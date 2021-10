La popularidad detrás de la minería de criptomonedas

Aunque actualmente existen muchas formas de ganar dinero con criptomonedas, la minería sigue siendo una de los métodos más populares. Aun así, esta actividad ha generado muchas dudas en vista de que muchos desean dedicarse a la minería. Repasaremos sobre esto en este artículo.

En lo subsiguiente estaremos ahondando en los detalles del tema como concepto necesario para definir la descripción general de la criptomoneda y su relación con la minería.

¿Qué es la minería de criptomonedas?

La minería es un proceso que tiene dos finalidades. Por una parte, obtener criptomonedas; y, por otra, ejecutar verificaciones de transacciones. Este trabajo tiene la tarea de registrar las transacciones en un "libro contable" conocido como blockchain. Cada vez que se anota un nuevo movimiento se añade un bloque.

Gracias a la minería las transacciones son más seguras porque pueden ser verificadas en este gran libro contable que es la cadena de bloques. Todos los nodos (participantes/ordenadores) de la red pueden acceder a ella y confirmar que efectivamente el intercambio es legítimo.

Por tanto, los individuos que forman parte del blockchain pueden saber cuándo se está ejecutando un pago sospechoso. Para añadir un nuevo bloque de transacciones, el minero debe resolver una compleja ecuación matemática.

Varios ordenadores con gran poder de computo intentan darle solución. El primer computador que lo realice recibe una recompensa en criptomonedas. De esta manera, se mantiene la producción de divisas.

Las monedas minadas luego se pueden comerciar. Hay plataformas que te dicen cuánto cuesta Bitcoin hoy luego de que se ha hecho minería. Tal es el caso de Changelly y su plataforma de intercambio de divisas digitales.

¿Por qué es tan popular?

Existen muchos motivos que justifican su popularidad. Entre estos encontramos:

Sin inversión en criptomonedas: la minería se ha convertido en un trabajo popular porque no amerita una inversión en criptomonedas. Esto implica que no es necesario arriesgarse en un mercado tan volátil para obtener activos digitales pudiendo generarlos por cuenta propia en la minería.

la minería se ha convertido en un trabajo popular porque no amerita una inversión en criptomonedas. Esto implica que no es necesario arriesgarse en un mercado tan volátil para obtener activos digitales pudiendo generarlos por cuenta propia en la minería. El trabajo lo hace el ordenador: para minar se requiere una computadora muy potente para hacer los cálculos matemáticos. Por ende, el dispositivo electrónico diseñado para minar realiza todo el proceso.

para minar se requiere una computadora muy potente para hacer los cálculos matemáticos. Por ende, el dispositivo electrónico diseñado para minar realiza todo el proceso. Altas remuneraciones: existen testimonios de personas que han obtenido ganancias millonarias a través del minado. Esta es una de las razones que han impulsado el negocio de la minería en el mundo, ante todo en países con energía económica.

existen testimonios de personas que han obtenido ganancias millonarias a través del minado. Esta es una de las razones que han impulsado el negocio de la minería en el mundo, ante todo en países con energía económica. No absorbe mucho tiempo: una de las ventajas de la minería es que no requiere de tanta atención. Una persona puede dedicarse a este sector sin abandonar su puesto de trabajo habitual. Es por esto que el minado se ha convertido en una actividad más atractiva que comprar criptomonedas.

¿Todos pueden hacer minería?

No todos pueden hacer minería de criptomonedas y la principal razón es la rentabilidad. En países como España o Francia es poco rentable dedicarse a esto porque la energía eléctrica es costosa. De modo que si se mina de forma particular las ganancias no serán suficientes para cubrir el gasto energético.

Para lograr recibir un buen retorno monetario se tendría que realizar un minado masivo en las llamadas granjas de minería. Estas cuentan con más de 3000 servidores y un poder de producción muy amplio. Incluso, en agosto de este año se descubrió una granja ilegal en Toledo que se alimentaba de energía robada de un establecimiento.

En otro orden de ideas, recordemos que la primera criptomoneda, Bitcoin, se minaba con procesadores o CPU de dispositivos convencionales. Actualmente, armar una máquina de minado es costoso porque la competencia aumentó.

Se ha ido incorporando a la red gente que tiene ordenadores potentes. Después de los procesadores, se minaba con tarjetas gráficas, pero eso ya ha quedado obsoleto. En la actualidad se necesita una máquina especializada llamada ASIC, que puede ejecutar fórmulas matemáticas de manera extremadamente eficiente.

¿Cómo funciona la minería?

La minería se pone en funcionamiento cada vez que un usuario hace un intercambio de criptomonedas usando blockchain. Si una persona desea transferir 30 bitcoins a otra, ese movimiento debe quedar registrado en la cadena de bloques. Allí todos los participantes podrán ver que un usuario X le envió una cantidad al usuario Y.

Pero, ¿cómo se registra la transferencia de fondos? Por medio del minado. Dentro de la tecnología blockchain existen millones de nodos (ordenadores) de gran potencia, como los ASIC, que se encargan de este procedimiento.

Cuando se genera la transacción, todos compiten por resolver un problema matemático que arroja el sistema. El primero que lo consiga se lleva una recompensa en criptomonedas, pero con el pasar del tiempo las cadenas de bloques van reduciendo la cantidad de unidades. A este fenómeno se le denomina halving. Luego de ello, se deposita una criptomoneda en la plataforma correspondiente.