Optimiza la gestión documental de tu empresa con los mejores artículos de oficina

Sacar adelante a una empresa es una de las labores más extenuantes que podemos llegar a asumir a lo largo de toda nuestra carrera profesional, fruto de la gran variedad de factores que repercuten en la viabilidad comercial. En este sentido, una de las más relevantes es la gestión documental, tanto en lo concerniente a los trámites y las cuentas cotidianas como en lo referido a la privacidad de la compañía en su conjunto. Por consiguiente, en aras de optimizar radicalmente esta materia tan importante, es menester equiparse con aquellos equipos que nos permiten resolver dichas labores con eficiencia.

Organiza todos tus papeles de manera excelente

Muchos de los documentos de una empresa han pasado por una fase de digitalización. Lo virtual está plantando cara a lo físico; sin embargo, estamos todavía lejos de que los papeles materiales desaparezcan de la ecuación. Sabiendo esto, es fundamental invertir el dinero del negocio en aquellos artículos de oficina que, como las cajas de proyectos, nos van a permitir organizar como toca todos los papeles que vamos acumulando día tras día.

Este producto es una buena manera de garantizar que la compañía no pierde un solo documento de valor. En estas cajas, además, podemos dividir cada papel según su categoría en cuestión. Por ejemplo, colocamos en una ficha concreta de carpeta todo lo relativo al cliente A y en otra ficha, pero en la misma carpeta, lo que concierne al cliente B. Una pequeña prueba de lo mucho que nos puede ayudar este artículo a mantener el orden del negocio y evitar problemas administrativos. Es decir, no solo organizamos clientes, también departamentos del negocio, trabajos pendientes o cualquier otra sección que vaya generando documentos.

En este mismo orden de ideas, conviene hablar de los archivadores. Si tenemos uno por año, podemos cerrar todas las cuentas anuales de una manera ejemplar. Uno de los usos más recurrentes de estos artículos es el de acumular las facturas mes por mes, tanto las emitidas como las recibidas. De este modo, en caso de que tengamos que hacer frente a algún tipo de revisión por parte de las autoridades tributarias, sabremos que tenemos todo en regla y a mano. Una compra que queda estrechamente ligada a los parámetros de nuestra estabilidad como empresarios; haciendo que todo cuando generamos vaya a un lugar seguro y de fácil acceso.

Destrucción de documentos, compra los mejores dispositivos

La política de protección de datos es uno de los temas más importantes en términos de seguridad empresarial. Todos los papeles que acumulamos en los artículos previamente comentados cuentan con información de carácter sensible que no puede caer en manos ajenas. En este punto, es necesario hablar de dispositivos de última generación como lo es la destructora rexel: una máquina capaz de triturar todos los papeles que ya no necesitamos y que no podemos tirar directamente a la basura. Una medida de prevención de vital importancia que debemos llevar a cabo en cualquier trabajo de destrucción de documentos.

La marca Rexel es una de las más populares en la venta de destructoras automáticas. Una compañía que cuenta con una amplia variedad de modelos, adaptándose así a las posibilidades económicas de cada empresa. Ahora bien, teniendo en cuenta que es un dispositivo que te puedes desgravar, te animamos a que no escatimes en gastos y apuestes por las mejores del mercado. Del mismo modo, cabe hablar de las trituradoras de papel de otras marcas como Fellowes, también considerada como uno de los grandes referentes en lo que a estos aparatos se refiere.

Así pues, dejamos en tus manos elegir qué trituradora es la mejor para tu negocio. ¿Una de 100€? ¿Una de 1.000€? Todo depende de la cantidad de papeles que generes a diario y del rendimiento corporativo al que te quieras adherir. Eso sí, en todos los casos te animamos a que compres dichos dispositivos a través de tiendas online de confianza. Solo así te asegurarás de que cumplen con los parámetros de calidad y eficiencia esperados tras la inversión.