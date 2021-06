¿Qué aspectos influyen en la cotización de las acciones de empresas?

Una acción, al ser un activo que no es tangible ni tan común con los objetos cotidianos, puede generar dudas con respecto a su cotización. Es normal que cualquier persona se pregunte cómo se determina su costo, puesto que posiblemente no esté al tanto de los factores que influyen en su valoración. Una manera de conocer un poco sobre los precios es hacerles seguimiento a los indicadores económicos que reportan el costo de las acciones en general. Al observarlos, puedes hacerte una idea y formarte un criterio de lo que hay que pagar para adquirir una acción. En el momento de planificar una compra, habría que solicitar los reportes económicos que muestren el rendimiento de la organización a lo largo de varios meses, y si es posible, de varios años. Más allá de las ganancias obtenidas, también es recomendable observar que tantos gastos tienen anualmente en materia de publicidad, personal, costos operacionales, etc. y las pérdidas que sufrieron en un período prudencial. Por otra parte, puede que la empresa esté en luchas comerciales con otras firmas, lo que quiere decir que existe un rival directo pujando por lucrarse del mismo sector poblacional. Si la organización que es oponente comercial es más grande, posiblemente esté interesada en absorber a una más pequeña o hacer otro tipo de estrategias.

¿Qué tipo de análisis se deben observar?

Uno de los más usados es la matriz SWOT o FODA (en inglés o español), la cual permite observar cómo se encuentra la empresa en relación a su entorno y a su “ecosistema” interno. En otras palabras, facilita la visualización de los puntos fuertes de la empresa, las debilidades que debe corregir, los obstáculos del entorno y las posibles oportunidades. En vista de ello, lo ideal es invertir en etoro, considerando las ventajas que ofrece. Aunado a lo que se comenta, es aconsejable realizar análisis propios, basándose en el criterio y la certificación profesional de economistas, empresarios, asesores, entre otros. Muchas veces aporta al análisis tomar parte del enfoque de terceros, siempre y cuando éstos tengan una opinión basada en sus conocimientos. Al mismo tiempo, el panorama regional, local y hasta internacional es un factor que no se debe dejar de lado en ningún análisis, debido a que una empresa es un sistema abierto, que toma y da diferentes aspectos (servicios, productos, etc.) de la sociedad en la que se encuentra. De forma más concreta, interactúa con los componentes de la región donde se encuentra ubicada. Parte de los conceptos en juego se vinculan a la teoría de los sistemas abiertos, tal como se instala acá.

¿De qué forma se puede empezar a invertir?

Si bien una de las maneras más sencillas es apoyarse con páginas web especializadas, también existe la posibilidad de realizar gestiones más complejas, dependiendo de lo que quiera hacer cada quien. Una de esas opciones es realizar una inversión en la bolsa, acercándose al mercado bursátil de la localidad y preguntando los requisitos que piden para incursionar en este mundo financiero. Sin embargo, dicha labor podría llevar mucho tiempo, aparte de resultar engorrosa. Otra posibilidad es establecer un contrato por diferencia o CFD. En este apartado es bueno buscar asesoría legal, por las implicaciones y los detalles que conlleva. No obstante, de forma general se observa que poner recursos económicos en la bolsa podría ser más costoso que hacerlo en un CFD, aunque cada opción tiene sus ventajas y desventajas. Al usar un contrato de este tipo, se puede especular sobre el valor futuro de las acciones y apoyarse en herramientas como el apalancamiento para generar dividendos a futuro.