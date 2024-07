Las Mejores Zapatillas para Correr: Consejos y Recomendaciones

El running se ha convertido en un fenómeno de masas. De hecho, basta con dar un paseo por la ciudad de Lugo o por cualquier localidad de su provincia para encontrar a decenas de personas practicando este deporte.

Sin embargo, la sencillez de esta disciplina, que básicamente implica salir a la calle y correr, no está exenta de riesgos. Y es que, si no se cuenta con un calzado adecuado, no solo se verá mermado el rendimiento. También existe el riesgo de sufrir lesiones en las articulaciones. Especialmente, en los tobillos, las caderas y las rodillas.

Esta es la razón por la que aquí vamos a explicar los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de elegir unas zapatillas de correr. Algo que parece fácil, pero que no lo es tanto si se quiere acertar de lleno.

El tipo de pisada

Es lo más importante a la hora de comprar unas zapatillas deportivas para correr. En concreto, los seres humanos podemos tener tres tipos de pisada. La más habitual es la “neutra”, la cual implica la posibilidad de elegir un calzado que ofrezca un buen equilibrio entre soporte y amortiguación.

Por su parte, los “supinadores”, cuyos pies tienden a ir hacia fuera al correr, deben buscar zapatillas más flexibles y con mayor cantidad de amortiguación, mientras que los “pronadores” han de apostar por calzados lo más estables posibles y con mucha sujeción en el arco. En cualquier caso, para averiguar qué tipo de pisada se posee, es necesario realizar un estudio en una clínica podológica.

La superficie sobre la que vamos a correr

Muchos corredores amateur no lo tienen en cuenta, pero es otro aspecto clave. Al fin y al cabo, no es lo mismo correr sobre una superficie dura como es el asfalto que sobre una blanda como puede ser el tartán.

El asfalto es una superficie muy dura y, por tanto, requiere del uso de zapatillas de running con un nivel muy elevado de amortiguación y con suelas extremadamente resistentes a la fricción y al desgaste. Por su parte, puesto que el tartán de las pistas de atletismo ya ofrece amortiguación, en este caso es preferible optar por un calzado lo más ligero posible.

Pero ¿qué pasa si la disciplina preferida del corredor es el trail running? En ese caso, ha de apostar por unas zapatillas robustas que brinden la mayor sujeción posible en los tobillos. También debe poseer una suela muy resistente con tacos que garanticen la tracción sobre las superficies de tierra y las rocas.

Distancia y experiencia

La mayoría de tiendas especializadas en calzado de running dividen sus zapatillas en tres categorías: principiantes, experimentados y distancias largas. Los modelos pertenecientes a la primera suelen estar pensados para recorrer un máximo de 10 kilómetros por tirada, mientras que las segundas son más adecuadas para distancias que rondan la del medio maratón (21,097 km).

Por su parte, las zapatillas de larga distancia son las que ofrecen un mayor equilibrio entre ligereza, confort y durabilidad. Están pensadas para correr maratones (42,192 km) o carreras de mayor longitud.

Como es obvio, el presupuesto del que se dispone, la calidad de los materiales y la confianza brindada por la marca que fabrica las zapatillas son otros aspectos a tener muy en cuenta a la hora de elegir. También la talla y el sistema de ajuste. Sin embargo, tienen un carácter más personal, de modo que es cada usuario el que debe acudir a la tienda y comprar un modelo en función de sus preferencias y necesidades.