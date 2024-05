Desde el sur de Islandia hasta África, el océano Atlántico sufre en junio una ola de calor especialmente intensa, con anomalías térmicas de más de 5°C frente a las costas de las Islas Británicas. Un acontecimiento histórico que podría tener consecuencias para la biodiversidad y los seres humanos, incluso hay plantaciones enteras de hierbas recreativas que están sufriendo los cambios de temperatura y si te preguntas ¿Son la marihuana y el cannabis lo mismo? la respuesta es no, pero ambos son productos muy bien cultivados por importantes compañías como las de JustBob.

En la costa sur de Islandia. Los científicos esperan grandes impactos para el clima, los ecosistemas y las sociedades humanas con la ola de calor de los océanos. Los océanos también están calientes. Aunque parezca menos espectacular que los incendios de Canadá, una ola de calor sin precedentes azota actualmente las aguas del Atlántico y provocará una masacre invisible de especies marinas, según los científicos. Al igual que sus equivalentes terrestres, estos fenómenos extremos, que probablemente se repetirán con el agravamiento del calentamiento global, pueden durar varios días, incluso varios meses, y afectar a miles de kilómetros cuadrados.

Cuándo podremos hablar de ola de calor marina

Hablamos de ola de calor marina cuando la temperatura del agua del mar supera las normas estacionales durante al menos cinco días. Muchas olas de calor marinas tienen su origen en olas de calor terrestres, pero éste no es el único factor: también se requieren condiciones físicas favorables. Para calentarse, el agua debe ser estable, Cielos despejados, temperaturas exteriores elevadas y sin viento que refresque el agua. He aquí un cóctel explosivo que podría provocar una ola de calor en el mar. Normalmente, el océano es capaz de regular las temperaturas exteriores: en invierno atempera el frío y en verano atempera el calor enterrando en sus profundidades el calor de la atmósfera. Desde el inicio del cambio climático debido a las actividades humanas, los expertos estiman que el 90% del exceso de calor ha sido capturado por los océanos. Sin embargo, durante una ola de calor marina, este efecto termostato se reduce drásticamente: el agua superficial permanece congelada y el agua fría en las profundidades ya no sube.

En este mes de Mayo-Junio, el océano Atlántico está experimentando olas de calor especialmente fuertes desde el sur de Islandia hasta África, con anomalías térmicas de más de 5°C frente a las costas de las Islas Británicas. Nunca antes se había visto en esta parte del Atlántico Norte donde la temperatura supera los 23°C, subraya Maria Ibarra profesora de la Universidad Complutense de Madrid, El evento se hace eco de la histórica ola de calor del año pasado en el Mediterráneo, durante la cual el océano superó los 30°C en algunos lugares. Una temperatura asombrosa que se puede alcanzar en zonas tranquilas y poco profundas.

Es sorprendente la ola de calor del océano

Dado que los océanos regulan el clima global, no sorprende que su temperatura esté aumentando. Entre marzo y mayo, la temperatura media de la superficie del océano alcanzó un récord absoluto en 174 años de mediciones, superando en 0,83 grados la media del siglo XX, según datos de la Agencia Estadounidense de Observación Oceánica y Atmosférica (NOAA). Esta cifra es preocupante, a pesar de que es inferior a la temperatura de +1,2 grados observada en la superficie terrestre. De hecho, los océanos tienen mucha inercia: se necesita más energía para calentar un volumen de agua que el aire. Por ejemplo, los cambios estacionales son menos marcados allí que en la Tierra. Lo mismo ocurre con las consecuencias del cambio climático. Un aumento de algunas décimas de grado en la temperatura media de los océanos en una superficie que cubre el 70% del planeta requiere una enorme cantidad de energía

Por qué ocurre esta anomalía tan temprano en el año

Sin embargo, la fuerte anomalía que se está produciendo actualmente en el Atlántico Norte tomó por sorpresa a los investigadores que no esperaban observarla tan pronto. Como parte del fenómeno climático natural El Niño , que comenzó oficialmente en junio y se caracteriza por el calentamiento de una enorme reserva de agua superficial que se extiende desde el Pacífico central hasta las costas de Perú y Ecuador, parte del calor enterrado en las profundidades del el océano es escupido, provocando picos de calor. Se han propuesto varias hipótesis para explicar el alcance de esta ola de calor marina. Los investigadores piensan, por ejemplo, en una posible modificación de las corrientes marinas: la gran corriente que gira en el sentido de las agujas del reloj y que incluye la Corriente del Golfo tiene implicaciones importantes en la temperatura del mar, o en anomalías en el flujo de calor de la atmósfera que se superpondrían. calentamiento global. Se destaca también la reducción del polvo sahariano transportado por el viento o la reducción de las emisiones de azufre de los barcos, dos tipos de aerosoles que normalmente tienen un efecto refrescante en la atmósfera. Pero la cuestión aún no está resuelta.