Qué diferencia los Amarres de Amor del resto de hechizos

A la hora de elegir un hechizo con el que mejorar nuestra relación de pareja, los amarres de amor siempre están en la primera posición de prioridades.

Hay muchos motivos por los que este reconocimiento se lo han ganado los amarres por mérito propio.

Pero lo cierto es que hay muchos otros hechizos que también ayudan cuando en una relación se produce una crisis o incluso para evitarla. Entonces, ¿por qué siguen siendo elegidos antes que ninguna otra opción los amares?

En este artículo te explicamos por qué tienen tanto éxito los amarres de amor y son tan solicitados por todo el mundo que busca este tipo de hechizos, así como las diferencias con respecto a otras alternativas similares, que son descartadas a su favor.

¿En qué consisten los amarres de amor?

Antes de conocer las diferencias entre los amarres de amor y el resto de hechizos, obviamente, tenemos que saber en qué consisten.

Efectivamente son hechizos, pero son algo peculiares. Se limitan a resolver problemas en la pareja, pero no solo entre ellos dos, sino también por influencia de terceras personas.

Se basan en la reunión de una serie de ingredientes y un ritual, en el que realizamos diversas acciones con esos elementos.

Es posible también que en algunos rituales de amarres de amor, también tengamos que decir (a veces repetidamente) distintas oraciones específicas para cada hechizo.

Tras el ritual de amarre, se pueden hacer determinadas acciones con los ingredientes. Todo dependerá del hechizo escogido. Incluso es posible intensificar su energía con rituales caseros que podemos realizar en los días posteriores.

Estos son los conceptos básicos de un amarre de amor, pero en realidad es mucho más. Representa una solución para las parejas que estén pasando por un conflicto. Un deseo que se pide al Universo con todas las fuerzas que se tienen y absoluta fe en que vamos a tener éxito. Una ayuda que en algunas ocasiones es el último comodín que tenemos, por ejemplo, para recuperar a una pareja que se ha separado.

¿Quién hace amarres de amor?

Una característica diferencial curiosa de los amarres de amor es quién puede hacerlos. Lo que tiene de curioso es que hay dos respuestas a esta pregunta, aparentemente antagónicas, pero que ambas han impulsado la fama de estos hechizos.

Por un lado, hay que hablar de los profesionales. Gracias al uso de Internet y al éxito que han podido disfrutar personas que los han aprovechado, los amarres de amor cuentan con muchos profesionales de calidad.

Claro está que, como en cualquier otro sector, lo importante es contar con el reconocimiento popular y entre estas profesionales destacamos a Paloma Lafuente.

Especialista tanto en amarres como en otros hechizos e incluso en cartomancia (interpretación de las cartas del tarot), Paloma Lafuente cuenta con un reconocimiento en toda España, que la sitúa entre las primeras elecciones en cuanto a profesionales de estos hechizos.

La curiosidad que comentábamos a raíz de quién puede hacer amarres de amor es que no solo es algo accesible a profesionales especializados, sino que cualquiera puede hacer estos hechizos. Eso sí, se recomienda conocimiento y experiencia sobre ellos.

Precisamente Paloma Lafuente tiene en su página web oficial información públicamente accesible sobre amarres de amor. Lo ofrece todo al completo, desde los ingredientes hasta su desarrollo. Cualquiera puede aprovecharlo para hacer su hechizo.

De esta forma, da igual cómo se quiera afrontar, de manera personal o con la ayuda de profesionales. Los amarres de amor están al alcance de todos y este es uno de los principales motivos y diferencias, por el que han conseguido ser tan populares.

No obstante, la recomendación general es que cuentes con profesionales. No solo por el conocimiento y la experiencia, sino también para no perder tiempo esperando efectos de un hechizo que no has hecho correctamente.

