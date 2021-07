Mariela Gauna y su alerta sobre las estafas dentro del esoterismo

Desde hace siglos existe la picaresca el engaño y las estafas en cualquier ámbito profesional, situación que se ha visto agravada con la llegada de las nuevas tecnologías, pues a a la vez que ha traído muchísimas mejoras y comodidades en nuestro día a día, también ha supuesto una facilidad extra para realizar dichos actos deshonestos por personajes sin escrúpulos.

Por supuesto, el mundo esotérico no esta es exento de este tipo de actos. No importa la zona del mundo dónde te encuentres, siempre puedes encontrar alguien con la intención de engañar y aprovecharse de los otros. En este estado de necesidad en el que se encuentran muchas personas, en especial en temas de tarot y videncia relacionados con los amarres y rituales, surge el caldo de cultivo ideal para la aparición de estos nefastos individuos.

El propósito claro de estos estafadores es solo el económico, pero al mismo tiempo juegan con las ilusiones de otras personas y minan la probada credibilidad de profesionales de esta rama que sí son competentes y con una honestidad sin sombra de dudas. Es precisamente por ello que dentro de este sector los profesionales de mejor reputación se esfuerzan por informar de forma detallada a los usuarios de los riesgos que corren al contratar a este tipo de "videntes y maestros" que en muchos casos solo se dedican a la estafa y a la extorsión.

Una de las activistas más destacada en los últimos años ante este mal que aqueja a este sector y en especial en el tema de amarres de amor, es la vidente Mariela Gauna que ejerce una lucha sin cuartel contra esta lacra y las trampas que tanto afectan a las personas engañadas. Normalmente, tras haber sido engañados en reiteradas veces, acaban acudiendo a un gabinete de prestigio como el anteriormente mencionado de Mariela Gauna. Puedes visitar también su página web.

En estos casos la situación cambia radicalmente pues comienzan a ser tratados con el respeto y cariño que merecen, además de ser arropados como merecen sus circunstancias. También se le suministran las pruebas gráficas de la realización del ritual o rituales contratados y verificar con el tiempo el alto nivel de eficacia de los hechizos efectuados.

Mariela Gauna: lo fundamental para el amarre de amor son los sentimientos

La destacada vidente alerta de esta importante condición, indispensable para conseguir los efectos pretendidos con el ritual. También resalta la importancia de poseer los conocimientos y experiencia necesarias para saber en qué momento y para qué tipo de situación utilizar los diferentes tipos de magias y hechizos existentes.

Por señalar un ejemplo, imagina que terminas una relación porque tu ex decide que no quiere continuar contigo y acabas acudiendo a un "supuesto profesional", ya que conoces los grandes resultados que se consiguen con los amarres de amor. Por desconocimiento o desesperación, lo que suele ocurrir es que acaban acudiendo a un individuo que les asegura que va a conseguir los resultados pretendidos y es posible que en un principio los consiga, pero lo que también es cierto que él está omitiendo cierta información, como los peligros que traen consigo el uso de la magia negra que pueden acabar finalmente con el amor que quedaba.

Sin embargo basta detenerse a leer las opiniones de los clientes y verás que en relación a Mariela Gauna, no vas a encontrar efectos secundarios recibidos tras los hechizos y es normal ya que todos los trabajos que realiza esta gran profesional son efectuados mediante magia blanca y totalmente libres de peligro.

Por todo ello, Mariela Gauna y la estafa que practican en este medio "supuestos videntes" son conceptos diametralmente opuestos, situación esta que por desgracia no se puede certificar de todas las personas que laboran dentro de este sector. Y es que una de las grandes ventajas que tiene trabajar con magia blanca, es que la persona amada no sufrirá ningún tipo de consecuencia negativa y es por esto que los clientes de Mariela Gauna quedan encantados con los resultados y las opiniones vertidas por los mismos así lo constatan.

