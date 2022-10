¿Con qué accesorios merece la pena equipar el tractor agrícola?

Un tractor agrícola es un equipo diseñado para llevar a cabo trabajos pesados en el campo. Por lo tanto, cada máquina debe estar equipada con la iluminación necesaria y ciertas características de diseño para garantizar su funcionamiento eficaz. Para aumentar el confort y la comodidad del tractor, es aconsejable equiparlo con algunos accesorios adicionales que faciliten las tareas diarias. Hay muchos componentes externos e internos disponibles en el mercado que permiten actualizar incluso un modelo antiguo. Entonces, ¿qué accesorios adicionales conviene elegir para su tractor?

Accesorios externos para tractores

Unas de las piezas más útiles del tractor son las luces externas adicionales. Un juego de luces con la potencia y la cantidad de luz adecuadas le permite trabajar en la oscuridad y mejora significativamente su comodidad cuando trabaja en condiciones climáticas difíciles. A la hora de elegir la iluminación para un tractor, merece la pena optar por las lámparas de xenón, que gozan de gran popularidad. Tienen una intensidad cuatro veces mayor y un menor consumo eléctrico que las bombillas convencionales. Por lo tanto, estos accesorios para tractores garantizan una conducción nocturna segura y económica.

Piezas adicionales para el interior del tractor

El trabajo con un tractor bajo el sol del verano no es lo más agradable. Por eso merece la pena invertir en un sistema de aire acondicionado, que no sólo aumenta la comodidad del operario de la máquina, sino también su seguridad cuando hace calor. Sin embargo, los sistemas de aire acondicionado están ya disponibles en un número cada vez mayor de tiendas de accesorios para camiones y tractores, por lo que no debería haber ningún problema para elegir la unidad adecuada. En los tractores con cabina, un asiento neumático puede ser un equipo útil, que amortigua y reduce eficazmente la cantidad de vibraciones dentro de la cabina. Además, la altura y el ángulo del respaldo pueden ajustarse para adaptarse al peso y la altura del operador.

Es posible equipar los tractores agrícolas con tecnología moderna, ordenadores y pantallas. Permiten supervisar el funcionamiento de la máquina en tiempo real e incluso controlar el tractor a distancia. La máquina también puede estar equipada con navegación GPS y una pantalla táctil para facilitar su manejo. Puede resultar útil una cámara de marcha atrás equipada con una carcasa robusta. Esto permite vigilar el área detrás del tractor sin restringir el campo de visión. Además, merece la pena invertir en un sistema de cámaras para controlar el trabajo de determinadas máquinas conectadas al tractor.