Cuando realizamos un amarre de amor, no podemos esperar unos efectos inmediatos, sino progresivos. Vamos a actuar sobre los sentimientos de una persona, que los va a ir adaptando hacia el punto que queremos para vivir la relación en pareja lo mejor posible. Puede ser para discutir menos, para aumentar la pasión, para olvidarse de terceras personas. No importa el motivo, sino que el cambio se producirá progresivamente.

Si nos equivocamos en el ritual, no veremos efectos, pero quizás los esperemos sin resultado alguno, porque ni siquiera sabremos que nos hemos equivocado.

Pero si contamos con un profesional, entonces tenemos la garantía de que no se va a equivocar al terminar el amarre. En caso de equivocarse sabrá resolverlo al instante e incluso, si hace falta, comenzar el hechizo de nuevo y desarrollarlo finalmente bien.

La personalización de los amarres de amor, diferencia clave

Por descontado, hay muchas más diferencias que hacen tan prioritarios a los amarres de amor frente a otros hechizos.

Una de las más importantes es la personalización que ofrecen para cada situación. Cualquier pareja puede aprovecharlos, adaptando los ingredientes y el ritual a su caso particular.

Así pues, es difícil que un conflicto sentimental de la pareja no encuentre su resolución con los amarres de amor. Aunque, a pesar de ello, profesionales como Paloma Lafuente aconsejan prudencia a la hora de escoger el hechizo en cada caso.

Ella misma confirma que muchos clientes acuden a su consulta solicitando un amarre ¡a veces sin conocer el problema!

Es algo tan paradójico como ir al médico y solicitar una medicina, sin importar cuál es el motivo de la dolencia en concreto.

Lo que hay que hacer cuando se acude a un profesional es exponer el problema, para que encuentre el origen del mismo. Solo así podrá identificar el remedio que mejores resultados puede ofrecerle al cliente.

En el caso de las relaciones sentimentales y los sentimientos más profundos, Paloma Lafuente aconseja hacer uso de la lectura de cartas del tarot, especialidad que ofrece desde hace muchos años.

Con este servicio, es posible analizar el propio subconsciente e identificar los verdaderos deseos personales, el origen de cualquier problema y lo que realmente puede ofrecernos felicidad.

Con la ayuda de las cartas del tarot, podemos confirmar que necesitamos un amarre de amor, pero no sirve cualquiera sino específicamente el que nos ayude con el conflicto sentimental que tenemos nosotros.

He aquí la importancia de la personalización. Gracias a ella, podemos adaptar el hechizo a nuestro deseo y focalizar toda la energía en conseguir el objetivo con el que esperamos poder vivir felices los dos.

Diferencia entre amarres de amor y endulzamientos

Los endulzamientos son hechizos con los que se intenta potenciar todo lo positivo de una relación. Por eso todo lo que se extrae de ellos siempre es bueno.

Los endulzamientos también son hechizos poderosos, que podemos aprovechar para endulzar los sentimientos de la pareja y mejorar la relación entre ambos, pero es posible que no sean suficientes para el conflicto que sufrimos o que sean inadecuados para nuestros objetivos.

Teniendo esto presente, hay que entender que amarres de amor y endulzamientos no son rivales, sino que incluso pueden ser todo lo contrario.

Profesionales como Paloma Lafuente, que cuentan con conocimiento y experiencia en ambos tipos de hechizos, pueden llegar a aprovecharlos conjuntamente para mejorar sus resultados potenciales.

Por ejemplo, es posible realizar un endulzamiento mucho antes del amarre de amor, con el fin de asentar las bases sobre las que luego el amarre de amor podrá discurrir de una forma más intensa.

Es una combinación compleja, que pocas personas pueden llegar a hacer, aunque intentarlo es posible con información disponible como la que publica Paloma Lafuente. No obstante, lo recomendable para estos casos es contar siempre con profesionales.

Amarres de amor y otros hechizos: ¿Qué los diferencia?

En la práctica, hay muchos hechizos que podemos aprovechar para casi cualquier conflicto en nuestra vida, también de tipo sentimental.

