¿Se puede vapear en interiores? ¿Es legal?

Vapear se ha convertido en una alternativa popular y sin humo para aquellos que desean dejar de fumar cigarrillos tradicionales, ya que ofrece una opción menos perjudicial para la salud y con gran variedad de sabores que generan distintas sensaciones al aspirar el vapor.

Una de las ventajas del vapeo es que no produce la combustión que se encuentra en los cigarrillos convencionales, esto significa que no se generan las toxinas y sustancias químicas dañinas que se encuentran en el humo del tabaco. Además, el vapor que se produce contiene muchos menos productos químicos nocivos, esto en comparación con el humo de los cigarrillos comunes.

Debido a estas variaciones, surge la pregunta de ¿en qué lugares interiores se puede vapear? Para resolver esta incógnita se deben tener en cuenta varios espacios en los que el uso de los vaper está regulado y los muchos otros que sí permiten esta práctica en el interior de sus instalaciones. A continuación se muestran los puntos clave que se deben considerar para saber en qué espacios está permitido vapear y en cuáles no.

¿Se puede vapear en interiores?

No todos los lugares interiores permiten el libre uso del vape, hay espacios en los que la ley no permite vapear, algunos ejemplos de esto son los centros médicos y sanitarios, cualquier transporte público; ya sea terrestre, marítimo o aéreo, edificios gubernamentales, centros educativos privados y públicos, zonas destinadas a la recreación de infantes; como parques, bibliotecas, entre otros.

Como se puede evidenciar, no solo hay lugares interiores en los que no se puede vapear, también existen lugares exteriores en los que no está permitida esta práctica.

¿En qué lugares está permitido según la ley?

Ahora hay que explorar los espacios en los que la ley permite el libre uso del vape, estos son principalmente los que están destinados al ocio, tal es el caso de bares, discotecas, restaurantes y cualquier otro lugar que no haga parte del conjunto de espacios prohibidos, siempre y cuando las directrices del sitio no lo impidan.

Vapear está permitido en una gran variedad de espacios y no suele ser común que los encargados de los sitios en los que se puede prohibir su uso impidan vapear en el interior de sus locales.

Regulaciones y políticas sobre el vapeo en interiores

El uso de cigarrillos electrónicos está regulado principalmente por el Real Decreto 579 del 9 de junio de 2017, en el que se establecen los lugares apropiados para vapear, así como los que prohíben su uso. Dada su considerable reducción de emisiones nocivas para la salud, se permite que muchos locales interiores tengan la potestad de prohibir o permitir el uso de estos dispositivos. Del mismo modo, se regula el tope de nicotina y otros componentes que deben contener los líquidos y emitir los vapers.

¿Dónde podemos usar un vaper o cigarrillo electrónico?

Tal y como se dijo anteriormente, existen muchísimos lugares para vapear libremente en toda España. Esto permite hacer una gran comparación con los cigarrillos tradicionales, los cuales se pueden consumir en muy pocos lugares y sus regulaciones son mucho más estrictas. Siempre y cuando el consumidor no use su vaper en los lugares prohibidos por la ley, no debería haber ningún problema, tanto en interiores como en exteriores.

Conclusión

Vapear es una práctica que se ha extendido por todo el mundo y las regulaciones han hecho que varios lugares prohíban el uso de los cigarrillos electrónicos, sin embargo, aún son muchos los espacios en los que se puede disfrutar de los miles de sabores que hay para probar, mientras se usa una alternativa perfecta para reemplazar al cigarrillo.

Finalmente, se aconseja que los usuarios frecuentes de un vaper tengan en cuenta los espacios prohibidos tanto en interiores como en exteriores, esto con el fin de evitar sanciones y posibles multas que pueden llegar, dependiendo de la situación, hasta los 10.000€.