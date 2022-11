Mundial de Qatar 2022: Estos son los favoritos y sus cuotas de apuestas

Oficialmente, el Mundial 2022 arrancó el pasado domingo y, aunque desde hace ya varios meses las previsiones han ido adquiriendo forma, la expectación en estos momentos se ha convertido en un sentimiento global. Hablemos claro, ¿cuáles son los favoritos del campeonato más esperado del fútbol?

Entre los 32 equipos que formarán parte de la competición de Qatar, existen tres claros protagonistas que atesoran mayores probabilidades desde el punto de vista de los analistas especializados y las casas de apuestas. Estos son, Brasil, Argentina y Francia (en dicho orden, además). Pero, ¿qué sabemos sobre estas selecciones? A continuación te hablamos de ellas y de las apuestas Mundial. ¡Toma nota!

Estos son los favoritos del Mundial de Qatar 2022 según las casas de apuestas

Brasil: Cuota Qatar 2022

Se ha convertido en la verdadera favorita. Brasil es la selección que atesora más títulos, cinco en total. Además, para agregar más suspense a su posible triunfo, debemos tener en cuenta que no ha logrado alzar uno nuevo desde Corea y Japón 2002, lo cual nos lleva a muchos a preguntarnos si 2022 será el momento definitivo. La selección de brasil aglutina dentro de sus filas un bastión de jugadores estrella integrado por Rodrygo, Neymar, Vinicius, Antony, Raphinha y Richarlison, así como otras estrellas de innegable altura como Casemiro, Alisson o Militao. ¿Qué dicen las cuotas? Su triunfo en la final se paga a 4,5 euros por cada euro apostado.

Argentina: Cuota Qatar 2022

Tras haberse hecho con el triunfo en la Copa América en 2021 y decir adiós a un período de más de 28 años sin alzar ningún título, Argentina ha recuperado su protagonismo hasta el punto de posicionarse como una de las selecciones indiscutiblemente favoritas del Mundial. Es más que probable que nos encontremos ante la última oportunidad de Messi para acceder al título que, según algunos, le faltaría para llegar a convertirse plenamente en una leyenda como Maradona. En estos momentos, su éxito está pagándose a 6,5 euros por cada euro apostado.

Francia: Cuota Qatar 2022

La actual campeona del Mundo se ubica en una más que respetable tercera posición según las previsiones. Sí, es cierto que Pogba y Kanté se han lesionado, pero aún cuenta con una defensa y una delantera repleta de grandes figuras. En la facción de ataque nos encontramos con Griezmann, Bezema y Mbappe. No obstante, no podemos negar que Francia posee cierta inexperiencia en lo que respecta a torneos internacionales debido a la presencia de jugadores más jóvenes como Camavinga, Fofana, Upamecano o Tchouamení. Su primer puesto se paga a ocho euros por cada euro apostado.

Otras favoritas: España e Inglaterra no se quedan atrás

No podemos olvidarnos de España e Inglaterra que, a pesar de no formar parte del gran tridente de las casas de apuestas, no pasan, lo que se dice, desapercibidas. En la actualidad la hipotética victoria de alguna de estas selecciones se paga a 9 euros por cada euro apostado. Detrás de ellas encontramos a otras como Alemania (12), Países Bajos (14), Portugal (17) o Bélgica (19).