Paloma Lafuente también tiene en su página web hechizos de otras tipologías, donde podemos ver que pueden ser útiles para nuestros intereses.

Pero no tienen la personalización que los amarres pueden ofrecer. Por tanto, quizás te sirvan, si se cumplen las condiciones idóneas para ello, pero no podrás adaptarlos a tu situación, si es que fuera necesario.

Tampoco es fácil encontrar un hechizo diferente para cada situación. Los amarres en cambio, son capaces de abarcar cualquier problema de pareja existente.

Y los hechizos a menudo son grandes desconocidos para la mayoría de personas. Como hemos podido comprobar, los amarres están disponibles públicamente para todo el mundo y, en realidad, son bastante fáciles de aprender.

La magia blanca en los amarres de amor

La magia blanca en los amarres de amor tiene prioridad frente a otros hechizos y es que en todos ellos se recomienda utilizar magia blanca.

De hecho, en todos los hechizos (amarres incluidos) que veas en la web de Paloma Lafuente, puedes tener la seguridad de que la magia blanca es la base sobre la que se asientan.

Según indica esta profesional, hacer un amarre con magia blanca, que respeta el libre albedrío, nos evita tener problemas si nos equivocamos al hacerlo o escogerlo.

Si realizamos un amarre de amor y cometemos cualquier fallo, siendo el hechizo de magia blanca, no sucederá nada. Obviamente no conseguiremos nuestro objetivo, pero tampoco provocaremos consecuencias negativas de ningún tipo.

Y, al contrario, si realizamos los amarres de amor con magia blanca y tenemos éxito, los resultados se consolidarán en el tiempo. En cambio si utilizamos hechizos basados en magia negra, estaremos forzando unos sentimientos inexistentes y los resultados obtenidos se desharán de forma muy rápida.

El hecho de que cuente con magia blanca no significa que el resto de los hechizos siempre se realicen con magia negra, sino que hay quienes creen que es el camino fácil para conseguir los resultados.

Da igual si se usa para un amarre o para un hechizo diferente. La magia blanca es el elemento distintivo del hechizo, que permite buscar los objetivos con garantías de que cuando los alcancemos se mantendrán constantes. Por eso siempre es más recomendable.

Los ingredientes en los amarres de amor

Uno de los motivos por el que los amarres de amor consiguen diferenciarse del resto de hechizos es que pueden utilizar infinidad de ingredientes, adaptándose con ello a las necesidades que se planteen para cada ocasión.

En la mayoría de amarres hay elementos comunes fáciles de encontrar en cualquier sitio y desprovistos de vinculación emocional con nosotros. Frutas, canela, hielo y velas son algunos de los ejemplos más frecuentemente presentes entre los ingredientes de estos hechizos.

Además, la personalización podemos obtenerla gracias al uso de ingredientes que sí forman parte de nosotros y que no podrían ser utilizados por nadie más, como fotografías y objetos personales.

Si acaso, la mayor personalización se consigue con las oraciones y la visualización del deseo que estamos formulando. Es la forma más directa, personal y cercana de volcar toda nuestra energía hacia el objetivo que estamos buscando alcanzar. Para ello, además, necesitamos de un nivel de concentración que no requieren otros hechizos.

Pero es que además, los amarres de amor también pueden utilizar unos ingredientes especiales. En estos casos suele precisarse la participación de profesionales, ya que ellos saben mejor que nadie cómo aprovecharlos y, sobre todo, tienen acceso a ellos.

Un ejemplo muy claro es el de las piedras mágicas, que no todas ellas son fáciles de conseguir. De hecho, hay que saber qué piedra escoger para cada objetivo y cargar su energía de la forma correcta, para poder aprovecharla durante el ritual.

En otros hechizos no contamos con esta diversidad de ingredientes y, en muchas ocasiones, son demasiado difíciles de obtener, por lo que en esos casos habría que contar siempre con la ayuda de profesionales, algo también recomendado en amarres pero completamente opcional.