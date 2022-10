¿En qué cosas debes fijarte antes de comprar un coche usado?

Comprar un auto usado es muy útil si lo que buscamos es ahorrar dinero, sin embargo, rápidamente puede convertirse en una completa decepción si no tenemos en cuenta algunos aspectos.

Existe una serie de pasos que debemos seguir cuando inspeccionamos un coche, los cuales serán simplemente fundamentales para no pagar demás o para terminar comprando una "lata sobre ruedas". Por supuesto, como vendedores buscamos recibir el mayor precio posible, aunque algunos de ellos intentan ocultar todos los posibles problemas del vehículo. Aunque un vehículo haya sido conducido de forma irresponsable o ha sufrido accidentes, puede que no se note a primera vista, por lo a continuación te daremos una serie de pasos para que tu próximo vehículo de segunda mano sea una auténtica pasada.

Revisa el compartimento del motor

Los daños en el motor suelen ser bastante evidentes, por lo que es lo primero que debemos inspeccionar. Asegúrate de que no haya fuga de aceite o lubricante, también fíjate en las mangueras de hule, no deben estar rotas o agrietadas. Además, presta atención a todas las piezas, recuerda que los recambios debe ser sustituido por una pieza original, de lo contrario, puede ser un error comprar el coche. Antes de continuar, ten en cuenta que si necesitas comprar recambios, te puedes dirigir a empresas como DAPARTO donde encontraras la pieza adecuada para tu coche. Después es momento de revisar el aceite lubricante y el del motor, el color debe ser algo ámbar; si es oscuro, puede que no se haya realizado el mantenimiento adecuado, por lo que posiblemente el auto no haya sido bien cuidado. Como último consejo, por lo general los autos bien cuidados encienden a la primera, no hay chillidos ni nada por el estilo. No los encienda con el motor caliente, ya que encender en frío permitirá diagnosticar cualquier problema con mayor rapidez.

Las modificaciones pueden no ser del todo buenas

En muchas ocasiones, especialmente cuando se trata de dueños jóvenes –lo cuál en la mayoría de casos ya es una bandera roja– los autos se modifican para que entreguen un desempeño mayor al de fábrica, pero eso podría venir con la probabilidad de que haya sufrido malos tratos. Para evitarlo, échale un vistazo a todos los recibos de las modificaciones que han sido realizadas, fíjate en las empresas que estuvieron involucradas y también en la decoloración de las ventanas producto de las estampas de verificación.

La carrocería puede darnos muchas respuestas

Revisar la carrocería desde todos los ángulos puede indicarnos si un coche ha sido lavado de forma frecuente, si se ha encerado recientemente o si el trabajo y mantenimiento de la pintura ha sido el correcto. Si ves alguna abolladura, curvatura o zonas donde la pintura no es del todo lisa, sino que tiene arrugas o un acabado raspado, puede que exista óxido, filtraciones o que el auto haya estado involucrado en un accidente; también fijate en la alineación de los paneles, ya que podría señalar una reparación inadecuada.

Las llantas también brindan muchos detalles

Si los neumáticos tienen un enorme desgaste o no son todos de la misma marca, no están perfectamente alineados, etc., también son señales de que algo malo sucede. De igual forma, muchos vendedores tienen esto en cuenta y para evitar reducir el valor del coche cambian las llantas. Por lo que nuestra arma secreta es fijarnos en la bahía de las ruedas, allí podremos comprobar si existen residuos de llantas atrapados, una señal de que ha raspado frecuentemente o de que el auto derrapa.

El interior, un aspecto importante

En este punto, no importa si se trata de un coche nuevo o de segunda mano, el interior es un factor determinante al momento de la compra, por lo que debe lucir bien, limpio y conservado. Verifica si tiene manchas, hay rastros de derrames de algunas sustancias, ha perdido color por el paso del tiempo, etc. También los pedales e incluso el juego de la palanca de cambios puede indicar el uso que ha tenido un coche. Y evita aquellos coches con olor a cigarrillos.

Por último la prueba de la verdad: condúcelo

Si el auto ha superado todos los puntos anteriores, es momento de realizar una prueba de conducción que dure lo suficiente como para que el anticongelante y el lubricante funcionen correctamente, si la temperatura sube, mejor pasa de ese coche. Pero en cualquier lugar, no está demás fijarse adecuadamente en lo que compramos, por lo que no enciendas la radio ni el equipo de sonido, así podremos escuchar el motor de mejor manera; no debe rechinar y debe hacer los cambios perfectamente, sin sorpresas. Mira el tablero, no debe encender los testigos (comprueba que no hayan sido tapados), también presta atención ́n a la suspensión y al humo del escape, el giro del volante, etc. Por último, toma en cuenta la actitud del vendedor y la atención que brinda, y por supuesto, revisa que todos los papeles del coche estén en regla, incluyendo el historial de mantenimiento.