En el reverso de la moneda, las redes están llenas de personas que dicen ser profesionales y lo que hacen a diario es estafar o extorsionar a sus clientes. Por esta razón recomendamos que consulte las opiniones de estos expertos, que se cercioren e informen del parecer de los clientes sobre el profesional que pretende contratar y luego con estas pruebas podrás decidir en consecuencia y tener mayor certeza al contratar a una vidente de plena confianza y con credenciales de peso como Mariela Gauna.

Mariela Gauna: transparencia es el estandarte de su profesionalidad

La transparencia es una característica fundamental en los trabajos que realiza Mariela Gauna fijando el presupuesto antes de realizar los trabajos y demostrando que los rituales se han efectuado.

Por el contrario, internet está lleno de personas que cobran cantidades por trabajos que o bien no hacen o no tienen el resultado deseado, pues no poseen la formación y experiencia para llevar a cabo estos hechizos tan potentes y complejos.

Todo lo contrario sucede con Mariela Gauna, pues desde el principio el cliente conoce todas las condiciones sobre cómo se va a proceder a realizar los hechizos, conjuros o cualquier otro tipo de trabajo relacionado con los amarres de amor que haya sido encomendado, siendo el cliente el que da el visto bueno antes de iniciarse el proceso.

Es por eso que Mariela Gauna y las opiniones de sus amarres de amor son impecables, además de ser cada vez más demandados por su alto nivel de efectividad y éxito. Todos sus rituales relacionados con recuperar al amor de tu vida, evidencian que sus servicios son de total confianza, libre de engaños y como marca una transparencia exquisita desde el minuto 1.

Estafadores y su modus operandi

Es lógico pensar por todas las razones anteriormente expuestas que desde hace años Mariela Gauna se encuentra en guerra abierta contra las estafas, ya que esto puede representar una mala experiencia para el usuario pudiendo llegar a pensar que todos los profesionales son iguales.

Algo que suele escuchar de las personas que vienen marcadas por estas malas experiencias es que les comienzan solicitando pequeñas cantidades de dinero, pero pasado poco tiempo para ese mismo trabajo, les acaban solicitando cantidades mucho más elevadas.

Los estafadores tienen diferentes formas de actuar. Una vez que han recibido el dinero lo más común es que no hayan realizado ningún trabajo, pero en muchos casos nos encontramos con que no se han realizado trabajos de magia con los riesgos que esto conlleva y la decepción lógica para los estafados. También encontramos a individuos qué lo que hacen es extorsionar a los clientes para evitar recibir resultados negativos, llegando incluso a usar sus datos personales si es necesario como método de presión para extorsionar más dinero.

Mariela Gauna y la protección de datos de sus clientes

Para Mariela Gauna la confidencialidad de sus clientes es fundamental, por ello considera que utilizar informaciones sensibles, personales, que afecten la privacidad de los mismos es una violación al código deontológico de una verdadera vidente y del esoterismo. Para ella el respeto hacia las personas y con ellos su privacidad y sus deseos es pieza fundamental en su labor esotérica y en especial en un ámbito tan complejo como los amarres de amor. ya que la extorsión y el chantaje que utilizan "supuestos profesionales", para Mariela Gauna constituye una estafa y un acto delictivo.

Por desgracia para este sector cada día se dan más este tipo de engaños, pero no tengas dudas, pues si trabajas con Mariela Gauna, te garantiza total confidencialidad y no tienes que preocuparte, pues en el excelente servicio que presta la privacidad y el respeto por la confidencialidad del cliente son lo primero.

Mariela Gauna: los estafadores son la gran lacra del esoterismo

Los grandes profesionales del sector que llevan toda la vida ayudando a las personas a solucionar los problemas a través de ese don que por suerte les ha sido otorgados es lógico que vean a estos individuos como una vergüenza y una mancha para el mundo del esoterismo. Observar para ellos que existe en el mundo gente sin escrúpulos, capaces de engañar y jugar con las ilusiones de personas que solicitan sus servicios y que creen fehacientemente que van a poder ayudarles, confiando en el poder que dicen tener, para solucionar su caso a través de un eficaz amarre de amor o servicio esotérico en general y que luego esto no ocurra, los frustra y llena de dolor e impotencia.

