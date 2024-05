Los mejores vehículos eléctricos en el mercado

Continúa y acelera la transición del mundo automotriz hacia lo eléctrico. El cambio climático exige no demorarse y abandonar lo antes posible los motores de combustión, y la popularidad de los autos eléctricos, inevitablemente, no puede sino aumentar. En este contexto, muchos nuevos operadores aparecen en el mercado desafiando a los colosos del sector, tratando de conquistar cuotas de mercado, pero puede no ser fácil para un consumidor orientarse. Por esto, cada vez más, estamos viendo el surgimiento de plataformas dedicadas exclusivamente a repuestos originales para este tipo de vehículos, con catálogos muy completos donde puedes encontrar recambios Audi, Fiat, Jeep, Lancia y todas las demás marcas automotrices.

En este artículo, por otro lado, intentamos conocer los mejores modelos de autos eléctricos en el mercado.

¿Cuáles vehículos eléctricos son más ecológicos?

Hay varios factores a considerar para determinar el impacto ambiental de los vehículos eléctricos. La ACEEE, una organización estadounidense que se ocupa de políticas de eficiencia energética, desarrollo, inversiones y tecnología, considera las emisiones generales, la masa del vehículo, es decir, el peso en vacío, pero también la masa y composición de la batería para híbridos y vehículos eléctricos. Para estos últimos, las emisiones se refieren al impacto de la extracción y refinación de las baterías de litio, además del mero proceso de producción.

Las primeras cinco clasificadas fueron el Mini Cooper SE Hardtop, el Nissan Leaf, el Mazda MX-30 (este último no disponible en todos los mercados), el Toyota BZ4X y el Subaru Solterra AWD, todos autos con batería eléctrica.

Otras excelentes opciones, desde Chevy hasta Ioniq 6

Entre los autos eléctricos que han sido muy bien valorados por los expertos y han respondido bien a las pruebas, encontramos el Chevy Bolt, un hatchback sedán de General Motors, empresa que está mostrando un gran compromiso para reducir el impacto ambiental de su producción y buscar una plena sostenibilidad. Producido en Michigan en una planta alimentada en un 50% por energías renovables, también está disponible en versión SUV crossover (Bolt EUV) con un costo ligeramente superior, pero, naturalmente, con un interior globalmente más cómodo. Otra empresa que está trabajando mucho en la producción de autos ecológicos es Hyundai, que con el Ioniq 6 ofrece excelentes soluciones incluso para viajes largos en la versión con autonomía de 580 kilómetros. Una alternativa más económica, sin embargo, ofrece una autonomía de unos 380 kilómetros. Toyota intenta desafiar a Tesla también en el campo de los vehículos eléctricos.

En los últimos años, en las clasificaciones de los modelos de automóviles más vendidos en el mundo, hemos visto a Tesla reducir la brecha con Toyota. La marca de Elon Musk tiene una vocación completamente eléctrica, como lo demuestra la gran instalación solar en el techo de una de las fábricas más grandes, en Nevada. Tesla tiene la mayor cuota de mercado en cuanto a las ventas de autos eléctricos y el Model Y lidera la marca con sus números asombrosos y en constante crecimiento, pero Toyota intenta mantener el paso con el BZ4X. Para la empresa japonesa, después de haber conquistado una cuota de mercado entre los autos ecológicos gracias al Prius, el BZ4X representa un nuevo intento de volver a imponerse en el sector.

Excelentes rendimientos incluso a costos ligeramente más bajos

Se sabe que los vehículos eléctricos cuestan en promedio más. Sin embargo, incluso en este segmento existen automóviles con precios más bajos, como el Nissan Leaf. Nissan ha declarado su intención de alcanzar la neutralidad de emisiones para 2050, considerando todo el ciclo de vida del vehículo y de todos sus componentes. El Leaf cuesta un poco menos porque tiene una autonomía reducida y, por lo tanto, es adecuado para quienes no necesitan hacer viajes largos con cierta frecuencia. Un caso similar es el Mini Cooper eléctrico, propuesto a cifras entre las más bajas del segmento precisamente por la autonomía: este modelo, de hecho, está pensado para la conducción en la ciudad. El Kia Niro EV, aunque relativamente más económico que otros competidores, tiene una autonomía media y está pensado como un SUV crossover familiar.

A partir de 35,000 euros

En este rango de precios no faltan oportunidades interesantes, como el Tesla Model 3, disponible con baterías de diferentes capacidades para satisfacer las diferentes necesidades en términos de autonomía, y lo mismo ocurre con la pickup Ford F-150 Lightning, muy apreciada por los estadounidenses: con una gran capacidad de carga, el precio varía según la capacidad de la batería. Volkswagen, entre los principales fabricantes de automóviles a nivel mundial, también se está comprometiendo en esta dirección y el SUV ID.4 es uno de los mejores modelos eléctricos en el mercado.