¿Qué son los CFD y cómo operar con ellos?

Los CFD son las siglas de Contrato por Diferencia. Este tipo de instrumentos son un contrato entre un comprador y un vendedor. Este contrato estipula que el comprador debe pagar al vendedor la diferencia entre el valor actual de un activo y su valor en el momento del contrato. La principal ventaja de esto es que los operadores e inversores pueden beneficiarse con los precios, sin tener posesión de los activos subyacentes establecidos.

Por esta razón, el contrato no toma en cuenta el valor de los activos referidos en el contrato. Lo que realmente importa es la variación del precio al inicio y al final de la operación. Muchos operadores avanzados, operan en Forex utilizando este tipo de contratos.

Esta relación se especifica mediante ese contrato entre el cliente y el corredor. No se involucra la bolsa, divisas, commodities o ningún tipo de moneda intermedia. Este tipo de negociación ha ganado mucha popularidad por las ventajas que ofrece a los inversores.

Esto se consigue mediante un contrato entre el cliente y el corredor y no utiliza ninguna bolsa de valores, divisas, materias primas o futuros. La negociación de CFDs ofrece varias ventajas importantes que han aumentado la enorme popularidad de estos instrumentos en la última década.

Una vez que hemos entendido que son los cfds, es bastante probable que quieras operar con este tipo de instrumento. Como este tipo de contratos no depende de interacciones en la bolsa si no ser únicamente una estrategia, es imperativo operar en un broker que tenga una buena reputación. Por esto, AvaTrade es el perfecto intermediario, debido a su reputación que se ha sostenido a lo largo de los años, para la inversión en CFD, Forex y hasta criptomonedas.

Operación con CFD

Este tipo de contrato se realiza entre un inversor y un broker que actúa como corredor de CFD. Entre ellos se intercambie la diferencia del valor de un producto entre el momento que inicia hasta el momento en que se produce el cierre del contrato.

Este tipo de instrumentos pueden ser utilizados por cualquier persona que lo desee. Sin embargo no es un instrumento recomendable para principiantes por toda una serie de factores que se deben considerar. Otro factor que se debe considerar es el hecho de que no hay entregas de bienes o de ningún valor físico. Lo que se recibe es consecuencia de la variación del precio del activo durante la duración del contrato. En otras palabras, no se compra o se vende oro físico, se especula si el precio del mismo cambiará.

Los inversores utilizan los CFD para intentar predecir el comportamiento del costo de un activo durante un tiempo especificado. Cuando el operador que tiene un CFD ve que el precio aumenta, puede vender su participación buscando generar una ganancia. La ganancia viene determinada por la variación del precio y se obtiene a través de la liquidación de la participación en la cuenta del corredor o broker.

Cuando los inversores perciben que el precio puede bajar, colocan una apertura de venta con la finalidad de cerrar la posición. Para esto el operador, se encarga de comprar la operación de la compensación y la pérdida es la diferencia neta que se liquida en efectivo en la cuenta.

Los CFD tienen ventajas y desventajas

Existen diversas ventajas a la hora de operar con los CFD. Una de las mayores ventajas es la menor cantidad de requisitos. Adicionalmente, proveen un mejor acceso a los mercados mundiales. Las comisiones son pocas o nulas.

Sin embargo no todo lo que brilla es oro. Debido al apalancamiento que es elevado, las pérdidas tienden a ser mayores cuando ocurren. El diferencial de entrada y salida puede ser un punto negativo de este tipo de instrumentos si no hay ganancias considerables debido al escaso movimiento de los precios.