El mundo de la videncia cada día ve cómo crece el número de personas que aseguran que son capaces de obtener resultados totalmente positivos y lo cierto es que es bastante inexplicable sobre todo tratándose de este tipo de magias, energías que según los expertos para conseguir resultados favorables, tienen que realizarse en condiciones óptimas en este tipo de trabajos tan poderosos.

Por otro lado, nos encontramos a quienes piensan o quieren creer que es posible recuperar el amor de su expareja en 1 o 3 días gastando poco dinero que le solicitan estos "supuestos profesionales", que al día siguiente de recibir el dinero "desaparecen mágicamente" y luego no queda ni rastro de ellos. Por todas estas razones, Mariela Gauna insiste en que se debe acudir a personas de confianza con una reputación consolidada a través de los años y así evitar estos individuos inescrupulosos que solo se dedican a la estafa.

Datos que nunca debes facilitar

Es muy importante que nunca facilite tus datos financieros. Recuerda que es fundamental preservar tu privacidad, sobre todo con esos datos tan sensibles, ya que según la experiencia de los mejores profesionales como Mariela Gauna, la estafa en reiteradas ocasiones se da en clientes que han facilitado sus datos de acceso a su entidad bancaria.

Por más que nos pueda resultar sorprendente estamos prácticamente seguros de que estos videntes falsos te acaban embaucando de tal forma que sin darte cuenta terminas dándole todo lo que solicita. Lo mismo ocurre si te encuentras con alguien que te asegura que te va a realizar un hechizo por cantidades sospechosamente bajas, ya que con total seguridad pronto te pedirá cantidades más elevadas por realizar supuestos trabajos de magia negra que nunca llegarán a efectuarse.

¿Entonces como poder confiar en un profesional?

Tal y como te venimos contando Mariela Gauna, con años de probados resultados a través de miles de casos solucionados y clientes con opiniones muy satisfactorias es un ejemplo de honestidad y profesionalidad en este medio, pues sus diversos rituales, entre ellos el de amarre de amor les han cambiado sus vidas y obtenido los resultados pretendidos.

Son miles de opiniones en foros y blogs, además de artículos en prensa hablando de ella o consultando su opinión sobre temas relacionas con el amor. Sin duda, pensamos que es una forma eficaz de comprobar que se trata de una excelente profesional en la que puedes confiar.

Nosotros como periodistas hemos sido testigos de primera mano como que en reiteradas ocasiones muchos "supuestos profesionales" tienen una página web desde hace muy poquito tiempo. Al contrario que Mariela Gauna y su web que lleva trabajando con ella desde hace años. Esto puede servir de orientación sobre el nivel de profesionalidad que tiene esta gran vidente, que está muy lejos de otras páginas de esta índole de dudosa calidad y con un formato totalmente amateur.

Alguien que sea un buen profesional como Mariela Gauna jamás te asegurará que vas a recuperar a tu expareja con el 100% de eficacia, ya que es importante tener en cuenta que el mundo del esoterismo como muchos otros es maravilloso, pero no se trata de una ciencia exacta. Para Mariela Gauna es una estafa descomunal y escandalosa que existan y proliferen cada vez más este tipo de anuncios en la red y en los que por desgracia caen cada vez más las personas desesperadas.

Videncia y estafa son mundos opuestos

Mariela Gauna en su lucha contra la estafa alerta al hecho que la videncia no da en ningún caso falsas esperanzas. Siendo pilares de su trabajo la honestidad, la transparencia y la confidencialidad de sus clientes, así como el máximo respeto de cada una de sus situaciones, ella consigue una gran conexión sensorial capaz de movilizar las energías y la magia para favorecer los propósitos a conseguir.

Ella te va a explicar los pasos a seguir y te dirá los plazos aproximados de tiempo. Con esto no vas a tener que estar pendiente de ella, pues una vez que decidas dar el paso de contratar un amarre de amor o cualquier otro servicio esotérico, no tendrás que estar preocupándote de nada más, pues estará dispuesta a responder a tus dudas.

