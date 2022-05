¿Por qué están prohibidos los bonos de bienvenida en España?

Las casas de apuestas en España otorgaban bonos de bienvenida a nuevos usuarios. Los también llamados “bonos de registro”, se generaban de forma inmediata para incentivar el juego, pero ya no es posible. Desde Match.Center nos explican algunos asuntos referentes a esta prohibición y qué ofrecen las casas de puestas en España a partir de entonces.

¿Por qué no pueden ofrecer bonos de bienvenida las casas de apuestas?

El 3 de noviembre de 2020 se generó el Real Decreto 958/2020, de comunicaciones comerciales de las actividades del juego. Allí se establece la prohibición de los bonos de registro o de bienvenida en las casas de apuestas online. Este decreto entró en vigor desde el 1 de mayo de 2021, obligando a las casas de apuestas a idear nuevas estrategias para mantener activos los registros en sus webs.

Esta prohibición tiene que ver con la posibilidad de desvincular el deporte con las apuestas. Ya que además las casas de cambio tendrán publicidad limitada en eventos deportivos. Por lo que, el decreto engloba varios aspectos, no solo tiene que ver con los bonos de bienvenida en las casas de apuestas online. Incluso, también habla de los bonos en casinos.

¿Ahora qué obtienen los nuevos usuarios?

Es inevitable pensar, si ya no existe el bono de bienvenida, ¿entonces los nuevos usuarios ya no obtienen nada? Por suerte la respuesta es sí; siguen teniendo algunos beneficios. La diferencia es que ahora deben cumplir ciertos requisitos para disfrutar de las ofertas y promociones. Esos requisitos son: ser cliente registrado, tener un mínimo de 30 días registrado y verificar su identidad.

Estos requisitos están también plasmados en la Ley del Juego de España, por lo que son obligatorios para todas las casas de apuestas legales. Si existe una casa de juegos que no los exija quiere decir, o que no ofrecen ofertas o que son fraudulentas. Esta es una manera de descubrir si la casa de apuestas en la que te has registrado cumple con este y otros dictámenes de ley. Así sabrás si es confiable o no.

Sobre las promociones y ofertas, cada casa de apuesta dispone de las suyas: no todas ofrecen lo mismo; pero los requisitos sí deben coincidir. Cabe destacar que ciertos bonos no se otorgan solo cumpliendo los requisitos antes expuestos. Para conseguir algunos tendrás que cumplir otros requerimientos como depósitos, rollovers, cuotas y hasta tiempos con límite.

¿Qué bonos existen?

Tanto para nuevos usuarios como los antiguos, la mayoría de las casas de apuestas ofrecen muchas opciones de bonos. Pero sin más comunes los bonos sin depósito y los bonos de reembolso. Una vez que apuestes, podrás recibir el bono o promoción. Algunos de estos bonos los podrás combinar en tu próxima apuesta, pero también dependerá de la dinámica de la casa de apuestas online.

No debes ver los bonos como un regalo. Son un tipo de beneficio que puedes aprovechar si ya has hecho al menos una apuesta y si volverás a apostar. De modo que, los requisitos fijados por el Real Decreto tienen que ver con el estatus como usuario, pero no son los únicos necesarios para ver y optar por las promociones. Lo recomendable es verificar los requisitos de cada bono para saber si te convienen.