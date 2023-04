Láncara mellora as infraestruturas tras adquirir os terreos de Adif

O CONCELLO de Láncara desenvolveu nestes últimos catro anos de traballo importantes actuacións de mellora, nun mandato que, segundo destacou o alcalde, Darío Piñeiro "foi moi complicado na xestión pola pandemia de covid, que motivou que aínda se veñan arrastrando hoxe retrasos nas obras, logo de estar un ano case parados. Nós xestionámolo bastante ben e fumos dos primeiros concellos que empezamos a repartir máscaras gratis aos veciños e veciñas cando non había no mercado. Fun persoalmente a buscalas a unha fábrica a Santiago", explica.

Neste sentido, Darío Piñeiro incidiu en que desde o goberno local houbo que afrontar "gastos cos que non contabamos, como en desinfección pero que foron necesarios. Agora, pouco a pouco a situación está xa normalizada e podemos dicir que economicamente estes catro anos foron os mellores da historia de Láncara".

Piñeiro destaca que se conseguiron o terreos de Adif, unha compra que "foi unha das grandes xestións do mandato" e contou cunha subvención da Deputación de Lugo —que tamén permitiu o seu adecentamento— o que facilitou que o investimento do Concello de Láncara fose mínimo.

Plano da intervención para integrar a antiga vía do tren na vila. AEP

Así mesmo, realizáronse diferentes actuacións de mellora das infraestruturas viarias levándose "o aglomerado en quente a todos os núcleos rurais", precisou o rexedor. "Esto ten a vantaxe de que as estradas quedan perfectas e a xente encantada, aínda co inconvinte de que se avanza poucos quiómetros polos altos custos. Se estas obras fosen en rego asfáltico, como se facían tradicionalmente, nun ano faríase todo o concello. Non obstante, cada ano precisan menos mantemento e se poden facer máis quilómetros". Piñeiro prevé rematar en outros catro anos a mellora de tódolas pistas e viarios do municipio con aglomerado en quente. Agora estase actuando na Pobra de San Xiao", precisou.

O alcalde de Láncara lembrou que, no tocante á rotonda que "aínda está sen cumprir o compromiso da Xunta de Galicia, pois en varias ocasións se comprometeu a financiación de parte da obra".

O concello inviste en actuacións de saneamento e abastecemento en diferentes núcleos

Desde a rotonda abrirase unha rúa "que permitirá crear unha completa circunvalación á Pobra de San Xiao", e estase a investir tamén "nas melloras das redes de saneamento e abastecemento", destacou o rexedor local.

Outro dos investimentos importantes en Láncara foi o relativo aos eidos do deporte, a cultura e o ocio. "De feito, todas as actividades que organizamos para os nenos son totalmente gratis e imos a aumentalas".

O alcalde de Láncara con Besteiro. AEP

Piñeiro destacou que Láncara conta con tres casas niño, e tamén o programa Prescolar na Casa, tamén gratuíto, así como as actividades que se desenvolven dirixidas ás persoas maiores do municipio, como as viaxes á praia ou a Festa dos Maiores, entre outras. "Os nosos maiores meréceno e ademais vemos que estes eventos constitúen datas especiais de reencontro, sobre todo nos concellos do rural onde existe unha certa dispersión poboacional", engade.

Outro dos eidos no que se avanzou notablemente neste mandato foi o polígono industrial, pois outorgáronse licencias "para unha fábrica de formigón e unha cárnica. Agora, e ademais de intentar atraer a máis empresas, queremos crear novo solo industrial, se ben o Plan Xeral de Láncara non o contempla, así que estamos facendo modificacións porque había explotacións ganadeiras ás que non lles era posible aumentar e facer obras por este motivo".

O alcalde, darío Piñeiro, prevé completar a adecuación das pistas e camiños con aglomerado en quente

Piñeiro destacou tamén os servizos sociais que se ofrecen en Láncara. "Son dos mellores da provincia, con perruquería, podoloxía, fisoterapia e incluso lavandería, entre outros".

Darío Piñeiro. AEP

No tocante á creación de emprego, o goberno local de Láncara tamén desenvolveu unha liña estratéxica baseada "en ofrecer servizos para favorecer o asentamento de poboación, entre eles a cobertura de fibra óptica, que é no que estamos a traballar agora".

Outro dos eixos consistiu no firme apoio ao sector primario, tanto directamente aos propios gandeiros como a través da organización de eventos como a Feira da Ternera Galega, unha iniciativa que se manterá no futuro e que se completará "cun decidido labor de apoio á promoción da carne de vacún para contribuír a que se revalorice o seu prezo".

SERVIZOS

O apoio ao comercio e ao sector da hostalería do municipio quedou patente durante a pandemia, ao ser Láncara un dos primeiros concellos en achegar axudas a estes sectores, e complementouse con iniciativas como a Festa da Troita, que se ben nun principio só se celebraba na capitalidade municipal, durante as últimas edicións ampliouse aos establecementos das parroquias do rural "cun gran éxito". Outro evento cunha notable repercusión para o sector é a Festa do Mexillón, destacou.

A colaboración coas asociacións existentes no municipio, desde Val de Láncara ás Mulleres Rurais da Pobra de San Xiao, entre outras, foi tamén unha constante neste mandato, e "seguirá a selo, así como con todas as agrupacións das parroquias. De feito, recentemente abordouse o arranxo dos colexios de Río e Monseiro para habilitalo como local social e reunión para a veciñanza".

O rexedor de Láncara salientou tamén que desde o Concello contribuíuse a que o cuartel da Garda Civil quedase na Pobra de San Xiao.