¿Vuelo retrasado?: lo que puede hacer el viajero

Todas las aerolíneas tienen la obligación de cumplir con los horarios establecidos en sus vueltos. Sin embargo, esto no siempre ocurre y no necesariamente, porque ha ocurrido un caso fortuito. En caso que estés en un vuelo retrasado y este te ocasione serios problemas, puedes pedir una indemnización a la aerolínea, sin importar cuál sea, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de ley, te mostraremos como puedes usar la plataforma AirAdvisor para hacer ese reclamo.

¿Qué pasa si se atrasa mi vuelo?

Si estás viajando con Iberia, tienes el derecho de hacer la reclamación correspondiente. Son pocos los pasajeros que deciden hacer este proceso pues, puede resultar engorroso o bien, estresante. No obstante, si tienen al profesional adecuado, tienen la oportunidad de hacer las Iberia reclamaciones, mientras que disfrutan de su viaje.

De acuerdo con la normativa 261 del 2004 de la Unión Europea, se estipula los derechos que nacen del retraso o cancelación de un vuelo. También aplica a la denegación de embarque. En cualquiera de los casos, se puede pedir una compensación económica que puede ser desde 250 € hasta 600 €. Así que, no dejes que la aerolínea se quede con lo que te pertenece.

Si el vuelo es internacional y parte desde los Estados Unidos, puedes acogerte al Convenio de Montreal, mismo que establece la indemnización. Es bueno que sepas esto pues, en otros casos, la aerolínea evade la responsabilidad ofreciendo comida, bebidas o atención médica durante todas las horas retrasadas del vuelo.

Ahora bien, estas “compensaciones” no son suficientes para un empresario que ha perdido dinero en un negocio por culpa de la aerolínea. O bien, un turista que se vea afectado en su visita por el retraso del vuelo. Claro, para pedir la indemnización en estos casos, hay que tener en cuenta otras situaciones.

El derecho a la reclamación nace de acuerdo a la distancia recorrida, así como se debe hacer un cálculo de las horas de viaje. Además, hay que considerar si el retraso del vuelo ocurrió por culpa de la aerolínea o se debió a un caso fortuito, es decir, que la aerolínea no tiene responsabilidad en esto. ¿Cómo saber si se cumplen con los requisitos para pedir la compensación por el vuelo retrasado o cancelado? Pidiendo ayuda al profesional adecuado.

¿Cómo recibir compensación por vuelos retrasados?

Si quieres que la aerolínea Iberia te indemnice por el retraso de tu vuelo, no lo hagas por ti mismo. De lo contrario, no recibirás nada o bien, no lo que te corresponde por derecho. Para eso, tienes a AirAdvisor, una empresa especializada en reclamaciones por retrasos o cancelaciones de vuelo.

Para recibir la compensación económica que corresponde por un vuelo que se ha retrasado, tienes que seguir los siguientes pasos:

Hacer la reclamación

Enviar la reclamación a la compañía AirAdvisor, por escrito. La misma debe contener el número del vuelo, la hora de salida, la hora estipulada por la empresa para llegar y la distancia que recorrió el vuelo. Además, debes informar sobre cuál es importe de la indemnización a solicitar.

Para que tu solicitud sea aprobada y llegue a feliz término es importante que conserves todos los documentos relacionados con tu vuelo, lo que incluye la tarjeta de embarque. Debes pedir, además, información a la aerolínea sobre las causas del retraso del vuelo. Si es posible, también presentar fotografías de lo ocurrido.

Es importante que el viajero exija sus derechos de asistencia. No debe aceptar ninguna oferta de la aerolínea que pudiera deshabilitar el derecho a la indemnización, tal es el caso de los vales de viaje, comida, bebida o cualquier obsequio. Y no te olvides de las facturas de los gastos que nacieron por el retraso del vuelo.

El trabajo de AirAdvisor

La empresa verifica la elegibilidad de tu petición, y si procede, se pondrá en contacto con la aerolínea para que dé respuesta al viajero. Si Iberia no responde a tu pretensión, Airdvisor irá a las autoridades competentes para obligar a la aerolínea a pagar la indemnización. Esto quiere decir que, los expertos te acompañarán en todo el proceso.

Una vez que la aerolínea pague la compensación económica, AirAdvisor se encarga de transferirte el dinero que te pertenece, salvo la comisión que le corresponde a la empresa por el trabajo realizado. Dicha comisión es el 30% del importe ganado en indemnización.

¿Qué pasa si no se logra la indemnización? Nada. El viajero no tiene ninguna responsabilidad para con AirAdvisor. En consecuencia, no tiene que pagar comisión alguna, aunque el proceso haya llegado hasta el final. De allí que AirAdvisor.