¿Por qué quiere eliminar Tinder los enlaces a otras redes sociales en tu perfil?

Tinder es una de las apps de citas más populares en el mundo y ayuda a millones de personas a encontrar pareja o, al menos, a pasar un rato agradable charlando con gente interesante. Sin embargo, si usas Tinder, probablemente te hayas dado cuenta de que no todo el mundo utiliza la plataforma para el propósito previsto. Muchos convierten sus perfiles en auténticas plataformas de publicidad, promocionando productos, servicios, blogs o redes sociales. Esto es una violación directa de las reglas de Tinder…

Recientemente se supo que Tinder tiene planes de eliminar completamente los enlaces a las redes sociales en los perfiles de usuario. Hemos decidido descubrir por qué lo van a hacer y cómo afectará a la calidad del servicio. Esperamos que estés interesado en saber más.

Razones para eliminar los enlaces a redes sociales de Tinder

Según la empresa, el objetivo principal de esta decisión es enviar una señal a los usuarios de que Tinder es una app de citas, no una para trabajar, promocionar otras cuentas o hacer crecer el número de seguidores en las redes sociales. Además, Tinder se esfuerza por ofrecer la mejor protección de la información personal de sus usuarios.

Ahora Tinder no mostrará enlaces a recursos de terceros en los perfiles y prohibirá que se envíen a través del chat. La empresa también planea alentar a otros usuarios para que denuncien estos comportamientos. No está claro aún de qué forma va a eliminar Tinder los enlaces en los perfiles o prevenir que sean compartidos en los chats pero es muy probable que ocurra de forma automática o con la ayuda de los moderadores de usuario.

Tinder también ha recordado a sus usuarios que el sitio no está indicado para hacer publicidad, promocionar productos, atraer suscriptores, vender artículos, hacer campañas o recolectar dinero.

Entre otras cosas, numerosas innovaciones en Tinder están diseñadas para atraer la atención de los más jóvenes. Según Statista, la mayoría de los usuarios hoy en día son personas entre 25 y 34 años, aproximadamente el 32%. Hay varias razones por las que los más jóvenes no están utilizando activamente Tinder:

Los jóvenes prefieren otras maneras de ligar: a través de amigos en común, en la universidad, en el trabajo, etc.

No tienen prisa por comenzar una relación seria, están más interesados en la amistad y en ligar sin obligaciones.

No confían en la seguridad y privacidad del servicio de Tinder en general, especialmente tras los escándalos relacionados con el robo de información personal y los numerosos casos de estafa.

Los usuarios no encuentran gente en Tinder que sea suficientemente interesante y se ajuste a lo que buscan para compartir sus gustos, valores y aficiones.

Tienes que saber que esta no es la primera vez que Tinder intenta atraer a los usuarios más jóvenes. En poco tiempo, el servicio de citas ha introducido muchas novedades: videollamadas, vídeos en los perfiles de usuario, juegos interactivos y tests. La empresa también ha lanzado una aplicación especial para estudiantes: Tinder U, que permite conocer a otros estudiantes de la universidad. Sin embargo, todos estos esfuerzos puede que no hayan sido suficientes si Tinder no puede ofrecer a sus usuarios una experiencia única a la hora de ligar en Internet.

Además, seamos honestos: Tinder se beneficia de que los usuarios no compartan enlaces de otras plataformas y se queden en la app de citas el máximo tiempo posible, pagando por el acceso premium y dando dinero a la empresa. Es fácil adivinar que el componente financiero es el último eslabón en la cadena de innovaciones.

Chatroulettes gratis y otras alternativas a Tinder con más funcionalidad

Sabiendo que ligar en Internet es algo que cada año crece más y más, es lógico que el número de servicios de citas se incremente. Si quieres obtener la máxima libertad a la hora de comunicarte, te recomendamos que prestes atención a los video chatroulettes, un formato que te permite comunicarte con otros usuarios en cualquier momento, desde cualquier lugar y casi sin restricciones.

Tienes acceso a un montón de chatroulettes de alta calidad:

Chat Alternative , un videochat roulette con diseño minimalista pero bastante funcional que ofrece filtros de búsqueda de usuarios por sexo y localización para que encontrar pareja sea más fácil. También, para que tu búsqueda sea más cómoda, tienes las apps de Chat Alternative para iOS y Android.

, un videochat roulette con diseño minimalista pero bastante funcional que ofrece filtros de búsqueda de usuarios por sexo y localización para que encontrar pareja sea más fácil. También, para que tu búsqueda sea más cómoda, tienes las apps de Chat Alternative para iOS y Android. Randochat , un chat roulette para móviles donde la comunicación solo ocurre a través de mensaje de texto pero donde no solo puedes buscar usuarios por sexo sino también por edad. Así puedes ser más específico a la hora de buscar gente nueva.

