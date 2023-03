Problemas de salud que se producen por el sedentarismo

Se sabe que el sedentarismo es un estilo de vida que carece de actividad física o movimiento. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, una persona sedentaria es aquella que realiza menos de 90 minutos de ejercicio a la semana. Aun cuando es un hábito es bastante común en la población ya que, la actividad física es suplantada por el ocio. Pero, hay que tener mucho cuidado porque, el sedentarismo lleva a graves problemas de salud.

¿Cómo afecta el sedentarismo a tu salud?

Aun cuando es común, esto no quiere decir que el sedentarismo sea bueno. Al contrario, este acarrea graves problemas a la salud si no prestamos atención a la necesidad de nuestro organismo, de hacer ejercicio. A continuación, te explicamos cuáles son los principales riesgos a los que te enfrentas si sigues con esta forma de vida que, para algunos, es exquisita pero la realidad es que, tu vida se puede acabar si no haces algo al respecto.

Obesidad

Es probablemente la consecuencia más común del sedentarismo. La obesidad es el exceso de grasa en tu cuerpo por el consumo de calorías que no se queman. Se considera que una persona es obesa cuando su índice de masa corporal (IMC) es de 30.0 o más.

La obesidad no aparece de la noche a la mañana. Aun cuando la constitución genética puede influir en el peso, no es la única causa que no permite que tengamos un buen peso. el consumo de muchas calorías y grasas, así como la falta de actividad física son factores determinantes para la salud corporal.

Ahora bien, las consecuencias de la obesidad no son solo estéticas. Tener obesidad aumenta los riesgos de padecer enfermedades crónicas como la diabetes, artritis, enfermedades cardiacas, derrames cerebrales y algunos tipos de cánceres.

¿Qué hacer para evitar poner en riesgo la salud siendo obeso? Bajar de peso es lo más importante. No se trata de que seas fitness de la noche a la mañana, pero sí que te propongas bajar por lo menos el 10% de tu peso para que reduzcas los riesgos de padecer estas enfermedades. Proceso que debe ser evaluado por un médico especialista.

Enfermedades cardiovasculares y sexuales

Vivir en sedentarismo disminuye el gasto cardiaco y, en consecuencia, el flujo sanguíneo. Esto puede ocasionar graves problemas de salud como la hipertensión. Una vez que eres diagnosticado con esta enfermedad, no hay marcha atrás. Vale mencionar que, en varios países, esta es la principal causa de muerte, por lo que, no debe tomarse a la ligera y restarte importancia.

Las enfermedades cardiovasculares envuelven varias patologías, entre las que son más comunes, la enfermedad de arterias coronarias. Este problema de salud conlleva a su vez a otras enfermedades como las aginas, insuficiencia cardiaca, arritmia y ataques cardíacos, mejor conocido como infarto. Además, puedes sufrir de problemas de erección por deficiencias cardiovasculares, lo que por supuesto, afecta tu vida sexual y de pareja.

Tener malos hábitos en tu estilo de vida son algunos de las principales causas de que se sufra de enfermedades cardiovasculares. Esto no solo incluye el sedentarismo sino también, el consumo alto de grasas saturadas, salda y carbohidratos refinados, beber mucho alcohol, fumar o exponerse a fumadores, y el estrés excesivo.

Diabetes tipo 2

No tener actividad física regular afecta la producción de insulina en el cuerpo. Así es como comienzan los problemas de diabetes. Así que, la enfermedad no se limita a las personas obesas. Cuando las células no responden a la hormona, el organismo comienza a necesitarla más y exigirla.

Se sabe que la glucosa es la fuente principal de energía de nuestro organismo, misma que se obtiene del consumo de alimentos. No obstante, cuando la hormona de insulina no produce suficiente glucosa o bien, no la procesa bien, esta permanece en la sangre, no ingresa a las células y ahí, comienzan nuestros problemas de salud.

La diabetes no tiene cura, pero si se puede controlar sus consecuencias y mejor aún, si todavía no padeces la enfermedad, estas a tiempo de prevenirla. ¿Cómo? Bajando de peso, teniendo actividad física constante y una alimentación sana. Seguir las recomendaciones médicas ayudará a que lleves un mejor estilo de vida, lo que traerá beneficios para tu salud y vida. No solo te sentirás bien, sino también, te verás increíble.