Pronóstico: SD Huesca vs. CD Lugo

El CD Lugo visitará El Alcoraz para enfrentarse a la SD Huesca el próximo domingo 20 de febrero a las 18:15 horas en el partido correspondiente a la vigésimo octava jornada de LaLiga Smartbank. Tras 27 jornadas disputadas, el conjunto gallego se sitúa en la mitad de la tabla con una cómoda renta sobre el descenso y se encuentra muy cerca de conseguir el objetivo de la permanencia. Todo parece indicar que la afición albivermella podrá vivir un final de temporada tranquilo después de tres campañas salvándose sobre la bocina.

Rubén Albés está sacándole el máximo partido a una plantilla que, a pesar de las lesiones y las bajas importantes a lo largo del año, está compitiendo bien, tanto de local como de visitante. Tras el empate frente a la Real Sociedad B en el Reale Arena el Lugo lleva seis partidos consecutivos sin perder fuera de casa, con cinco empates y una victoria. Además, también suma siete partidos seguidos marcando lejos del Anxo Carro. Teniendo en cuenta estas estadísticas como visitante, sumadas a la tendencia del Huesca como local, que solo ha ganado cuatro veces en lo que llevamos de temporada (contra SD Eibar, FC Cartagena, Real Valladolid y CD Mirandés), el conjunto albivermello parte como favorito para el partido.

A pesar de que la estadística da como favorito al Lugo, las cuotas de las principales casas de apuestas, que se pueden encontrar en https://www.casasapuestas.com/, dicen que el Huesca se llevará los tres puntos en El Alcoraz. En cualquier caso, será un partido abierto y disputado, al igual que fue el encuentro de la quinta jornada, que finalmente terminó decantándose del lado albivermello. Un partido que será muy especial para Gerard Valentín, ya que se enfrentará por primera vez a su ex equipo tras su traspaso al equipo oscense el pasado mes de enero. A sus 28 años, el defensa catalán decidió dar el salto a un club que tiene el ascenso a la máxima categoría del fútbol español entre ceja y ceja.

El CD Lugo nunca ha ganado en El Alcoraz

Lugo y Huesca se han enfrentado en once ocasiones en las últimas nueve temporadas en Segunda División. El balance de los enfrentamientos entre ambos equipos es de siete victorias para el equipo oscense, entre ellas la que certificó el primer ascenso a LaLiga Santander, dos empates y dos victorias para el conjunto gallego. Los albivermellos no saben lo que es ganar aún en El Alcoraz. De hecho, no han sacado ningún punto en las cinco visitas anteriores. En su primera visita en 2013, los azulgranas se llevaron los tres puntos con un contundente 3-0. El segundo enfrentamiento entre ambos en Aragón se produjo en la temporada 2015/2016, llevándose el Huesca los tres puntos tras ganar por 1-0.

En la campaña 2016/2017, el Huesca se volvió a llevar la victoria por la mínima en El Alcoraz. Y en la temporada 2017/2017, los azulgranas superaron a los albivermellos por la vía rápida con un contundente 3-0. El momento que más cerca ha estado el CD Lugo de puntuar fue en la temporada 2019/2020, cuando perdió 2-1 a pesar de empezar ganando tras el gol de Alejandro López. El equipo oscense consiguió darle la vuelta al marcado en apenas siete minutos, con goles de Rafa Mir y otro en propia puerta. Ese fue el duelo más reciente entre ambos equipos. Aunque las cosas han cambiado mucho desde entonces.

Un equipo sólido y fiable a domicilio

Rubén Albés ha construido un equipo sólido y reconocible. La defensa es una de sus principales armas. Fiel a la zaga de cinco, con tres centrales y dos carrileros largos, y dos centrocampistas ‘box to box’, el joven técnico vigués ha cortado los errores groseros que costaban tantos puntos en temporadas anteriores. Los albivermellos ya no conceden tantas ocasiones. De hecho, el conjunto gallego tiene un promedio de goles en contra similar al de equipos que están peleando por el ascenso, como es el caso de la SD Eibar o el Girona FC. Todo ello gracias a la solidaridad y el trabajo colectivo.

El Lugo no es solo un equipo que se caracteriza por su faceta defensiva, sino que también destaca por su efectividad de cara a portería. El conjunto gallego tiene uno de los ratios de conversión más elevados de la LaLiga Smartbank. Un ataque que suma ocho partidos marcando y solo no ha perforado la portería rival en cuatro encuentros en lo que llevamos de temporada. Este curso, a diferencia de las campañas anteriores, la responsabilidad de marcar goles no recae en un único delantero, sino que se reparte entre tres futbolistas: José Ángel Carrillo, Manu Barreiro y Chris Ramos. En total, estos tres jugadores aportan el 60% de los goles del equipo. Un acierto ofensivo que, junto a su solidez defensiva, convierten al conjunto albivermello en favorito en el partido contra el Huesca.