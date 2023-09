Outfit para Hombre: Estilos que todos debe tener

Sin duda alguna, ser un hombre con estilo y elegancia, es algo que requiere de mucho aprendizaje y dedicación, para lograr combinar la vestimenta con la mejor de las actitudes.

Outfit debe estar al alcance de nuestro presupuesto, lo cual sería excelente comprar camisetas baratas, playeras, trajes, jeans entre otros, si obtienes un look de impacto y lo proyectas con una gran personalidad, puedes prestar atención a los siguientes outfit que te describiremos, junto a los consejos que te proporcionaremos para cada uno.

Los mejores outfit para hombres

A pesar de que el mundo cambia vertiginosamente, debes saber que como hombre hay estilos que nunca pasan de moda, de hecho, estos se constituyen en un necesario, dependiendo de la ocasión a la cual acudas. Vamos a mostrarte a continuación:

Trajes

Puede que muchos hombres consideren que el traje ya no se emplea en los ambientes de trabajo, porque muchas reglas de vestir en los mismos se han relajado.

Sin embargo, cuando se trata de una fiesta, reunión de negocios de alto nivel, o un evento académico, el traje es un elemento fundamental, el verdadero outfit que define la elegancia y la seriedad que el evento exige.

Es por ello, que si optas por este, tomes en cuenta las siguientes recomendaciones:

• La solapa del traje, ha de quedarte ceñida al cuello.

• El traje debe quedarte justo en la espalda, para ello, aprecia que la sección que separa la manga del blazer, se ubique justo encima del hombro.

• El uso de hombreras es proporcional a la masa muscular del hombre que lo usará. Aquellos que cuentan con una espalda formada y músculos, necesitan de hombreras pequeñas. Mientras que, los que tienen una figura estilizada, la hombrera grande les define mejor aún el semblante.

Para no errar en el estilo, busca siempre lo básico, es decir, recurre a trajes de corte recto que en su frente cuenten con dos botones, este siempre será un look indiscutiblemente elegante.

Camisa Blanca

Puede que para muchos esto resulte simple, pero debes saber que en cuestiones de moda, muchas veces lo simplificado es muestra de elegancia, buen estilo y un gran look.

Es por ello, que aunque pase el tiempo y las tendencias se impongan, una camisa blanca es un indispensable en los estilos masculinos, esta es una pieza fundamental que no puede faltar nunca en tu guardarropa.

Lo aconsejable, es que la emplees con un traje, cuando se trata de estilos sobrios. Mientras que, en caso de estilos casuales, lo recomendable es que la utilices con jeans de color oscuro.

Playera Polo

Muchos consideran que se trata de una pieza informal, pero la verdad, es que la costumbre ha hecho que las playeras tipo polo se conviertan en un estilo moderno y aceptable en muchas circunstancias.

Por esta razón, te recomendamos emplearlas con jeans, combinan muy bien con un suéter, y además dada su confección, estas resultan adecuadas tanto para verano cuando son magas cortas, como para invierno por su versión manga larga.

Sin duda, las playeras de este tipo se han vuelto un look infaltable y bastante versátil. Pero, debes tener cuidado que no cualquiera puede quedarte bien, por esta razón, los expertos en moda consideran que los únicos colores que no pueden afear tu look son:

• Blanco

• Negro

• Gris

• Azul, pero la tonalidad marina.

Ahora bien, ya te indicamos que estas resultan muy versátiles, pudiendo utilizarse con cualquier tipo de pantalón. Sin embargo, una duda muy común respecto a las mismas, es si se pueden llevarse por dentro o por fuera, resultando aconsejable que en caso de dudas, uses aquellas que son ajustadas al cuerpo.

Playera T shirt blanca

Esta es otra pieza que no puede faltar en tu closet, en efecto, la misma resulta fundamental para lucir un look informal o casual en cualquier momento, y lucir lo bastante atractivo y sobrio a la vez.



Sin embargo, hay dos reglas que debes respetar para que el outfit sea único:

• La playera de este tipo, ha de ser totalmente blanca, un color bastante nítido, aseado y limpio, lo cual implica que no tenga manchas, residuos ni tampoco logos o estampados.

• La playera t-shirt debe quedarte ceñida al cuerpo, y nada tiene que ver que seas delgado o musculoso, esta pieza es única para caballeros y siempre resultará idónea para cualquier look.

Si deseas un look más elegante, puedes combinarla con una chaqueta de jean y así lucirás casual y juvenil a la vez.



Jeans

Los jeans no pueden faltar en los armarios de caballeros, al día de hoy este se ha convertido en un elemento fundamental de cualquier estilo sea casual o formal, tanto es así, que algunos logran combinarlos con blazers. Ahora bien, debes tomar en cuenta que:

• Los tonos de jean que nunca pasan de moda y que a su vez, combinan con todo son: el negro, azul marino y el gris.

• Los colores pasteles de jean se utilizan por las noches, debido a que la oscuridad del ambiente te permitirá resaltar mejor.

• Considera que para que el jean no afee tu look, la camisa debe llegar por encima del cierre, y la camisa manga larga ha de quedarte ajustada.

Chinos

El término hace referencia a los pantalones chinos, los cuales se caracterizan por ser confeccionados en materiales bastante suaves. Además, los mismos están hechos con el propósito de ser empleados en toda ocasión, dada su comodidad, convirtiéndose en piezas versátiles.

Pero hay algo que los convierte en pantalones únicos, y esto es su posibilidad de ajuste. En este sentido, se tratan de pantalones que se ciñen al cuerpo y como tal, resaltan la figura masculina y proporcionan confort en su uso.



Su forma adecuada de utilizarlos, es con camisetas ajustadas también y que no resulten excesivamente largas. Por otra parte, considera combinar bien los colores, para que no dañes el estilo.

Por último, recuerda que los chinos resultan muy ajustados al cuerpo, lo cual te ayuda a lucir más alto. Sin embargo, si eres un hombre de altura superior, recuerda hacerles un doblez en la parte posterior para mostrarte elegante ante los demás.