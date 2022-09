¿Qué pasó con pelispop?

Hace un par de días, los usuarios se levantaron con la mala noticia que la web pelispop.me fue cerrada. A pesar de no tener mucho tiempo activa, los usuarios habían apoyado fielmente el contenido de calidad que se proyectaba en este sitio. Por eso, quedaron muy decepcionado e incluso confundidos por la lamentable noticia. Ya no podrían ver películas y series en línea gratis. Bueno, eso fue lo que pensaron, pero ya se creó una solución a este problema. Conócela aquí.

¿Por qué cerraron pelispop?

La coalición de empresas dedicadas al entretenimiento, alliance4creativity, fue la encargada de realizar este proceso de cierre, que vale mencionar, pelispop no fue la única de la lista. Varias plataformas fueron clausuradas por el mismo motivo. La empresa alegó violación de derechos de autor sobre las producciones que estaban publicadas en el sitio web de pelispop.

Si bien es cierto que el sitio web no contaba con los permisos correspondientes, se afirma que nunca se comprometió las ganancias de las empresas pues, todas las películas fueron publicadas mucho tiempo después que salieran del cine. No obstante, se está claro el hecho de que no se compró ningún derecho para la reproducción de este contenido.

Ahora bien, la plataforma jamás cobró dinero a los usuarios, por mostrar el contenido. De hecho, no se requiere de un registro o suscripción para que los internautas vean películas o series en línea. Todo lo que se muestra en el sitio web es totalmente gratis. Así que, tampoco se estaría lucrando por el trabajo de otras personas.

Sin importar los alegatos de los desarrolladores del sitio, no hubo forma ni manera para que este no fuera clausurado. Al principio, se creyó que no habría otra alternativa más que pagar de nuevo por la suscripción de plataformas de streaming, pero, no es así.

Cerraron pelispop: ¿Dónde puedo ver películas y series gratis?

Después de mucho meditar, los dueños de pelispop decidieron migrar su contenido a otro dominio. Y no solo eso, cambiaron también el nombre del sitio web. Ahora, si quieres disfrutar de películas, series y animes gratis en línea, tendrás que acceder a pelismart. Un nuevo nombre, incluso un nuevo dominio (.cc), pero la misma esencia de la plataforma.

Aquí encontrarás todo lo que tenías disponible en la plataforma anterior. Y por supuesto, tal como en el sitio web oficial, no hay publicidad excesiva. Claro está, debes tener cuidado de no caer en un clon de pelispop. Así es, después de su cierre, personas malintencionadas no dudaron en abrir "su propio" pelispop, solo que con un dominio diferente.

¿Cómo saber si no es un clon? Primero, debes tener en cuenta el dominio que debe ser “.cc”. Los sitios web clones trataran de engañarte al mostrar un diseño web igual que el oficial, así como también utilizar los mismos colores, fuentes e iconos. Por eso, debes prestar mucha atención al dominio.

Además, el nombre también ha cambiado pues ahora se llama pelismart. No se sabe si son los mismos dueños o han cambiado, pero, el servicio queda igual. Gracias a esto, los usuarios tienen seguridad de que podrán disfrutar de un buen contenido, sin pagar por esto. Así es, a nadie se le cobra por reproducir una película o serie en pelismart.

Ventajas y desventajas de usar pelismart para ver películas y series en línea

La mayor ventaja de este sitio web es que es totalmente gratis. Por lo que, no solo tienes la oportunidad de ver tus series y películas favoritas sino también, que puedes repetirlas cuantas veces quieras. No se pedirán datos personales. Nada, porque no hay que hacer ningún registro.

Para ver películas y series en línea en pelismart, solo tienes que ingresar en el sitio web, ir a la categoría de tu interés, buscar por género o año de lanzamiento o bien, en el buscador, escribir directamente el nombre del contenido que quieres disfrutar. En cuestión de segundos, podrás ver la descripción y el botón de play para comenzar a ver.

Ahora bien, también es importante que consideres las desventajas a las que te enfrentas. Y es que los clones de pelispop se han encargado de engañar a muchos usuarios para que entren en el sitio e introduzcan datos personales. También estos sitios son usados para ganar dinero por medio de la publicidad, por eso, esta es excesiva, lo que molesta a los usuarios y le da una mala reputación a la página oficial. No caigas en trampas y entra a la plataforma nueva: pelismart.cc.