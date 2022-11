Pablo Esteve van Vrijberghe de Coningh: "La publicidad nativa es perfecta para tu web"

La publicidad nativa es una estrategia de marketing de contenidos en la que se paga por publicar contenidos que a vista de los lectores parecen de origen orgánico, aumentando así el compromiso de los usuarios.

Como esta descripción puede ser demasiado abstracta para los no expertos, hemos hablamos con Pablo Esteve van Vrijberghe de Coningh, experto en marketing, que nos va a contar los fundamentos del marketing de contenidos y la publicidad nativa, en qué se diferencian y, además, nos has dado los consejos necesarios para desarrollar una estrategia de publicidad nativa con éxito.

Pablo Esteve van Vrijberghe de Coningh te enseña a diferenciar entre el marketing de contenidos y la publicidad nativa

"La publicidad nativa es perfecta para tu web" nos cuenta Pablo Esteve, "pero hay que saber a qué nos estamos refiriendo con este concepto". Según nuestro experto, la publicidad nativa es el uso de publicidad pagada/de terceros que apoya a una marca y sus objetivos, y la define como "en la publicidad nativa, el contenido coincide con la forma y la función del medio en el que aparece".

Continúa su explicación diciendo que en contraposición, "el marketing de contenidos sería la parte del marketing que se ocupa de la creación y distribución de contenidos valiosos y con relevancia para atraer y retener a una audiencia bien definida y, en última instancia, impulsar interacciones rentables con los clientes. Se distribuye en las plataformas propias de la marca, es decir, en las redes sociales".

"Los vendedores prefieren la publicidad nativa a los métodos más tradicionales de publicidad en las redes sociales, porque no parecen anuncios" nos explica Pablo Esteve. Este experto nos asegura que con frecuencia se pueden ver anuncios nativos en Internet hechos de forma incorrecta. "El error más común es desviar la atención del lector y hacer demasiado evidente que se le está redirigiendo a un anuncio". Por lo tanto, el reto está en conseguir hacer bien los anuncios nativos, creando contenido de alta calidad que atraiga al lector y no parezca engañoso.

Al preguntarle sobre el marketing de contenidos, nos afirma que "en la era digital actual, ser activo en Internet no es suficiente para el crecimiento y el éxito continuos de una marca. Una marca tiene que hacer algo más que tener cuentas en las plataformas de medios sociales". La solución es, por tanto, tener una estrategia de marketing de contenidos que sirva de base para tus estrategias generales de marketing digital.

Por lo tanto, el marketing de contenidos es el método por el que puedes decir a los consumidores cómo tu marca puede resolver sus problemas y mejorar su calidad de vida, y la publicidad nativa es una manera de hacerlo.

Consejos de Pablo Esteve van Vrijberghe de Coningh para hacer crecer tu negocio con la publicidad nativa

Según la experiencia de Pablo Esteve, "a pesar de las dificultades que presenta, la publicidad nativa funciona". Incluso nos ha ayudado a crear una guía completa sobre la publicidad nativa, en concreto sobre cómo utilizarla para aumentar el retorno de la inversión y el porcentaje de clics.

1. "Etiqueta tus anuncios nativos"

Nuestro especialista recomienda marcar los anuncios nativos como publicaciones patrocinadas (o cualquiera que sea la etiqueta apropiada), porque cuando se trata con posibles consumidores hay que evitar engañarlos. Además, Pablo Esteve nos recalca la importancia de la integridad de la marca. Las etiquetas adecuadas mantienen tu marca honesta y fiable y te dan tiempo para dominar la curva de aprendizaje sin ignorar a los consumidores.

2. "Sé un bloguero invitado"

Otra recomendación es promocionar tus productos o servicios en los blogs de otras personas. Aconseja redactar tu propio anuncio nativo te puede ayudar a crear una reputación y autoridad dentro de tu grupo demográfico e industria objetivo. Esta táctica también es estupenda a efectos de SEO, ya que aumenta la construcción de enlaces desde una publicación importante con una gran reputación online. Asegúrate de no ser excesivamente promocional y de proporcionar información importante.

3. "Paga a otros para que escriban por ti"

Los editores no estarían donde están si no conocieran las herramientas de marketing de contenidos de éxito y la redacción de anuncios nativos. No por nada se han especializado en este campo de la publicidad y la redacción comercial. Pablo Esteve van Vrijberghe de Coningh sugiere que contratar expertos redactores, además de asegurarte contenido de calidad, te libera de parte del trabajo.

4. "Experimenta con diferentes formatos de anuncios nativos"

Tal vez un anuncio nativo sea la opción adecuada para tu negocio, tal vez puedas lograr el éxito con algunos resultados de búsqueda de pago, o puedes promocionar más tu contenido ya escrito con simples recomendaciones de contenido. Cuando le preguntamos a Pablo Esteve sobre los distintos medios de publicidad en la red, nos dice "hay montones de opciones de anuncios nativos, sólo tienes que encontrar la que funcione para tu marca y tus objetivos".

5. "Elige un buen título"

No sorprende que el título sea la parte principal de un contenido publicado. "Puede dar una idea del contenido del artículo y anima a la gente a leerlo" explica Pablo Esteve. Lo ideal es escribir un título sencillo, pensado para las redes sociales. Y cuando no sepas qué escribir, puedes probar con algo corto, dulce y directo que describa con precisión el artículo. Luego, incluye un adjetivo y un verbo de voz activa.

6. "Aporta información"

En cuanto a cómo dirigirse a los lectores, Pablo Esteve lo tiene claro "hay que educar a los lectores y proporcionarles un valor real que sea lo suficientemente interesante como para impulsar su compromiso con la marca". Recomienda ofrecer consejos y conocimientos reales sobre un tema y, en general, escribir contenido de alta calidad para que la gente se sienta satisfecha con la lectura.

7. "Adecua el estilo y la forma"

Pablo nos cuenta el secreto para crear un anuncio nativo de éxito: "tienes que ajustarte al estilo y al formato de una publicación". Aunque el título debe indicar claramente que la publicación es patrocinada, todas las demás opciones de diseño, maquetación, tema y tono de voz deben contrarrestarlo inconscientemente, para que el usuario perciba este anuncio pagado como la pieza de contenido habitual del sitio web de ese editor.

8. "Cumple con lo que vendes"

Según nos explica, tienes que andar con cuidado en este punto: si no destacas lo que vas a aportar con el contenido de tu anuncio nativo, la gente podría no hacer clic en él, ni leerlo, ni comprenderlo. Pero si te pasas de la raya, prometes demasiado y no cumples lo prometido, dejarás insatisfechos a muchos consumidores de contenidos y te arriesgas a perder su confianza y su negocio a largo plazo. Comercializa tu pieza con la cantidad exacta de valor aportado.

9. "Guía a los consumidores"

Tanto si se trata de un vídeo como de un anuncio nativo escrito, aprende a guiar a los consumidores de contenido y a dónde colocar la publicidad en cuestión. Según sus indicaciones, si colocas el anuncio demasiado pronto, corres el riesgo de no captar el interés del lector y perder credibilidad. Y si no resulta relevante o la gente no lo acepta como parte del flujo natural del contenido, "entonces has ejecutado mal la publicidad y necesitas reevaluar tu enfoque hacia los consumidores" advierte el experto.

Para terminar, Pablo Esteve van Vrijberghe de Coningh recuerda que "los anuncios nativos se llaman nativos porque también tienen que ser naturales. No intentes forzar el anuncio". Esperamos que los consejos de este experto te ayuden a hacer prosperar tu negocio.