas existentes cuentan con un número específico de unidades, lo que impide generar de forma ficticia una mayor cantidad y reducir su valor.

El sistema de las criptomonedas lleva asociado unos algoritmos matemáticos que garantizan la seguridad en la trasferencias emitidas a través de dicho sistema.

¿De qué depende su precio?

El valor real de las criptomonedas, además de la interacción básica de oferta y demanda, lo da la confianza sobre las mismas y de forma general, a mayor reconocimiento público y aceptación, mayor será su precio.

¿Qué es el Bitcoin?

El Bitcoin es una forma de divisas digital, creada y sostenida de manera electrónica. Al contrario que las divisas físicas, como el dólar o el euro, los bitcoins no están impresos. En vez de eso, los producen personas que gestionan ordenadores por todo el mundo, utilizando softwares que resuelven problemas informáticos.

Otra diferencia significativa entre las criptodivisas y el dinero físico son los bancos. La misión objetiva de un banco central es estabilizar la divisa. Sin embargo, no existe un Banco del Bitcoin. Esto se debe a que el bitcoin es más o menos un banco en sí mismo. Un libro de liquidación independiente proporciona información sobre el estado de autoría de todos sus usuarios y el historial de transacciones entre ellos. Es más, existe una cantidad limitada de Bitcoins, lo que también limita el rol de la institución de supervisión.

¿Cómo se puede invertir en Bitcoin?

Hasta hace muy poco la única manera que existía de adquirir Bitcoin era a través de la compra de futuros, o bien con ETFs que replicasen el precio del futuro. Sin embargo, el pasado mes de enero el organismo que se encarga de regular los mercados y proteger a los inversores en Estados Unidos, denominado la SEC, aprobó hasta 11 ETFs que permitían replicar el precio del Bitcoin al contado.

¿Qué es un ETF?

Es un tipo de activo financiero que replica el comportamiento de un sector, índice, materia prima u otro activo subyacente. Los ETF se pueden comprar y vender en bolsa de la misma manera que una acción al contado.

Los ETF de Bitcoin, por tanto, nos permitirán replicar el precio del Bitcoin, con la mayor liquidez posible, sin necesidad de tener que comprarlo de manera directa invirtiendo hasta 60.000 dólares según su cotización actual, o pagar por su custodia.

Así, si compramos un ETF de Bitcoin y el precio de la criptomoneda sube un 100%, nuestra inversión subirá un 100%. La única diferencia es que no seremos propietarios de un bitcoin, aunque sí estaremos expuestos a las fluctuaciones de su cotización.

La gran ventaja es que la custodia la hace la sociedad gestora y así es menos probable que nos roben nuestros Bitcoins porque se reduce el riesgo de hackeo en comparación con tener una cuenta en un Exchange o monedero digital.

¿Se pueden comprar estos ETF de Bitcoin desde España?

No, los inversores españoles y europeos, de momento, no pueden adquirir estos ETFs estadounidenses debido a una normativa regulatoria definida por ESMA, que exige la presentación de documentación que no tienen actualmente los ETFs emitidos en EEUU.

¿Cómo puedo invertir en ETF de Bitcoin?

Las alternativa para la inversión al contado y de forma regulada para el inversor minorista en Europa son los Exchange Traded Commodities (los llamados ETC), que es una variación de un ETF, que replica el comportamiento de una materia prima, como puede ser el petróleo, el oro, la plata, o las criptomonedas.

Otras Criptodivisas

Existen también otras criptodivisas que cada vez se están haciendo más populares. El éxito del Bitcoin ha llevado a un desarrollo de varias criptodivisas alternativas, a menudo llamadas altcoins. Muchas de estas altcoins ofrecen su propia versión del protocolo Bitcoin, y son interesantes por derecho propio.También ayuda que muchas de estas sean aun baratas y mucho más fáciles de comprar o "extraer". Algunas de las más importantes son:

Litecoin : Como muchas altcoins, se basa en el protocolo de Bitcoin, pero está diseñada para asegurarse de que su extracción sea mucho más barata y democrática que el BTC.

: Como muchas altcoins, se basa en el protocolo de Bitcoin, pero está diseñada para asegurarse de que su extracción sea mucho más barata y democrática que el BTC. Ethereum : también llamada Bitcoin 2.0, es una alternativa al Bitcoin. Se incrementó rápidamente cuando tuvieron lugar ciertos problemas con el BTC y se anunció una actualización de su sistema. Esta actualización además hico que los pagos de Ethereum fueran más fáciles y rápidos.

: también llamada Bitcoin 2.0, es una alternativa al Bitcoin. Se incrementó rápidamente cuando tuvieron lugar ciertos problemas con el BTC y se anunció una actualización de su sistema. Esta actualización además hico que los pagos de Ethereum fueran más fáciles y rápidos. Ripple: una fuente abierta de pares de criptodivisas, que ofrece las mismas características que el Bitcoin, pero también tiene funciones avanzadas, incluyendo transacciones instantáneas.

Mientras que el Bitcoin es todavía la criptodivisa más popular, el Ethereum, Ripple, Litecoin y otras nuevas aún están creciendo. Las criptodivisas son una revolución financiera con muchas funciones y cambios por venir.