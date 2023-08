7 puntos para tener en cuenta antes de vender tu casa

Somos conscientes de que la venta de una casa no es un proceso sencillo, ya no solo a nivel financiero sino también a nivel psicológico, especialmente si es el lugar donde has vivido toda tu vida.

En general, la venta de pisos representa un proceso estresante, sin embargo, puedes lograr una venta exitosa al poner en práctica nuestras recomendaciones, incluso puedes contratar una inmobiliaria que te ayude en el proceso. En cualquier caso, el conocimiento será útil para desenvolverte fácilmente a la hora de recibir a ese comprador potencial que también desea sentirse seguro a la hora de lograr un acuerdo.

7 cosas que debes tener en cuenta a la hora de vender tu casa

A continuación te mostramos 7 puntos que no puedes olvidar si planeas vender tu casa de forma rápida y segura. ¡Presta atención!

1. Mantén la documentación en regla

La parte legal es vital a la hora de vender tu casa, existen documentos que deben estar en orden, como lo son la escritura original de la propiedad, los comprobantes de pago de cada uno de los servicios (nadie quiere adquirir una vivienda con una deuda), y por supuesto, la inscripción en el registro público.

Mantener la documentación al día será más fácil con ayuda de un notario, quien será el responsable de emitir los certificados de solvencia para que el comprador sea partícipe de que la propiedad está legalmente disponible para la venta al no tener impuestos o hipotecas pendientes.

La documentación al día es uno de los grandes atractivos para un comprador, pues significa tranquilidad y una enorme cantidad de tiempo ahorrado en trámites.

2. No dudes en contratar asesoría profesional

No está mal querer realizar la venta por cuenta propia, pero tampoco está mal aceptar un poco de ayuda; los asesores inmobiliarios son expertos en la venta de inmuebles, por lo que podrían encontrar al comprador ideal en el menor tiempo posible, solo asegúrate de confirmar sus credenciales en el área de bienes raíces o constatar las opiniones de los clientes.

Si bien existe un gasto por su contratación, la tranquilidad, confianza, garantía y comodidad de dejar las cosas en manos de profesionales compensará enormemente la inversión.

3. Establece un precio adecuado

Uno de los problemas más grandes a la hora de vender una vivienda es el precio. El valor de la propiedad se asigna en función del metraje y la ubicación de esta; un precio debajo del adecuado deriva en la pérdida de la inversión, mientras que fijarlo por encima del real, es decir, un precio muy alto hará que sea más difícil vender el inmueble.

Para fijar el precio del inmueble, un perito valuador observará las características de tu casa y en conjunto con el asesor inmobiliario, a través de monitoreo permanente del comportamiento del mercado, se mantendrá un rango de precio estable.

4. La promoción de la vivienda es la mitad de la venta

Si no promocionas tu casa, no tendrás potenciales compradores, por ende, te costará venderla. En el proceso de promoción de la vivienda, los agentes inmobiliarios serán tus aliados número uno, pues conocen justamente al público idóneo e interesado para realizar una compra, es decir, saben a quién ofrecerle tu inmueble.

Sin embargo, esto también puedes hacerlo por tu propia cuenta en internet a través de los diferentes portales de inmuebles en tu localidad. Lo único que deberás hacer es tomarle las mejores fotografías y videos a tu casa, y añadir una excelente y detallada descripción de la vivienda; todo con la finalidad de enamorar a los clientes potenciales.

Como consejo adicional, prepara lo que dirás al momento de mostrar la vivienda cuando te contacten, siempre destacando las ventajas de la zona y de la vivienda.

5. Realiza los arreglos básicos

Si deseas vender tu casa rápido tienes que arreglarla lo más que puedas, o al menos realizar las reparaciones básicas que añadan un poco más de valor para el comprador. Fachada, baños, cocina y habitaciones en óptimas condiciones será lo ideal, pues el comprador siempre observa cada detalle, muy pocas personas quieren adquirir una vivienda cuando suman al precio de esta los gastos en reparaciones.

6. Existen pagos obligatorios

Si piensas que vender tu casa sin contratar agentes inmobiliarios te exonera de ciertos gastos, estás equivocado, pues la venta de toda vivienda conlleva a pagos obligatorios. Deberás contratar a un notario para la elaboración del contrato de arras y para la compraventa oficial. De la misma manera, debes tener al día los impuestos IRPF, IBI y los pagos municipales.

7. Sé paciente, no siempre las ventas son inmediatas

Vivimos en una época de constante movimiento, el mercado inmobiliario también se encuentra cambiando una y otra vez, además la situación financiera y las leyes también están fluctuando; la acción más inteligente es siempre evaluar el precio de venta y esperar sin apuros, el comprador ideal llegará, no te apresures a la hora de vender tu casa, y haz el papeleo a tiempo con confianza y seguridad.

Esperamos que estas recomendaciones te sirvan para siempre tomar las decisiones adecuadas inherentes a tu inmueble. ¡Aplícalas con confianza!