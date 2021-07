Mejores libros para comenzar a invertir en la bolsa

Cuando estamos iniciando como inversores en la bolsa, una de las primeras cosas que nos dicen es que debemos estudiar el mercado y prepararnos antes de adentrarnos en este mundo. No obstante, mucha gente se pregunta por dónde empezar y es normal que para algunos pueda resultar una tarea complicada, pero si realmente estás comprometido y quieres tener éxito como inversor, lo esencial es comenzar a nutrirte con material de calidad. Una de las cosas que se recomienda es tomar cursos, ya sean o no gratuitos, pero que sean dictados por personas que se consideren expertos en ese entorno, eso va a elevar notablemente tu conocimiento. Sin embargo, no es la única fuente, existen también una serie de libros que son imprescindibles para pasar de ser un principiante a convertirte en un inversor con experiencia, material que sin duda te ayudará a tomar las decisiones más inteligentes para poder manejar tu dinero de forma eficiente.

La biblia de los inversores

Uno de los libros más famosos y recomendados es “El Inversor Inteligente” del autor Benjamín Graham. Este libro es considerado por muchos como la biblia de los inversores, incluso el empresario e inversor Warren Buffett lo calificó como el mejor libro sobre inversión. Graham explica que ser un inversor inteligente no necesariamente tiene que ver con el alto coeficiente intelectual, sino más bien, tener la paciencia, disciplina y voluntad que se requiere para aprender a pensar por ti mismo. Toma en cuenta que si estas iniciando en el mercado bursátil, invertir en etoro podría ser una excelente alternativa para obtener grandes dividendos. Es importante mencionar que la información contenida en este grandioso libro es muy valiosa para los inversores. Sin embargo, se maneja un vocabulario técnico que puede resultar un poco complicado, por lo que si eres principiante, es recomendable que leas material menos complejo, de lo contrario, podrías desmotivarte. Otro de los inconvenientes con este libro es que, si bien es cierto que muchas de sus ideas se mantienen, algunas otras están desactualizadas. Existen autores que descalifican algunas de las ideas de Graham. Por ejemplo, Morgan Housell en su libro “La Psicología del Dinero”, expresa que no considera que ninguna de las fórmulas de Graham realmente funcione, lo cual tiene mucho sentido, ya que el mismo autor reemplazó y actualizó sus fórmulas en cada una de las ediciones del libro. Sin embargo, su última edición fue publicada en 1973, puesto que el autor falleció en 1976, por lo tanto, es lógico que dichas formulas no tengan validez en la actualidad.

Lectura para principiantes.

El contenido bibliográfico para inversores es extenso, puedes encontrar una gran cantidad de alternativas aquí, pero para iniciar en el mundo de la inversión con buen pie, debes ser cuidadoso en tus elecciones. Una excelente opción para empezar es con el libro “Un paso por delante de Wall Street” del empresario e inversor estadounidense Peter Lynch, en el cual describe detalladamente su método para alcanzar el éxito en el mercado bursátil y como puedes lograrlo si eres principiante. Otro de los recursos bibliográficos que puede tener información de gran utilidad para los inversores es el libro “Dinero: domina el juego” escrito por el experto en finanzas Tony Robbins. El valor de este libro radica en que reúne la experiencia de los grandes líderes del mundo de las finanzas a través de un conjunto de entrevistas. Estos son solo algunos de los textos que facilitarán tu camino hacia la obtención de la independencia financiera. Como reflexión final, recuerda que el camino al éxito se construye con paciencia, disciplina y dedicación.