Participación de Lugo en la Liga Endesa

El baloncesto es uno de los deportes favoritos en España, de hecho, es la segunda disciplina deportiva más practicada en el país. En la actualidad, se está jugando la Liga ACB, también conocida como Liga Endesa, por eso los aficionados no dudan en participar con sus códigos de promoción kirolbet, y aprovechar a lanzar sus apuestas sobre quienes ganarán.

¿Qué es la Liga Endesa?

La Liga ACB es la competencia principal de baloncesto profesional en España. En este campeonato, 18 equipos se disputan la presea, compitiendo en fases. La primera etapa de esta Liga se desenvuelve en enfrentamientos dobles de estos dieciocho equipos entre sí. Cuando se ha completado la primera vuelta, quedan ocho equipos que pasan a competir en la Copa del Rey.

Al completarse esta primera fase, el grupo de ocho equipos juegan los play-offs para determinar quien se consagra como ganador de la Liga Endesa. Uno de los equipos que está disputándose el primer lugar de esta Liga de baloncesto es el Club Breogán de Lugo. ¿Qué sabemos de este Club?

Club Breogán de Lugo

Este equipo de baloncesto ha estado compitiendo desde sus inicios en 1966, consiguiendo posicionarse en la Primera División hasta el período 1970-1971. Es en la temporada 83-84 cuando el equipo de Lugo escala a la Liga Endesa, para entonces conocida como ACB, y a partir de entonces, sufre altos y bajos. En la actualidad, sigue en cuadro de la Liga.

Las estadísticas muestran que el equipo de Lugo tendrá que disputarse siete encuentros durante el último mes de 2023, de los cuales cinco corresponden a la liga Endesa. Te mostramos cuáles son los partidos en los que el Club Breogán jugará en diciembre y cuáles son las probabilidades que tiene el equipo de ganar estos juegos.

Primer partido de diciembre contra Real Madrid

Río Breogán tendrá que enfrentarse al equipo que va en la cúspide de la Liga de Europa y la Liga Endesa. Podría decirse que será un partido de alta tensión, aunque el Real Madrid jugará esta competencia tras una serie de enfrentamientos, lo que pudiera brindar ventaja al equipo de Lugo.

Enfrentamiento contra un rival turco: Bursaspor

Este nuevo enfrentamiento entre Bursaspor vs Breogán pudiera ser un buen pronóstico para el grupo de Lugo, teniendo en consideración la pasada victoria aplastante sobre el equipo turco. De hecho, si Bursaspor no consigue recuperarse y ganar este nuevo partido junto a los celestes de Lugo, es posible que sea eliminado y no participaría en la Champions.

Tercer juego contra el equipo vasco

Bilbao es uno de los equipos que Breogán debe eliminar más pronto. Por fortuna, parece que el equipo vasco no viene con una buena racha en partidos anteriores, y se le añade más tensión, puesto que el partido se desenvolverá Miribilla.

Murcia vs Breogán

Este es quizás uno de los enfrentamientos más difíciles para el equipo de la comunidad de Lugo, puesto que Murcia es uno de los equipos más destacados en esta Liga Endesa 2023. Además, hay que añadir que el grupo dirigido por Sito Alonso ha incluido a jugadores importantes y de elevada competencia como Simon Brigander, Dylan Ennis y Howard Sant-Ross.

Un partido con pronósticos de incógnita

Breogán jugará contra Bonn el 20 de diciembre, pero ante un enfrentamiento tan abierto, resulta difícil determinar cuál de los dos puede resultar favorecedor para la final. Una de las ventajas para Lugo sería que el equipo de Veljko Mrsic no ha podido lograr una buena presencia en los juegos que se desarrollaron en Alemania, sin embargo, cualquier cosa puede pasar.

Choque deportivo contra Obradoiro

El Club de Breogán se enfrenta contra Obradoiro en uno de los partidos más importantes. En el caso de Lugo, es posible que le genere ventaja que el partido se dispute en el Pazo, un estadio donde nunca han tenido éxito los jugadores del Obradoiro.

El último partido del 2023

Para cerrar con broche de oro, Breogán termina el 30 de diciembre enfrentándose contra Gran Canaria. Este es un partido que también genera tensión entre los jugadores del breoganismo, puesto que su rival ha tenido una escalada importante en la tabla de clasificados. Por tanto, no es un partido que se figure como los más fáciles de este Club en la Liga Endesa.