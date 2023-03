¿Qué maquinaria es fundamental para equipar la cocina de un restaurante?

Las cocinas de los restaurantes tienen necesidades muy particulares, pues las labores que se llevan a cabo en estos espacios son muy diferentes respecto a las cocinas de uso doméstico. En ellas la higiene es esencial, la organización cobra una gran importancia y es imprescindible que se puedan cumplir las diferentes normativas del sector, por ejemplo, en cuanto a la manipulación de alimentos.

Todo esto hace que la maquinaria fundamental para equiparlas sea muy específica, pues partiendo de una buena base resultará más sencillo poder ofrecer todas las comidas que sean necesarias y tener a un equipo perfectamente sincronizado en las instalaciones.

Pero, ¿cuáles son los elementos más importantes?, ¿qué debe tener una cocina para rendir como se espera en un negocio de hostelería? A continuación, te lo mostramos.

Todo lo que necesitas para equipar la cocina de un restaurante

Si vas a abrir un nuevo restaurante debes saber que la cocina es uno de los espacios más importantes. A menudo nos centramos en la decoración de los comedores o de la barra, por ser zonas mucho más visibles, en los horarios o en la elaboración del menú. Sin embargo, sin una cocina bien equipada, el negocio puede ir a pique. Recuerda que los clientes van a acudir a un restaurante, sobre todo, por la buena comida y la rapidez del servicio, y la comida rica y veloz sale precisamente de esta estancia.

En sitios especializados en servicios a la hostería como lahostelera.com puedes ver que cuentan con diferentes máquinas, muebles y soluciones destinadas a las cocinas profesionales. De entre todos ellos, aquí te mostramos los que son totalmente imprescindibles, ¡toma nota!

Las neveras

Las neveras para restaurantes pueden ser de varios tipos y, lo ideal, es contar con al menos una nevera industrial. Son electrodomésticos especialmente acondicionados para mantener los alimentos frescos en buenas condiciones, o bien los platos que deben permanecer fríos a una temperatura adecuada. Suelen contar con una capacidad mayor a la de las neveras de uso doméstico, también ofrecen un control de la temperatura más exacto y proporcionan soluciones de almacenamiento adecuadas para el trabajo de hostelería. Es crucial guardar los ingredientes bien separados y con las medidas de seguridad necesarias. Estos son los tipos de neveras que vas a encontrar en el sector:

Las neveras industriales

Las mesas frías

Los armarios frigoríficos

Los armarios congeladores

Las cocinas

Las cocinas no pueden faltar en un restaurante, pues van a llevar el peso de las elaboraciones y deben aguantar largas jornadas de uso sin interrupciones. Por eso mismo, es imprescindible apostar por los modelos específicamente diseñados para su uso en hostelería. Los podrás encontrar en dos grandes formatos:

Cocina industrial de gas o eléctrica . La cocina de gas es una opción que seduce a cantidad de chefs por el estilo que ofrece a la hora de realizar el trabajo y las particularidades del acabado. No obstante, es imprescindible tener en cuenta los aspectos técnicos de la instalación para tomar esta decisión, pues no todos los establecimientos cuentan con entrada de gas natural.

. La cocina de gas es una opción que seduce a cantidad de chefs por el estilo que ofrece a la hora de realizar el trabajo y las particularidades del acabado. No obstante, es imprescindible tener en cuenta los aspectos técnicos de la instalación para tomar esta decisión, pues no todos los establecimientos cuentan con entrada de gas natural. Fogón, inducción o placa eléctrica. El fogón clásico es el más demandado sin duda, pues cuenta con un buen equilibrio entre su necesaria potencia y su precio, pues resulta bastante accesible.

Los abatidores de temperatura

Los abatidores de temperatura solo se emplean en el ámbito de la restauración, sin embargo, son fundamentales. Lo que permiten estas máquinas es enfriar grandes cantidades de alimentos en tiempo récord, algo esencial para cumplir con la normativa de alimentación que rige a este tipo de negocios. Con ellos es posible operar con seguridad, evitar romper la cadena de frío y hacer un impecable trabajo de conservación.

Los hornos

Los hornos son elementos fundamentales en este tipo de establecimientos, pues todo cocinero querrá introducir recetas al horno en su menú. Además, también se hacen imprescindibles en los servicios de catering o en los bares de tapas, pues es muy difícil que una cocina destinada a la hostelería renuncie a este tipo de maquinaria. En este sentido, también se puede hacer una elección u otra según el tipo de restaurante o las necesidades particulares de los negocios. Estas serán las opciones:

Horno Industrial Gastronómico para grandes restaurantes.

Horno Estático especialmente empleado para hacer panes o pizzas.

Horno Convección que funciona desplazando el aire caliente en su interior.

Horno Mixto que emplea vapor en combinación con el sistema de convección.

Las freidoras industriales

Las freidoras industriales sirven para hacer una gran cantidad de alimentos mediante esta técnica de cocción y a la vez. Lo que las diferencia de aquellas que se emplean en el ámbito doméstico es su capacidad en litros y su potencia, pues se trata de aparatos diseñados para dar de comer a muchas personas, es decir, para los negocios de hostelería. Es una maquinaria de gran utilidad en cualquier establecimiento de este tipo, pues basta con tener que hacer una gran cantidad de patatas fritas o croquetas para que su uso salga más que rentable. Además, hace el proceso más sencillo y limpio que cuando se emplean grandes sartenes para estas labores.

Los lavavajillas

Si algo acumulan los restaurantes a lo largo de la jornada son platos sucios. Por esto mismo, contar con un lavavajillas industrial no es una comodidad o un lujo, sino una auténtica necesidad. Lavando a mano es muy complicado que se lleguen a reponer todos los utensilios en un tiempo que no haga desesperar a los clientes o a los propios cocineros. Esta máquina hace un servicio imprescindible que vela por la higiene en todo momento y que dota de una mayor rapidez a todo el equipo.

Los contenedores isotérmicos

En algunos restaurantes, estos utensilios no tienen por qué ser esenciales, sin embargo, no está de más contar con alguno de ellos. Estos contenedores permiten trasladar la comida fresca en buenas condiciones y se emplean muy a menudo en servicios de catering. En algún momento pueden ser de utilidad a lo largo de una jornada de trabajo en un restaurante, por lo que no se pierde nada por añadirlos a la lista.