En el caso de Mariela Gauna se trata del servicio más profesional de videncia existente y que además cuenta con la mejor reputación del sector esotérico. Mariela sera tu guía y te acompañará en todo momento, asesorándote para que actitud sea siempre la óptima, además de realizar un ritual de limpieza energética que garantizará que tu cuerpo se colme de buenas energías y expulse las malas vibraciones de tu mente.

Ella es capaz de visualizar lo que puedas llegar a sentir y por eso su prioridad es empatizar constantemente con su cliente. Todo el que confía en los mejores profesionales del sector, conoce la cantidad inmensa de energía que se necesita para conseguir este tipo de trabajos con efectividad. De cualquier otra forma, según Mariela Gauna sería una estafa., por eso con ella esta posibilidad no existe. Es algo indiscutible, solo hay que ver los miles de opiniones favorables y positivas con las que cuenta, tanto en foros y páginas web como en medios de prensa.

Mariela Gauna: sinónimo de profesionalidad

Los mejores profesionales nacionales e internacionales señalan a Mariela Gauna como una de las mejores expertas en amarres de amor de todos los tiempos. Sin duda este hecho se debe a años de buen trabajo y miles de casos solucionados.

Mariela Gauna es sinónimo de profesionalidad, pues desde el inicio de la consulta, si ella visualiza que no es posible realizar con éxito el trabajo que le están solicitando, no tratará de venderle una ilusión al cliente que existe la posibilidad de que no se cumpla. Claramente le expondrá la situación para que el mismo conozca la realidad, evitando así la estafa que Mariela Gauna tanto detesta y combate.

Son muy escasos los casos en los que Mariela Gauna no pueda realizar el trabajo con éxito. Pero no dudará en colocar sobre la mesa la información, si detecta que en una de las dos partes no hay amor. De esta forma evita jugar con los sentimientos de las personas y mostrando la integridad que tanto es alabada por sus clientes.

Los trabajos más complicados suelen tener solución gracias a los amarres de amor de magia blanca. Estos se realizan a través de alta magia. Por ello es fundamental que no lo dejes en manos de personas inexpertas o que no cuente con el respaldo de una trayectoria impecable a lo largo de los años como es el caso de Mariela Gauna.

¿Qué amarres de Amor no recomiendan los expertos?

Existen numerosos tipos de amarres de amor. Solo tienes que buscar este tipo de servicio por la red y veras que cuentas con múltiples opciones. Los mejores profesionales como Mariela Gauna desaconsejan amarres con orina o menstruación, un poco de ética por favor. Si te recomiendan este tipo de trabajos es una garantía de que te encuentras ante alguien que no es profesional, no cuenta con suficiente experiencia o no sabe realizar un amarre de amor.

Esta estafa de los amarres de amor caseros está muy de moda. Es difícil porque aumenta cada día este tipo de contenido en las redes y lo que consigue es que la gente que realmente confía en la magia termine atrapada en este tipo de estafas. Si realmente quieres que tu pareja regrese no lo dudes y hazlo de la mano de auténticos profesionales. Los amarres de amor caseros para que puedan ser efectivos tienen que realizarlos un profesional.

Rituales recomendados por los profesionales que no estafan

A la hora de hablar de rituales que los mejores profesionales como Mariela Gauna utilizan refiere los amarres de amor de alta magia. Es por eso que solo los profesionales o videntes mejores capacitados pueden llevar a cabo los mismos con éxito, de lo contrario puedes encontrarte con consecuencias que podrían llegar a ser nefastas.

Otros trabajos recomendados por los grandes y consagrados profesionales dentro del mundo de la videncia son: Vudú Haitiano y la Santería Cubana.

Atrévete a tomar las riendas de tu vida y consulta con Mariela Gauna ahora y te dará toda la información necesaria para resolver tu caso con una alta eficacia y profesionalidad y así evitar convertirte en víctima de una estafa. Esta gran vidente estará encantada de ofrecerte toda la ayuda que sea necesaria para poder recuperar con éxito al amor de tu vida. La felicidad solo depende de ti.