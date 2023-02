Nutrición y entrenamiento: consejos para tener una figura esbelta

Cuando se desea una figura esbelta y definida hay que empezar por deshacerse de toda la grasa que cubre los músculos. De este modo, el cuerpo se moldea, será más atractivo y, lo más importante aún, más sano y con menos posibilidades de sufrir enfermedades metabólicas como la diabetes y la hipertensión.

Para lograr este objetivo hay que concentrarse en tres elementos básicos que darán paso a un cuerpo definido: el consumo de una dieta nutritiva y equilibrada para reducir la grasa corporal, ganar masa muscular con ejercicio físico y entrenamiento y el mantenimiento de los músculos que has desarrollado.

Estos son algunos de los mejores consejos para lograr este objetivo:

Menos carbohidratos y más proteínas

Esto no quiere decir que se deban eliminar todos los hidratos de carbono (especialmente los de absorción lenta), sino que debe limitar su presencia en la dieta a entre un 6% y un 13%.

Lo mejor es buscar el asesoramiento de un nutricionista en Valencia que cree un plan alimenticio o dieta personalizada con lo que se requiere. Sin embargo, para las harinas se debe consumir un gramo de carbohidratos por cada 1,5 kilogramos de peso corporal.

Por otro lado, se necesitan suficientes proteínas para garantizar una estructura celular sana y desarrollar más músculo. La ingesta ideal de proteínas por kilogramo de peso corporal al día se sitúa entre 2 y 2,4 gramos por cada kilo de peso.

Comiendo estas proporciones se pueden definir los músculos y, al mismo tiempo, disponer de toda la energía necesaria para el entrenamiento de fuerza.

Ahora bien, la dieta para desarrollar musculación tiene que incluir proteínas bajas en grasa y de muy alta calidad. Destacan el pollo, el pescado, la ternera, los productos lácteos desnatados y los huevos, entre otros.

Plan de ejercicio personalizado

No se puede hacer dieta para definir la figura si no se realiza alguna actividad física o deportiva. Como no todo el mundo es igual y le gustan las mismas cosas, un entrenador personal en Valencia, podrá ayudar con un plan personalizado y hecho a la medida de cada quien.

A través de sesiones individualizadas, estos especialistas deportivos dirigen actividades totalmente adaptadas a las necesidades y objetivos trazados por cada persona.

De hecho, pueden trabajar conjuntamente con el nutricionista para mejores resultados. Los entrenadores ayudan a mejorar el rendimiento físico con un plan paulatino que no agote o aburra a quien lo realiza.

Consumo de grasas saludables

Las proteínas, los carbohidratos complejos y las grasas insaturadas son esenciales para el bienestar del organismo. No se debe abandonar las grasas que son saludables y que se requieren para diversas funciones del cuerpo.

No se debe pensar que dañarán el plan de alimentación o dieta para perder peso. Las grasas saludables son necesarias para la definición de los músculos, especialmente para la liberación de testosterona.

Hay que incluir en la dieta grasas insaturadas de origen vegetal como aceite de oliva, aguacate, almendras y pescado, sobre todo bacalao, atún o salmón.

Verduras y frutas

Para garantizar una ingesta adecuada de fibra beneficiosa, vitaminas variadas, betacarotenos y sustancias antioxidantes, no hay que olvidar comer frutas y verduras.

Se ha demostrado que las frutas que tienen más proteínas son, sobre todo, el coco, la manzana, el plátano y la papaya.

Por otra parte, los vegetales verdes como la espinaca, acelgas, brócoli, lechugas, judías verdes y similares tienen hierro, magnesio, potasio y otros minerales esenciales necesarios. Asimismo, aportan fibra para una correcta digestión y para resguardar el tránsito intestinal.

¡Agua y más agua!

Para mantener el volumen de los músculos y favorecer el aporte de nutrientes al organismo, se necesita consumir suficientes líquidos, especialmente agua. Además, esta ayudará a eliminar toxinas.

Más y mejor descanso

Los músculos no solo se forman durante los entrenamientos, sino que lo hacen mientras se está en reposo. Una dieta de definición muscular implica algo más que una alimentación sana y ejercicio constante.

Dormir bien (por lo menos 8 horas al día) es una parte esencial de un plan diseñado para bajar de peso y definir la figura.