, un chat roulette para móviles donde la comunicación solo ocurre a través de mensaje de texto pero donde no solo puedes buscar usuarios por sexo sino también por edad. Así puedes ser más específico a la hora de buscar gente nueva. Roulette.Chat , un cómodo video chat roulette con filtros de búsqueda de usuario algo más inusuales. Puedes elegir entre hombre o mujer pero también si buscas pareja hombre-mujer, amigas o un grupo. Así consigues oportunidades más interesantes para ligar y comunicarte.

, un cómodo video chat roulette con filtros de búsqueda de usuario algo más inusuales. Puedes elegir entre hombre o mujer pero también si buscas pareja hombre-mujer, amigas o un grupo. Así consigues oportunidades más interesantes para ligar y comunicarte. CooMeet, una alternativa a Chatroulette con un filtro de búsqueda de usuarios por sexo sin errores, un traductor de mensajes integrado, búsqueda de usuarios con configuración flexible, apps para iOS y Android así como una excelente moderación y soporte al usuario.

Te recomendamos que pruebes los chat roulettes como alternativa a Tinder. Es un formato completamente diferente que te dará nuevas emociones a la hora de ligar. Además, gracias a la comunicación a través de video, puedes conocer a la otra persona mucho mejor.

Si el formato de video chat roulette no es para ti por alguna razón y prefieres servicios de citas más tradicionales, te recomendamos las siguientes alternativas a Tinder:

Bumble , un servicio de citas donde las mujeres tienen que dar el primer paso para hablar con los hombres.

, un servicio de citas donde las mujeres tienen que dar el primer paso para hablar con los hombres. Hinge , una app donde los usuarios contestan preguntas sobre sí mismos y sus preferencias para que el sistema pueda encontrar los usuarios que más se ajustan a lo que buscan.

, una app donde los usuarios contestan preguntas sobre sí mismos y sus preferencias para que el sistema pueda encontrar los usuarios que más se ajustan a lo que buscan. OkCupid , un servicio de citas en Internet donde los usuarios rellenan cuestionarios y completan tests de compatibilidad.

, un servicio de citas en Internet donde los usuarios rellenan cuestionarios y completan tests de compatibilidad. Grindr, una plataforma de citas para personas gays, bisexuales y transgénero que te muestra a otros usuarios cerca de ti.

Según las estadísticas, existen más de ocho mil servicios de citas en el mundo hoy en día. ¡Son muchos! Puede resultar difícil elegir un servicio de alta calidad y que se ajuste a lo que buscas entre tanta variedad. La solución más efectiva es buscar plataformas de citas para grupos específicos de personas que se ajustan a tus objetivos, intereses y valores. Suelen tener menos usuarios que Tinder y otras apps de citas pero tienes más posibilidades de encontrar lo que buscas.

En vez de una conclusión: Tinder y sus alternativas están forzadas al cambio

De hecho, estos cambios e innovaciones no son en absoluto un capricho de los desarrolladores y los equipos de marketing sino una medida realmente necesaria. La sociedad moderna está cambiando. Sus prioridades, objetivos, interses y principios a la hora de crear lazos sociales están cambiando. Esos formatos para ligar en Internet que funcionaban tan bien y eran tan populares hace cinco años están volviéndose una cosa del pasado. Son sustituídos por nuevos servicios y perderan relevancia con el tiempo. Por eso, es un mundo que cambia tan rápido, solo aquellos que se adaptan rápido sobreviven. Hemos visto recientemente la adaptación de Tinder.

Y puede que tengas una pregunta lógica: '¿Merece la pena usar Tinder hoy en día?'.

Por una parte, Tinder es una de las apps de citas más populares en todo el mundo. Pero por otra parte, necesitas recordar las desventajas obvias de la plataforma:

un bajo porcentaje de citas con éxito y relaciones formadas;

una gran competición entre usuarios y un número predominante de hombres en la plataforma;

usuarios que incumplen las normas de forma frecuente: ofertas obscenas, anuncios, spam, etc.;

falta de garantía en cuanto a la seguridad y la confidencialidad de los datos personales.

Ademas, merece la pena recalcar que necesitarás una cuenta premium para poder utilizar Tinder cómodamente y sin restricciones. Para ello tendrás que pagar una cantidad bastante significativa cada mes (dependiendo de la suscripción) a partir de $7,99 al mes. Por ejemplo, la suscripción a Tinder Platinum cuesta $29,99 al mes, lo cual es bastante.

Tu decides, por supuesto, que servicio de citas usas y como quieres conocer gente nueva en Internet. Te recomendamos que pruebes diferentes opciones y elijas la que más se ajusta a tus deseos y necesidades. ¡Seguro que tienes éxito!