Las plataformas de streaming amplían su catálogo navideño con estrenos de 2022

Ya entrados en diciembre, vuelven a ser tendencia los clásicos filmes de la época, tal y como El Grinch o Una Navidad de Locos, pero lo cierto es que el catálogo de las plataformas de streaming no se limita a estos, puesto que este año ha presentado una serie de estrenos para los que aman este tipo de películas. Seguidamente, veremos tres de los filmes más destacables que nos presentan Netflix, Apple + y Prime Video en el catálogo de España.

Cuentos y diversión

Cumpliendo una de las fórmulas estrella de los filmes navideños, la primera película de la lista, Navidad de golpe, comienza con una persona que no tiene el mínimo interés en disfrutar del espíritu navideño. En este caso, nos encontramos con Sierra Belmont, una cabezota y engreída heredera que tendrá un accidente de esquí y perderá la memoria. Tras ello, hará buenas migas con un hombre viudo y su hija, gracias a los cuales vivirá unas navidades inolvidables. Más allá de su trama, esta película disponible en Netflix destaca por sus visuales escenarios nevados, los cuales pertenecen al estado Utah.

Por su parte, Apple + nos presenta El espíritu de Navidad, una reinterpretación musical del famoso Cuento de Navidad de Charles Dickens. En la historia original conocemos la historia a través de la perspectiva de Scrooge, un ávaro hombre que recibe la visita de tres fantasmas en Nochebuena. No obstante, en esta divertida película veremos el relato desde el punto de vista de los fantasmas. De acuerdo con Octavia Spencer, actriz que interpreta a una compañera de trabajo del protagonista, el filme expresa que todos pueden tener una oportunidad para redimirse, tal y como se expresa en el cuento original.



Por un último, Amazon Prime nos brinda Reyes contra Santa, un filme español en el que los populares Reyes Magos de Oriente se enfadan con Papá Noel y deciden enfrentarlo. Sin embargo, la batalla tendrá que esperar, ya que el encuentro de dichas figuras provocará la aparición de Krampus, un enemigo de ambas partes al que tendrán que vencer.

La Navidad en otros medios

La industria cinematográfica no es la única que se ha preparado para la festividad más esperada del año, sino que podemos encontrar múltiples referencias a la Navidad en otros sectores del entretenimiento. Un ejemplo de ello es el catálogo de libros ambientados en esta fiesta que podemos ver en las librerías, tal y como Las cartas de Papá Noel de J.R.R. Tolkien.

Asimismo, los juegos de azar como las tragaperras también presentan juegos temáticos como Christmas Megaways, que tal y como se puede leer en la plataforma de bonos de los casinos de Colombia, se pueden jugar desde el móvil. Otro ejemplo es la industria musical, que cada año nos trae éxitos como el famoso All I Want For Christmas is You de Mariah Carey.

En definitiva, la Navidad es uno de los periodos clave para la industria del entretenimiento, por lo que es el momento ideal para encontrar nuevos filmes como los mencionados o incluso juegos temáticos.