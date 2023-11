Mayores casos de Negligencias Médicas en España

En 2022, se registraron 13.611 casos de negligencias médicas, de los cuales 699 resultaron en muertes. Este aumento de casos, 455 más que en 2021, se atribuye a diversos factores, incluyendo la sobrecarga en los centros sanitarios, la falta de recursos personales y materiales, y el estrés en los servicios de urgencias. Varios casos recientes ilustran la gravedad de esta situación.

Parálisis Cerebral debido a mala praxis

En el caso de negligencia médica en Madrid, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a la aseguradora de una mujer a indemnizarle con 5.811.391 euros por la mala praxis del equipo médico durante su embarazo. Esta negligencia resultó en que el bebé naciera con parálisis cerebral, severo retraso madurativo y epilepsia. El 23 de mayo de 2015, la mujer acudió al hospital privado Nuevo Belén en Madrid para provocar el parto, pero el proceso no transcurrió como se esperaba. A pesar de las señales de malestar del feto, incluyendo una hipoxia leve (falta de oxígeno), el ginecólogo no tomó las medidas adecuadas y estuvo ausente durante gran parte del proceso. No fue hasta la tarde, cuando el bebé ya sufría una asfixia grave, que se decidió realizar una cesárea urgente. La negligencia del equipo médico, especialmente del ginecólogo y la matrona, fue directamente responsable del estado crítico en el que nació el bebé y las secuelas permanentes que sufrió​​.

Lesiones cerebrales en parto gemelar

El caso de negligencia médica en un parto gemelar en Canarias, donde fue prolongado innecesariamente por 17 horas sin ofrecer la opción de cesárea, resultó en una sentencia pionera. La madre de los gemelos recibió una indemnización de 1 millón de euros por violencia obstétrica. Durante el parto, uno de los bebés sufrió hipoxia perinatal, causando lesiones cerebrales irreversibles y una discapacidad del 83%​​.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria reconoció el "derecho fundamental" de la embarazada a elegir entre parto natural o cesárea. Se consideró que los médicos del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria violaron este derecho al imponer el parto natural y no informar a la mujer sobre las alternativas, peligros y riesgos del parto natural frente a la cesárea​​.

La demanda interpuesta por el bufete de abogados representante de la afectada argumentó que los médicos del Servicio Canario de Salud actuaron en contra de las buenas prácticas médicas. No se valoraron adecuadamente los factores de riesgo y pérdida de bienestar fetal antes y durante el parto, que claramente aconsejaban finalizar el parto mediante cesárea mucho antes. La actuación tardía de los médicos solo reaccionó al darse cuenta del error, lo cual ya había causado la lesión irreversible en el segundo gemelo​​.

Confusión de Cáncer con Lumbalgia

En el trágico caso de negligencia médica en Galicia, una mujer de 56 años, vecina de Ponteareas (Pontevedra), falleció tras ser erróneamente diagnosticada con lumbalgia en lugar de cáncer. Entre julio y septiembre de 2015, la mujer fue tratada solo con analgésicos, sin pruebas adecuadas como un TAC, a pesar de los dolores persistentes y visitas frecuentes al médico. La autopsia reveló que su muerte fue causada por un fallo multiorgánico debido a un tumor neuroendocrino de células grandes en los pulmones, con extensas metástasis en el hígado. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia condenó al Servizo Galego de Saúde (Sergas) y a una aseguradora a indemnizar con 20.000 euros al viudo y los dos hijos de la paciente.

Peritonitis no tratatada a tiempo

Un caso en Valencia es un ejemplo desgarrador de negligencia médica que terminó en tragedia.Una menor de 12 años murió debido a una peritonitis purulenta que provocó una infección sanguínea, tras una semana de sufrir intensos dolores abdominales, vómitos y fiebre. La menor fue llevada en múltiples ocasiones a centros médicos sin que se diagnosticara correctamente su estado, sugiriendo los doctores causas menos severas como un virus estomacal.

Hospitales españoles con más denuncias: un Análisis Regional

El sistema hospitalario español ha visto un incremento en las denuncias por negligencia médica en varias de sus principales instituciones. Los hospitales con más denuncias son el Ramón y Cajal y el Virgen del Rocío, situados en Madrid y Sevilla, respectivamente. Estos centros médicos son seguidos de cerca por el Hospital Universitari Vall d’ Hebron y el Hospital Universitari de Bellvitge en Cataluña.

Además, en la Comunidad Valenciana, el Hospital Universitari i Politècnic LaFe y el Hospital General Universitario de Alicante también registran un alto número de casos. Esta tendencia apunta a la necesidad de revisar y mejorar los protocolos y prácticas médicas en estos centros para asegurar la calidad y seguridad en la atención al paciente.

En cada uno de estos casos, la intervención de abogados especializados en negligencias médicas ha sido crucial. Estos profesionales desempeñan un papel fundamental en la representación de los derechos de los pacientes, asegurando compensaciones justas y promoviendo mejoras en las prácticas médicas para incrementar la responsabilidad en el sector sanitario. La presencia y actuación de los abogados no solo facilita el proceso de reclamación, sino que también establece precedentes legales vitales para la prevención de futuras negligencias en la medicina.