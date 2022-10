Los juegos populares inspirados de las películas en España

El mundo del juego y de los videojuegos en general empezó a explotar hace unos años y a día de hoy es una de las industrias más poderosas. La gente disfruta de los juegos, y es que es un entretenimiento muy divertido y, en definitiva, un pasatiempo perfecto. Muchos juegos populares actualmente son nuevas creaciones, ideas de empresas encargadas del desarrollo de videojuegos, pero otros están inspirados en películas. En este artículo hablaremos de este último grupo. Sigue leyendo si quieres conocer los mejores juegos inspirados en películas.

Juegos inspirados en películas

Existe una variedad de juegos que no puedes ni imaginarte, de hecho, se llevan produciendo juegos desde hace más de 50 años. Antes de saber qué juegos empezar a jugar, tienes que tener claro el perfíl de jugador que eres y los géneros que más te atraen. Puedes optar desde juegos de tragaperras disponibles en un casino licenciado en España, hasta juegos basados en realidad virtual que solo podrán ser jugados en los ordenadores más potentes. Sabiendo esto, a continuación se muestran algunos juegos muy interesantes inspirados en grandes éxitos cinematográficos:

Jurassic World Evolution: cualquier fan de la saga de Jurassic World desearía poder jugar un buen juego inspirado en la serie de películas, y este es el candidato perfecto. En este juego eres la persona encargada de administrar un parque de dinosaurios dividido en 5 grandes islas. Es un simulador de gran calidad y bastante realista (dentro de lo que cabe tratándose de un juego de dinosaurios). Es cierto que los simuladores de parques no suelen funcionar bastante bien, pero este juego ha sido todo un éxito.

Blair Witch: la bruja de Blair es una de las películas de miedo que más revuelo ha causado en los últimos años y es por ello que el juego también ha triunfado. En este eres Ellis Lynch, un expolicía que se une a un grupo de búsqueda que esta tratando de encontrar a un niño perdido en un bosque. En el juego tendrás que utilizar tu ingenio para resolver acertijos y poder encontrar a ese niño perdido. Si no te gustan los juegos de miedo, este no es para ti, porque habrá muchas situaciones de la historia en las que sentirás terror.

Middle-earth: Shadow of War: desde que se estrenó la primera película del Señor de los Anillos, se ha tratado de hacer un buen videojuego y las cosas no han salido como se esperaba. Sin embargo, con la llegada de Shadow of Mordor y Shadow of War, las cosas cambiaron. En ambos videojuegos encarnas a Talion y tu objetivo, como el de la mayoría de los “buenos” en la película, es detener a Sauron. Esta entrega de la saga de videojuegos se centra en una época previa a la de la primera película, es decir, aunque el universo es el mismo, los personajes no lo son. El juego es magnífico, interesante y te dará muchísimas horas de entretenimiento.

Marvel´s Avengers: no podíamos mencionar en esta lista algún videojuego sobre superhéroes, más que nada porque las películas sobre estas son siempre las número uno en taquilla. Este videojuego no se basa exactamente en la franquicia de Marvel, pero toma mucho prestado de ella. Muchos de los vengadores están presentes en el videojuego y podrás disfrutar de ellos. El juego tuvo muchas críticas porque era necesario pagar por muchos servicios online, sin embargo, la campaña de un solo jugador offline es también una muy buena opción y te dará entretenimiento por más de 15-20 horas. Además, una vez completada la campaña, podrás enfrentar a los diferentes superhéroes y villanos, analizar sus puntos fuertes y débiles, desarrollar tu propio árbol de habilidades y conseguir al personaje definitivo. Sin ninguna duda, es un juego que engancha y que te mantendrá pegado a la pantalla durante muchas horas.

La cantidad de juegos inspirados en películas es inmensa y es que el cine es una de las fuentes de ideas más importantes que existe. A pesar de esto, no todos los juegos que salen a la venta son buenos y es por eso que no hemos hablado de todos. Los de la lista de este artículo son algunos de los más destacables, aunque hay más. No dudes en investigar tu mismo y en buscar en internet si los juegos de esta lista no son suficientes para ti o si ya te los has pasado todos.

Conclusión

El mundo de los juegos no para de crecer y es que ya no solo es un entretenimiento para jóvenes, sino para gente de todas las edades. Poco a poco los juegos van siendo más modernos, con dinámicas más pulidas y, en conclusión, más parecidos a una película real. Es cierto que todavía queda para ello, por eso, hasta entonces, los juegos seguirán estando inspirados en las películas. Puede que en un futuro las tornas cambien y las películas empiezan a estar inspiradas en videojuegos. A día de hoy, hay muy pocos casos de esto, pero no hay duda de que en los próximos años cada vez habrá más.