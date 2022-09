¿Qué debemos tener en cuenta cuando queramos crear nuestro negocio? Te damos las claves

El trabajo es un motivo de preocupación para muchos gallegos. Recientemente, leímos que un gallego tiene que trabajar 22 meses para ganar lo que un alemán gana en solo 12. Y en muchos casos, la falta de empleo puede ser un quebradero de cabeza aún más importante que ganar cierta cantidad en nuestro trabajo.

Es por eso que muchas personas están pensando en emprender y crear su propio negocio. A pesar de ciertas dificultades que esto conlleva, hay oportunidades de emprendimiento que pueden resultar un éxito. ¿Qué debemos de tener en cuenta a la hora de elegir y emprender nuestro negocio? En este artículo te vamos a mencionar algunas claves para que tu negocio pueda ser un éxito.

¿Qué factores debemos sopesar cuando estemos pensando en crear un nuevo negocio?

En general, los negocios que acabarán siendo más rentables para nuestros bolsillos serán aquellos con los que obtengamos buenos beneficios, pero con una inversión lo más pequeña posible por nuestra parte.

Pero no solo esto es importante. Además, debemos de estar seguros de algunos aspectos para saber si nuestra idea de negocio puede ser rentable o no. Veamos algunos ejemplos.

Atraer la atención y posicionar nuestra web

Para empezar te puedes preguntar: "¿Cómo conseguiré atraer la atención de un número de clientes suficiente para que mi negocio sea rentable?". Si tienes los mejores productos, pero nadie sabe nada de tu negocio o no saben cómo y dónde encontrarte, estarás perdido.

Es por eso que es muy importante invertir lo suficiente en conseguir un buen posicionamiento SEO para la página web de nuestro negocio. Para esto podemos acudir a empresas de experiencia internacional como AWISEE.

También es importante estar presente en redes sociales, como Facebook, Twitter, TikTok o Instagram, entre otras, para que nuestro negocio sea conocido y más clientes puedan llegar a él fácilmente.

Crear un negocio de rápida creación

A continuación te puedes preguntar: "¿Es mi modelo de negocio fácil de crear y lo podría empezar de manera rápida?". Los expertos consideran que un negocio que se puede comenzar de manera rápida y que lo haga con la suficiente capacidad de atender la demanda, tiene muchas posibilidades de ser rentable.

Si para montar un negocio tardamos un tiempo excesivo, puede que nuestros posibles clientes ya no estén y hayan encontrado lo que buscan en otro lugar.

Analizar la demanda

Otra de las preguntas más importantes a tener en cuenta es: “¿Tendrá la suficiente demanda el producto que quiero vender a mis clientes?”. Hacer una comprobación práctica mediante una pequeña investigación es crucial.

Volviendo al ejemplo que te mencionamos antes, si tienes a la venta los mejores productos del mundo, pero no hay suficientes clientes potenciales que estén interesadas en este producto, es muy posible que tu negocio acabe fracasando.

Y es importante asegurarse de que la demanda del producto que vamos a vender no se vea muy limitada en el tiempo. Si tenemos un producto que nuestros clientes vayan a necesitar a lo largo del tiempo, puede significar que tendremos un buen número de clientes durante mucho tiempo.

Considerar los márgenes de beneficio

También es muy importante preguntarnos: "¿Tiene un buen margen de beneficios el producto que quiero vender? ¿Será rentable a largo plazo y merecerá la pena el esfuerzo?"

Si no disponemos de un margen de beneficios suficiente, puede que con el tiempo nos acabe costando el dinero de nuestros propios bolsillos, sobre todo si no se llegan a cubrir los costes de adquisición de estos productos.

Y aunque cubran estos costes, puede que el beneficio no merezca la pena la dedicación y el esfuerzo que estemos dedicando a nuestro negocio, especialmente a largo plazo. Y no hay nada peor que estar trabajando si no vemos unos buenos réditos y nos falta una motivación económica.