La irresistible popularidad y el impacto económico de las apuestas deportivas en la economía del Ecuador

El pueblo ecuatoriano siempre ha sido partidario de disfrutar con las apuestas deportivas. Algo que se viene haciendo de manera informal mediante diferentes eventos vinculados a los grandes encuentros de la Liga de fútbol ecuatoriana y a otras grandes citas deportivas. Por eso no es extraño que muchos jugadores tengan ya su casa de apuestas favorita. Algo que refleja el cambio de planteamiento y los jugadores se hayan enfocado al mundo de Internet, en un entorno algo más regulado. Todo ello pese a la falta de una legislación específica y la teórica alegalidad en la que operan estas salas actualmente en el país.

Este impacto también se percibe dentro de la economía ecuatoriana aún a pesar del carácter residual de la actividad y de esa falta de regulación que venimos comentando. Dado que ambos asuntos merecen nuestra atención, los analizaremos a lo largo de este artículo.

La popularidad de las apuestas deportivas

Aunque no existen datos registrados respecto del volumen exacto que se juega en Ecuador en apuestas deportivas, no cabe duda de que las diferentes casas que operan en el país se están registrando volúmenes cada vez más elevados al respecto. De todos modos, esto se percibe en detalles como los patrocinios que las propias casas de apuestas están realizando sobre diferentes equipos deportivos y otros eventos, y también como la publicidad al respecto. Todo ello a pesar de que el juegos online como tal no está legalizado en el País y se encuentra actualmente en una situación de cierta alegalidad.

En cualquier caso, esta situación seguramente sea temporal, ya que por parte de los legisladores se está procediendo a desarrollar una ley adecuada, tanto las necesidades de la República como a la de los propios usuarios, en lo que a ofrecer una ley de juego adecuada se refiere, debidamente adaptada a las nuevas necesidades y características del mundo de Internet.

Respecto de los juegos favoritos de los ecuatorianos, a la hora de apostar, estos son los más atractivos:

Futbol

Tenis

Boxeo

Baloncesto

Una lista a las que se suman otros como la Fórmula 1, el futbol americano o los deportes electrónicos, que van ganando cuota de mercado poco a poco.

Las cifras económicas

Tal como venimos comentando, la falta de un mercado regulado en lo que se refiere al mundo de las apuestas online, Ecuador dificulta un poco conocer exactamente cuáles son las cifras precisas del mercado. Sin embargo, existen ciertas estimaciones que apuntan a que los ingresos que podría estar obteniendo los operadores por dichas apuestas estaría en torno a los 45 a 50 millones de dólares actualmente.

Si tenemos en cuenta que estas cifras proceden de estimaciones y no de datos reales, los estudios apuntan a que los ingresos que podría obtener el Ecuador si realmente se legalizara la casas de apuestas serían considerables. Todo ello, además, con la ventaja adicional de que se podría legalizar también ciertos patrocinios y la operatividad de las propias casas de apuestas dentro del país, lo que sin duda redundaría en la creación de más puestos de trabajo y más impuestos . Algo que probablemente se solvente con la normativa que hemos comentado antes de que actualmente se encuentra en desarrollo.

Una vez que la misma permita normalizar esta operativa, sin duda las inversiones serán mayores, con incrementos en la cifra de jugadores, los ingresos del juego, los relacionados con la actividad propia de los operadores tales como los patrocinios y también los ingresos derivados de las ganancias, como los que gravan a los que tienen éxito en sus apuestas en otras naciones del entorno del país.