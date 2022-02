Lanzarote: sitios imprescindibles y medidas para viajar

Lanzarote es una isla paradisíaca que tiene muchísimos lugares preciosos por conocer, con la ventaja de que cualquier temporada es buena para disfrutar de su maravilloso clima e impresionantes paisajes. Si dispones de unos días, definitivamente debes conocerla, y es que podemos garantizarte que querrás regresar una y otra vez. ¿La mejor forma de conocer la isla? Haciendo una excursión en Lanzarote, especialmente si no dispones de mucho tiempo y quieres aprovechar al máximo hasta el último minuto de tu estancia.

Lanzarote es una isla que tiene muchos lugares impresionantes por conocer, de ahí la recomendación de contratar un tour y así aprovechar al máximo el tiempo. Sin embargo, si quieres ir por tu cuenta o dispones de más tiempo, aquí compartimos contigo algunos de los sitios imprescindibles que no puedes dejar de descubrir en tu visita, pero antes es importante que conozcas cuáles son las medidas impuestas por el Gobierno de Canarias para viajar de forma segura a la isla con respecto al tema Covid.

Medidas para viajar de forma segura a Lanzarote

Antes de detallar cuáles son esos lugares imprescindibles que debes conocer al visitar Lanzarote, es importante destacar cuáles son las medidas Covid para viajar a Lanzarote que ha establecido el Gobierno Canario, medidas especialmente importantes si piensas viajar desde otro país.

A continuación compartimos las medidas más importantes que debes considerar antes de planificar tu viaje:

Requisitos de entrada

Puedes visitar las Islas Canarias si eres un viajero proveniente de la Unión Europea, desde un país del espacio Schengen o desde un tercer país con el cual España mantenga acuerdos de reciprocidad con respectos a los viajeros. En este sentido, es importante destacar que dentro de la lista de países disponibles, hay algunos que están considerados de alto riesgo por la situación sanitaria.

Para los países de alto riesgo, se debe cumplimentar un formulario de control, así como también presentar uno de los siguientes requisitos: certificado de vacunación, presentar una prueba diagnóstica de infección activa de Covid-19 negativa y un certificado de recuperación en caso de haber salido positivo, que haya sido emitido al menos 11 días después de la primera prueba positiva.

Por otro lado, si viajas de un país dentro de la Unión Europea o del espacio Schengen considerado de bajo riesgo, solo deberás presentar un formulario de control. Mientras que si viajas desde otro país, deberás cumplimentar varios requisitos, como los siguientes: formulario de control, certificado de vacunación, prueba diagnóstica de infección activa, y para los pasajeros de entre 12 y 18 años, presentar una prueba PCR con resultado negativo.

Si viajas desde territorio español, solo deberás presentar uno de los siguientes requisitos: certificado de vacunación, prueba diagnóstica de infección activa o certificado de recuperación.

Medidas de seguridad

Además de los requisitos de entrada, es importante que el viajero cumpla con ciertas normas, como el caso del uso obligatorio de mascarilla en espacios cerrados, excepto lugares de alimentación, y también el uso de mascarilla en espacios públicos donde no sea posible mantener la distancia personal. Adicionalmente, en las vías públicas, espacios al aire libre y espacios cerrados de uso público, no se permite fumar o usar dispositivos de inhalación de tabaco, si no se puede garantizar la distancia mínima de dos metros.

Medidas personales

También es recomendable adoptar medidas personales para reducir las probabilidades de contagio y disfrutar de unas vacaciones más seguras, como el lavado continuo de manos con agua y jabón, mantener la distancia de personas con las cuales no convives y tener cuidado al toser o estornudar.

Lugares imprescindibles que debes conocer

Lanzarote tiene muchos lugares preciosos que debes conocer, por lo que probablemente necesitarás varios viajes para disfrutar al máximo la isla. Es por ello que aquí compartimos algunos de los que consideramos imprescindibles:

Los Hervideros

Los Hervideros es un espacio que definitivamente debes conocer, porque sin duda alguna, es el paisaje más impresionante de la isla. El nombre de Hervidero deriva del romper con furia de las olas contra los acantilados y formaciones rocosas, las cuales se originaron después de las erupciones volcánicas de la isla y la llegada del magma al mar. Es un auténtico espectáculo natural, donde las olas rompen contra el acantilado y el agua sube por los diferentes orificios, además, es el lugar perfecto para hacer fotos de ensueño.

Playa de Montaña Bermeja

Esta playa es diferente y especial. ¿La razón? En lugar de arena blanca o color crema, la arena es completamente negra. Desde esta playa, además, tendrás unas vistas preciosas de un volcán color rojo. Lo mejor es que queda muy cerca de Los Hervideros, por lo que puedes aprovechar ese día para conocer estos dos lugares y hacer fotos fuera de lo común.

Laguna de color verde

Siguiendo con la ruta por paisajes que parecen fuera de este mundo, está el precioso lago o laguna de color verde muy intenso, cuyo contraste es aún mayor por la arena negra que hay alrededor. El nombre formal de esta laguna es el Charco de los Clicos y debe su particular color a los organismos vegetales que viven en sus aguas.

Cráteres de la Geria

Otro paisaje que parece más de Marte que de la Tierra. Los cráteres de Geria, sencillamente, son impresionantes, aunque en este caso no es un paisaje cien por cien natural, porque los cráteres en realidad se hicieron para los cultivos de vid. Sin embargo, la arena negra volcánica les otorga un carácter muy especial. Como ventaja adicional, cabe destacar que en esta área encontrarás varias bodegas de vino para descansar y degustar.

Playa Papagayo

Esta preciosa playa destaca por sus aguas color turquesa, un auténtico paraíso terrenal que nada tiene que envidiarles a las playas del Caribe. Queda un poco aislada, por lo que es necesario llegar en coche por una carretera sin asfaltar, pero definitivamente merece la pena.

Lanzarote es una isla preciosa que destaca por sus paisajes volcánicos, que parecen de otro mundo. Toda una aventura por descubrir, con deliciosa gastronomía y con lugareños sumamente amables, la combinación perfecta para disfrutar unas vacaciones de ensueño.