Mejor vidente de España 2022

Una de las formas para poder verlos desde diferentes puntos de vista es pedir ayuda a la mejor vidente de España, como es el caso de Marta Aguado. Esta profesional podrá estudiar tu problema en detalle y darte perspectiva para que sepas cómo encajarlo y encontrar la mejor solución.

Todos tenemos problemas y necesitamos de ayuda para poder verlos en perspectiva. Lo más habitual es que pidamos consejo a amigos o familiares que se hayan visto en una situación parecida. Sin embargo, puede que estos consejos no sean tan útiles como parece.

Si todavía no sabes en qué te puede ayudar, esto te interesa:

¿Cómo puede una vidente ayudarte con tus problemas?

Lo primero que debe quedarte claro es que no todas las videntes buenas trabajan de la misma forma. Cada una de ellas utilizan el método que más recomiendan para ayudarte a ver el futuro y/o a resolver ese determinado problema.

Aunque no hay nada de malo en buscar un servicio de videncia barata, es recomendable asegurarse previamente de que nos ofrecerán aquel método que estamos buscando.

1. Lectura de cartas

Esta es una de las formas más habituales de ver tu futuro. Lo más común es que no nos refiramos a estos profesionales como videntes, sino como tarotistas. Ellas se especializan en la lectura del Tarot.

Es posible encontrar muchos tipos de tarot que pueden adaptarse más o menos a tu problema. Por ejemplo, si estamos hablando de problemas amorosos, lo recomendable es contar con el tarot del amor. Si se trata de un problema económico, el tarot del dinero puede darte la respuesta que buscas.

Ten en cuenta que una tirada del tarot no es azar, sino que se trata de fuerzas misteriosas del cosmos que están susurrando para que las cartas salgan de una determinada manera y no de otra. De aquí la importancia de contratar a una vidente especializada, y no echarnos las cartas por nuestra cuenta sin ningún sentido.

2. Bola de cristal

La bola de cristal la hemos visto representada en más de una película o serie cuando las brujas intentan ver ciertos detalles del futuro. Aunque si bien es cierto que muchos de esos datos se exageran, el folkore que hay detrás es auténtico.

La bola de cristal es un instrumento esotérico por excelencia que ayuda a potenciar las habilidades de las videntes. En concreto, les ayuda a ver más allá.

Las videntes aseguran que a través de la bola de cristal no se llegan a discernir imágenes muy claras, pero sí algunos detalles que servirán para que la persona consultante tenga más información sobre lo que está por llegar. En ciertos casos sí que se obtendrá una visión más clara, aunque dependerá de las habilidades de la vidente y de la energía de la persona que viene a consultar.

3. Runas

Las runas es un tipo de lenguaje hacia lo desconocido que pueden marcarse en diferentes soportes. Lo más normal es que la vidente se haga sus propias runas tallándose o marcándose de alguna manera en pequeñas rocas naturales, aunque podría haber elegido cualquier otro material.

El estudio de las runas no es nada sencillo, y es que cada símbolo tiene un significado determinado. Además, el símbolo puede cambiar dependiendo de si aparece del lado derecho o del revés, incluso dependerá del resto de símbolos que aparezcan en cada tirada.

Como dato de interés, las runas se han utilizado desde el principio de los tiempos. De hecho, se las relaciona con la mitología nórdica en relación con Odín.

4. Energía

Es la técnica más habitual que siguen los videntes. Aquellos que son videntes de verdad no necesitarán ni tan siquiera tocarte para sentir la energía que fluye de tu cuerpo, aura y mente. Gracias al conjunto de dichas energías pueden trazar una idea mental de tu problema en el amor. También les puede servir para saber cómo te va a ir de cara al futuro.

Intentar que una vidente describa cómo funciona esta unión es complicado, ya que es algo automático que empezarán a percibir desde el nacimiento.

5. Horóscopo

Cualquiera puede consultar su horóscopo en una revista, pero probablemente no leerá otra cosa que patrañas.

Lo único recomendado es ponerse en contacto con una vidente para que confeccione lo que se conoce como la carta natal / astral y a partir de ahí trace tu horóscopo personalizado.

A través de este recurso esotérico podrás conocer mejor cuál es tu destino y los obstáculos que están por llegar.

