Las mejores recetas de cocina con Divina Cocina

Es posible que nunca te hayas parado a pensar a cuántas recetas tenemos acceso actualmente. Internet, libros de cocina, las fichas de nuestra abuela o madre, las recomendaciones de los amigos… las posibilidades son prácticamente infinitas.

Si te plantearas cocinar tres comidas al día todos los días durante los próximos treinta años e hicieras algo diferente cada vez, necesitarías unas 33.000 recetas. Si buscas en Google “recetas de…”comprobarás que existen millones. Es físicamente imposible hacerlas todas.

Por esta razón, cuando vamos a cocinar o cuando queremos probar algo nuevo, queremos que por lo menos sea delicioso. Las recetas que probamos no suelen ser incomibles, pero no siempre son estupendas. A veces resultan insípidas, otras no tienen nada interesante, algunas pueden tener texturas cuestionables, etc. Hay que evitar las recetas decepcionantes desde el punto de vista emocional, económico y culinario.

¿No sería estupendo saber si una receta es buena sin tener que hacerla primero? Pues gracias a Divina Cocina, hoy vamos a saber cómo reconocer una buena receta.

Recetas de cocina online

Hoy día todo el mundo anda escaso de tiempo. El estrés del trabajo, tener que ocuparse de la casa, la familia y los amigos, e intentar disfrutar de los hobbies, deja muy poco tiempo para cocinar. Por eso, cada vez son más los que buscan recetas de cocina fáciles y, dado que en Internet está casi toda la información del mundo, las búsquedas online de este tipo de recetas se han disparado.

Obtener recetas por Internet tiene grandes ventajas respecto a la antigua forma de buscar cómo hacer una comida con un libro de cocina.

Acceder a Internet es muy sencillo . No tienes que esperar a volver a casa para consultar tus libros de recetas, desde cualquier lugar puedes descargarte una receta e ir a comprar los ingredientes.

. No tienes que esperar a volver a casa para consultar tus libros de recetas, desde cualquier lugar puedes descargarte una receta e ir a comprar los ingredientes. La selección es mayor en Internet . Tu viejo libro de recetas probablemente tendrá un tema o, si no lo tiene, sólo contendrá un número determinado de recetas. La web tiene, literalmente, millones de recetas entre las que puedes elegir.

. Tu viejo libro de recetas probablemente tendrá un tema o, si no lo tiene, sólo contendrá un número determinado de recetas. La web tiene, literalmente, millones de recetas entre las que puedes elegir. Puedes probar cosas nuevas. A menudo encontrarás recetas con ingredientes de los que nunca has oído hablar o de países exóticos que nunca te habías planteado conocer. Puede ser divertido aprender cosas nuevas, sobre todo cuando se trata de comida.

Con Divina Cocina dispones de sensacionales recetas muy sencillas de hacer. No importa lo que te apetezca cocinar, seguro que encuentras una receta perfecta.

¿Qué debe tener una buena receta de cocina?

Se puede decir que una receta da como resultado una comida deliciosa, cuando reúne tres factores principales: el sabor, la sal y el calor. Si sabes qué buscar en relación con estos tres componentes, tendrás una idea decente de si merece la pena probar una receta nueva o no.

Sabor

Todos sabemos que el sabor es cómo sabe algo, pero más concretamente es lo distinto que sabe en comparación con otros alimentos. Algo puede saber picante, pero el sabor es reconocible como pimienta, cayena o tabasco. Una galleta sabe dulce, pero el sabor será claramente a chocolate, a caramelo o a mantequilla.

Busca recetas donde se tenga en cuenta el equilibrio y el contraste de los distintos sabores, y cómo mejoran los unos con los otros. Dulce, salado, ácido, agrio, terroso, cremoso, ácido, crujiente, suave, carnoso... El equilibrio de sabores y texturas hace que las recetas funcionen.

Sal

Las combinaciones de sabores son importantes, pero aunque emparejes los mejores alimentos del mundo, si la receta no incluye sal, es posible que dé como resultado una comida insípida. Ocurre lo mismo con las comidas dulces, suelen incluir sal para realzar el dulzor.

Comprueba que la receta que vayas a hacer incorpora la sal en los primeros pasos. Este ingrediente hace mejor su trabajo cuanto más tiempo está en la comida, permitiendo que se desarrollen los sabores y haciendo que tu experiencia sea mucho mejor.

Calor

El calor también es muy relevante para que una receta salga bien, al menos en recetas que no sean frías, como el sushi o las ensaladas. Cuando los alimentos entran en contacto con el calor, especialmente el calor directo o el calor alto indirecto, el sabor adquiere todas sus notas.

Por eso, muchas recetas de cocción lenta no crean mucho impacto. Podrías combinar sabores que encajan perfectamente entre sí y salarlo lo suficiente, pero la falta de calor directo (saltear/freír) o indirecto alto (un horno alto para asar) no te permitirá conseguir el mejor sabor.

Las recetas de cocina fáciles en Divina Cocina incluyen estos elementos, por lo que puedes escoger cualquiera de ellas, el éxito está asegurado.

Algunos ejemplos de recetas fáciles para el día a día

En la web de Divina Cocina dispones de gran cantidad de recetas para todo tipo de ocasión, catalogadas por los distintos tipos de alimentos. Independientemente de si buscas una receta para un arroz, como si quieres cocinar carne o pescado, encontrarás mucha variedad disponible.

A modo de ejemplo te indicamos algunas de las recetas más populares, que no puedes dejar de probar, cuanto tengas la oportunidad:

Ensaladilla de arroz y aguacate: sencilla y rápida, resulta deliciosa como entrante o primer plato. Con arroz, surimi (o colas de langostino o salmón ahumado), huevo duro, pepino, cebolla y aguacate, puedes hacer esta receta en menos de 30 minutos.

sencilla y rápida, resulta deliciosa como entrante o primer plato. Con arroz, surimi (o colas de langostino o salmón ahumado), huevo duro, pepino, cebolla y aguacate, puedes hacer esta receta en menos de 30 minutos. Rollo de carne a la italiana: utilizando ingredientes sencillos como carne picada (de cerdo y ternera), bacon ahumado, queso, huevos, cebolla y especias, tendrás un rollo de carne espectacular que a nadie dejará indiferente.

utilizando ingredientes sencillos como carne picada (de cerdo y ternera), bacon ahumado, queso, huevos, cebolla y especias, tendrás un rollo de carne espectacular que a nadie dejará indiferente. Sopa de cebolla a la francesa: deliciosa sopa perfecta para los días fríos. Con 2 cebollas grandes, caldo, pan y poco más podrás servir uno de los platos más internacionales. Añade queso rallado al final para darle un toque extra.

La próxima vez que pienses en probar algo diferente en la cocina o quieras sorprender a tus invitados, visita la web y escoge la receta que dejará a todos con la boca abierta.